Ruben Dias: Messi, Cristiano Ronaldo ve Modric için bu son Dünya Kupası olmayabilir

Manchester City savunmacısı Ruben Dias, 2026 Dünya Kupası'nın 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, son şampiyon Lionel Messi ve 40 yaşındaki Luka Modric gibi yıldız emektarlar için son turnuva olacağı konusunda şüphelerini dile getirdi. Portekizli stoper, milli takımının efsanevi kaptanının henüz kazanamadığı tek büyük kupayı kazanma konusundaki devasa motivasyonundan bahsetti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Portekiz'in A Bola gazetesine verdiği röportajda Dias, turnuvanın Arjantin, Hırvatistan ve Portekiz liderleri için "son dans" olacağı yönündeki tahminlere "Göreceğiz..." şeklinde kısa bir yanıt verdi. Dias, Cristiano Ronaldo'nun eksik olan tek kupayı kazanma arzusunun tüm takıma ekstra güç kattığını vurguladı. Savunmacı, "Bu üzerimizde baskı yaratmıyor, aksine bu anı kaptanımıza, kendimize ve tüm Portekiz'e hediye etme isteğimizi daha da artırıyor" dedi.

Bu üç efsane toplamda 14 Ballon d'Or sahibidir. Inter Miami yıldızı Lionel Messi sekiz Ballon d'Or ve 2022 Dünya Kupası zaferine sahipken, Al-Nassr forveti Cristiano Ronaldo beş Ballon d'Or ve beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştır. Milan oyuncusu Luka Modric ise 2018'de bu ikilinin hegemonyasını kırarak, altıncı Şampiyonlar Ligi madalyasıyla birlikte prestijli bireysel ödülü de kazanmıştı.

2026 Dünya Kupası grup aşaması maçları 17 Haziran'da başlıyor. Son şampiyon Arjantin; Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile mücadele ederken, Modric liderliğindeki Hırvatistan; İngiltere, Panama ve Gana ile karşılaşacak. Portekiz milli takımı ise yolculuğuna Kongo DC maçıyla başlayacak, ardından 23 Haziran'da Özbekistan ve 27 Haziran'da Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.