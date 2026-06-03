Rusya Federasyonu'nda, yurt dışında yaşayan eski vatandaşların gözaltına alınması ve kendilerine çok ağır suçlamalar yöneltilmesiyle ilgili yeni bir büyük uluslararası olay yaşandı. Pskov Bölge Mahkemesi, 2025 yazında Rusya devlet sınırında gözaltına alınan programcı Mikhail Loshchinin hakkında nihai kararını açıkladı. Mahkeme onu «devlete ihanet» suçundan suçlu bularak 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eski Yazışmalar ve FSB Tarafından Gözaltı

«Ostorojno, novosti» yayınının paylaştığı bilgilere göre, mahkeme Loshchinin'i «Rusya Federasyonu'nun düşmanı olarak resmen tanınan yabancı devlet temsilcilerini mali olarak desteklemekle» suçladı. Soruşturma sırasında, bu ağır suçlamanın temelinin Loshchinin ile eski Ukraynalı sevgilisi arasında 2022 yılında gerçekleşen sıradan bir kişisel yazışmaya dayandığı ortaya çıktı. O dönemde kadın kendisinden belirli bir miktar para istemişti.

Olayların gerçek seyri ise şu şekilde gelişti:

Amaç: Hem Rusya hem de Belçika vatandaşlığına sahip olan Mikhail Loshchinin, 2000 yılından beri Rusya topraklarında yaşamıyordu. 1 Temmuz 2025'te Sankt-Peterburg'da yaşayan hasta babasını ziyaret etmek amacıyla motosikletiyle yola çıktı.

Sınırdaki Kontrol: Letonya üzerinden Rusya sınırını geçerken Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri tarafından durduruldu. Arama sırasında kişisel telefonunda yukarıda belirtilen 2022 tarihli eski yazışmalar bulundu.

Cezaevleri ve İşkence İddiaları

Loshchinin'i destekleyen gönüllü grubunun yaptığı açıklamaya göre, programcı başlangıçta sınırı yasa dışı yollardan geçme teşebbüsü bahanesiyle gözaltına alındı. İlk iki hafta boyunca Pskov bölgesinin Pytalovo şehrindeki yerel otellerden birinde gözetim altında tutuldu.

Daha sonra beklenmedik bir şekilde Belgorod bölgesindeki 2 No'lu Soruşturma Cezaevine (SIZO) götürüldü. Edinilen bilgilere göre, bu tesiste ağırlıklı olarak Ukraynalı savaş esirleri tutuluyor. Loshchinin'in yakınları, onun tam da bu cezaevinde bulunduğu sırada ağır şekilde dövüldüğünü ve çeşitli fiziksel işkencelere maruz kaldığını belirtti.

Suçlamanın Resmileştirilmesi: Mahkum, Belgorod'daki soruşturma izolatöründe tam üç hafta boyunca herhangi bir resmi suçlama yöneltilmeden gözetim altında tutuldu. Daha sonra tekrar Pskov'daki 1 No'lu Soruşturma Cezaevine nakledildi ve kendisine karşı «devlete ihanet» maddesi uyarınca resmi ceza davası açıldı.

Uluslararası İlişkiler ve Belçika Diplomasisinin Girişimleri

Mikhail Loshchinin ile ilgili bu olay, Rusya Federasyonu dışında, özellikle de Avrupa Birliği topraklarında geniş çaplı tartışmalara ve büyük yankıya neden oldu.

Belçika Krallığı'nın Moskova Büyükelçiliği, bu durumla ilgili olarak Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'na defalarca resmi başvuruda bulundu. Diplomatik misyon yetkilileri, vatandaşları olan Loshchinin ile cezaevinde görüşmek ve ona konsolosluk yardımı sağlamak için izin talep etti. Ancak Rus tarafı bu talepleri reddetti ve Belçikalı diplomatların mahkumun yanına girmesine izin vermedi.

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