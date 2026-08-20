«Ay’da yeni dev krater»: Falcon 9 roketi beklenmedik şekilde Ay’a çarptı

·5·Dünya
«Ay’da yeni dev krater»: Falcon 9 roketi beklenmedik şekilde Ay’a çarptı

Uzay güvenliği ve uzay enkazı sorununu yeniden gündeme taşıyan bir olay yaşandı. ABD’ye ait Falcon 9 roketinin üst kademesi Ay yüzeyine kontrolsüz şekilde çarparak güçlü darbe sonucunda yeni bir krater oluşturdu. Bu eşsiz çarpışmanın sonuçları uzay araçları tarafından nasıl görüntülendi ve uzay görevleri için ne gibi bir risk oluşturuyor?

Beklenmedik çarpışma ve yeni oluşan krater

Falcon 9 roketi, geçen yılın ocak ayında deneysel ekipmanlar ve iki iniş modülünü Ay’a taşımıştı. Görev tamamlandıktan sonra roketin üst bölümü açık yörüngede kaldı. Bilim insanları onun er ya da geç Ay’la çarpışmasını bekliyordu; ancak 5 Ağustos 2026’daki düşüş tamamen kontrolsüz ve plansız bir şekilde gerçekleşti.

Bir hafta sonra, 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) aracı çarpışma noktasının üzerinden geçerek yeni oluşan krateri yüksek çözünürlükte görüntülemeyi başardı.

Ay’daki Falcon 9 çarpışmasının ayrıntıları

Gösterge

Olayın parametreleri ve ayrıntıları

Olayın gerçekleştiği tarih

5 Ağustos 2026 (kontrolsüz çarpışma)

Oluşan kraterin boyutu

Çapı 18 metreden fazla, derinliği yaklaşık 3 metre

İlk kaydeden araç

Güney Kore’nin Danuri yörünge aracı

Ayrıntılı görüntüleri elde eden araç

NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) sondası

Kraterin yapısı

Derin katmanlardan fırlayan açık renkli yeni kayaçlar ve toprak

Tarihsel önemi

Roket parçalarının Ay’a kazara çarpması bakımından tarihteki ikinci olay

Ay yüzeyindeki ikinci kazara çarpma ve uzay tehdidi

NBC News verilerine göre bu, insanlık tarihinde roket kalıntılarının Ay yüzeyiyle kazara çarpışmasının kaydedildiği ikinci olaydır. Daha önce, 2022 yılında Çin roketinin üst kademesi olduğu tahmin edilen bir parça Ay’ın uzak tarafına düşmüştü; ancak Pekin yönetimi bununla bağlantısını reddetmişti.

Uzmanlar, yörüngede kalan ağır roket parçalarının ve kontrolsüz uzay enkazının gelecekte Ay’a gönderilecek bilimsel keşif görevleri, özel iniş araçları ve kurulması planlanan üslerin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıyor.

Sizce uzay ajansları ve özel şirketler, uzay enkazının Ay’a kontrolsüz şekilde düşmesini önleyemedikleri için sorumlu tutulmalı mı?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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