Önümüzdeki 5 yıl içinde sıcaklıkların rekor seviyeye ulaşması bekleniyor

Önümüzdeki beş yıl içinde küresel sıcaklıkların rekor seviyeye ulaşması veya bu seviyeye çok yaklaşması bekleniyor. Bu durum, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (DMÖ) yeni raporunda açıklandı.

Belgede, 13 bilimsel kurum tarafından hazırlanan tahminler derlenmiş olup, son yıllardaki iklim değişiklikleri ile gelecek beş yıla ait sıcaklık ve yağış öngörüleri yer almaktadır.

Uzmanların hesaplamalarına göre, 2026–2030 yılları arasında küresel sıcaklıklar sanayi öncesi dönem seviyelerinin 1,3–1,9 derece üzerinde seyredecektir. Ayrıca, bu dönemdeki yıllardan birinin 2024 rekorunu kırarak gözlem tarihindeki en sıcak yıl olma olasılığı yüzde 86'dır.

Uzmanlar, 2026 yılının sonunda El-Nino fenomeninin ortaya çıkmasını bekliyor. Bu durum, 2027 yılının daha da sıcak geçme ihtimalini artırıyor.

Raporda Arktik bölgesine özel bir önem verilmiştir. Tahminlere göre, buradaki sıcaklıklar önümüzdeki yıllarda küresel ortalamaya kıyasla çok daha hızlı artacaktır. Aynı zamanda Barents, Bering ve Ohotsk denizlerindeki buz tabakasının daha da azalması muhtemeldir.

Yağış tahminleri ise Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin yağışlı geçebileceğini göstermektedir. Afrika'daki Sahel bölgesi, Kuzey Avrupa, Alaska ve Sibirya dahil olmak üzere bazı bölgelerde yaz aylarında yağışların normalin üzerinde olması beklenmektedir.