Ibrahima Konate, Liverpool'dan ayrılarak Real Madrid'e transfer olmaya yakın

Fransa milli takımı savunma oyuncusu Ibrahima Konate, Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra sürpriz bir şekilde Real Madrid'e katılmaya çok yakın. 27 yaşındaki stoper, sözleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Anfield'dan serbest oyuncu statüsünde ayrıldı. Liverpool formasıyla beş sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen oyuncu, 2025 Premier League şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok kupa kazandı. Bu gelişmeyi Goal.com bildiriyor .

Kulüpten ayrılışı resmen açıklandıktan sonra savunma oyuncusu, sosyal medya aracılığıyla Merseyside'daki kariyerinin bu şekilde sona ermesinden duyduğu şaşkınlığı ve üzüntüyü dile getirdi. Ayrılışı, Mohamed Salah ve Andrew Robertson gibi efsanelerin vedasıyla aynı zamana denk geldi. Ancak Salah ve Robertson, Brentford maçında görkemli bir şekilde uğurlanırken, Fransız savunma oyuncusuna taraftarlarla vedalaşma fırsatı verilmedi.

Onze Mondial'in haberine göre Real Madrid, ortaya çıkan durumdan yararlanarak oyuncuyla anlaşmaya vardı. İspanyol devi uzun süredir Konate'nin performansını takip ediyordu ve bu seviyede bir futbolcuyu bedelsiz kadrosuna katmak kulüp için büyük bir başarı olarak görülüyor. Oyuncu ile kulüp arasındaki kişisel sözleşme şartları tamamen kararlaştırıldı.

Transferin resmi olarak açıklanması, Madrid kulübündeki iç siyasi süreçlere bağlı durumda. Haberlere göre, Florentino Perez'in Pazar günü yapılacak başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından transfer resmileştirilecek. Yönetim değişikliği ihtimali düşük olsa da, Konate sözleşmeyi imzalamak için oylama sürecinin tamamlanmasını beklemek zorunda.

Şu anda Ibrahima Konate, tüm dikkatini Fransa milli takımıyla Dünya Kupası hazırlıklarına vermiş durumda. Uluslararası turnuva sona erdikten sonra Madrid'de oyuncu için resmi imza töreninin düzenlenmesi ve La Liga devinin yeni üyesi olması bekleniyor.