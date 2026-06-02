Dünya Kupası 2026 öncesi ciddi sınav: Hırvatistan evinde Belçika'ya mağlup oldu

Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında başlayacak olan Dünya Kupası öncesinde milli takımlar son hazırlık aşamalarını gerçekleştiriyor. Bu yoğun dönemde Avrupa'nın iki devi Hırvatistan ve Belçika, Hırvatistan'ın Rijeka şehrinde karşı karşıya geldi. Çekişmeli ve tempolu geçen hazırlık maçında konuk ekip Belçika, 2-0'lık net bir galibiyet elde etti.

Maç dostluk havasında geçse de sahada gerçek bir Dünya Kupası atmosferi hissedildi. Her iki takımın teknik direktörleri, yaklaşan turnuva öncesinde taktiksel dizilişlerini ve oyuncuların fiziksel durumlarını bir kez daha gözden geçirme fırsatı buldu.

Tielemans ve Lukaku'dan gol şovu

Karşılaşma beklendiği gibi konuk ekibin baskısıyla başladı. Pozisyonları gole çevirmede daha isabetli olan Belçikalılar, 38. dakikada skoru açmayı başardı. Takım kaptanı Youri Tielemans, Hırvatistan ağlarını havalandırarak takımını öne geçirdi.

İkinci yarıda Hırvatlar dengeyi sağlamak için ne kadar çabalasa da Belçika savunması güven verdi. Maçın son anlarında oyuna sonradan giren tecrübeli ve güçlü forvet Romelu Lukaku, ustalığını konuşturdu. Uzatma dakikalarının 90+6. dakikasında Hırvat kalecisini mağlup ederek maçın skorunu belirledi.

Belçika'da yeni yıldızın ilk maçı ve gelecek karşılaşmalar

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Rudi Garcia, bu maçta yeni isimleri deneme şansı buldu. Fransa'nın Lille kulübünde forma giyen yetenekli forvet Matias Fernandez-Pardo, milli formayla ilk kez sahaya çıktı. İlginç olan ise bu genç yeteneğin, daha önce hiç resmi maça çıkmadan Dünya Kupası 2026 kadrosuna girmeyi başarmış olmasıydı.

Sıradaki sınavlar: Dünya Kupası 2026'nın resmi başlangıcından önce her iki takımın da birer hazırlık maçı daha bulunuyor. Belçika 6 Haziran'da Afrika temsilcisi Tunus ile karşılaşırken, Hırvatistan 7 Haziran'da Slovenya ile kozlarını paylaşacak.

Hazırlık maçı özeti: Hırvatistan – Belçika 0:2 Goller: Tielemans 38, Lukaku 90+6.

Her iki Avrupa devine de yaklaşan Dünya Kupası'nda güzel oyunlar sergilemelerini ve taraftarlarını mutlu etmeye devam etmelerini diliyoruz!