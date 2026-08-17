Alan Pardew: Arsenal, Premier Lig'deki rakiplerinden açıkça üstün durumda

İngiliz futbolunun tanınmış uzmanı Alan Pardew'e göre Londra ekibi Arsenal, yeni sezon öncesinde yerel şampiyonadaki tüm rakiplerinden farklı bir seviyede ve açıkça üstün görünüyor. talkSPORT'un haberine göre Mikel Arteta'nın öğrencileri, Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda Manchester City'yi 3-0 yenerek sezon öncesi Süper Kupa'yı kazandı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk saniyelerinden itibaren oyunun kaderini etkilemeye başladı. Riccardo Calafiori, maçın başlamasından yalnızca 23 saniye sonra golü atarak karşılaşmanın seyrini belirledi. Ardından Kai Havertz ve Martin Ødegaard rakip fileleri havalandırdı. Her iki golde de asist yapan debutant Christos Tzolis, ilk maçında bile takımına katkı sağlayabileceğini gösterdi.

Bu etkileyici galibiyet, kulüp tarihindeki 18. Süper Kupa zaferini getirdi. Ayrıca karşılaşmada forma giyen Bruno Guimarães, 75 milyon sterlinlik bonservis bedelini tamamen haklı çıkaran güven verici bir debut yaptı. Orta sahadaki bu performans uzmanların takdirini kazandı.

Alan Pardew ve uzmanların değerlendirmesi

Alan Pardew, Bruno Guimarães transferini överek onun Premier Lig'i iyi tanıyan, yaratıcı yetenekleri yüksek ve gerektiğinde takıma yardımcı olabilen bir futbolcu olduğunu özellikle vurguladı. Ona göre bu seviyede bir oyuncunun kadroya katılması, Londra kulübünün şansını daha da artırıyor.

Eski teknik direktör ayrıca Arsenal'in en büyük avantajının takım içindeki istikrar ve taktik süreklilik olduğunu belirtti. Diğer önde gelen kulüpler teknik direktör değişiklikleri ve yeni sistemlere uyum sürecinden geçerken Arteta'nın takımında bu süreç çok daha önce tamamlandı ve bu durum mevcut sezonda büyük bir avantaj sağlayacak.

Gelecek planları ve psikolojik üstünlük

Şampiyonluk unvanını korumak her zaman zor olsa da Alan Pardew, Arsenal oyuncularının psikolojik durumunun ve kazanma arzusunun üst düzeyde olduğunu belirtti. Kulüp, transfer döneminin kapanışına kadar bir yıldız futbolcuyu daha kadrosuna katabilir. Ancak Vinícius Júnior'un Real Madrid ile sözleşmesini uzatması nedeniyle bu transfer daha önce gerçekleşmemişti.

Kaynağa göre şampiyonluk mutluluğunu yaşayan futbolcular, sahada farklı bir özgüvenle hareket ediyor. Manchester City ise karşılaşma boyunca alışılmış dikkat ve konsantrasyonunu gösteremedi. Arsenal, sahada çok daha aktif ve psikolojik açıdan hazır olduğunu kanıtlayarak yeni sezona hangi hedeflerle girdiğini açıkça ortaya koydu.