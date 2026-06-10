Afganistan, Pakistan'ı üç vilayete saldırı düzenlemekle suçladı

Afganistan'daki Taliban geçici hükümeti, Pakistan ordusunun ülkenin üç vilayetine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Sözcü Zabihullah Mücahid, 10 Haziran'ı 11 Haziran'a bağlayan gece Kunar, Host ve Paktika vilayetlerindeki sivil evlerin hedef alındığını belirtti.

Mücahid, saldırılar sonucunda 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölenlerden 11'inin çocuk, birinin kadın ve birinin yaşlı bir erkek olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca 14 kadın ve çocuk çeşitli şekillerde yaralandı. Taliban, bu durumu "insanlık suçu ve saldırganlık" olarak nitelendirerek sert bir dille kınadı.