Alan Pardew: Arsenal, Premier Lig'deki rakiplerinden açıkça üstün durumda

·2·Spor
Alan Pardew: Arsenal, Premier Lig'deki rakiplerinden açıkça üstün durumda

İngiliz futbolunun tanınmış uzmanı Alan Pardew'e göre Londra ekibi Arsenal, yeni sezon öncesinde yerel şampiyonadaki tüm rakiplerinden farklı bir seviyede ve açıkça üstün görünüyor. talkSPORT'un haberine göre Mikel Arteta'nın öğrencileri, Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda Manchester City'yi 3-0 yenerek sezon öncesi Süper Kupa'yı kazandı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk saniyelerinden itibaren oyunun kaderini etkilemeye başladı. Riccardo Calafiori, maçın başlamasından yalnızca 23 saniye sonra golü atarak karşılaşmanın seyrini belirledi. Ardından Kai Havertz ve Martin Ødegaard rakip fileleri havalandırdı. Her iki golde de asist yapan debutant Christos Tzolis, ilk maçında bile takımına katkı sağlayabileceğini gösterdi.

Bu etkileyici galibiyet, kulüp tarihindeki 18. Süper Kupa zaferini getirdi. Ayrıca karşılaşmada forma giyen Bruno Guimarães, 75 milyon sterlinlik bonservis bedelini tamamen haklı çıkaran güven verici bir debut yaptı. Orta sahadaki bu performans uzmanların takdirini kazandı.

Alan Pardew ve uzmanların değerlendirmesi

Alan Pardew, Bruno Guimarães transferini överek onun Premier Lig'i iyi tanıyan, yaratıcı yetenekleri yüksek ve gerektiğinde takıma yardımcı olabilen bir futbolcu olduğunu özellikle vurguladı. Ona göre bu seviyede bir oyuncunun kadroya katılması, Londra kulübünün şansını daha da artırıyor.

Eski teknik direktör ayrıca Arsenal'in en büyük avantajının takım içindeki istikrar ve taktik süreklilik olduğunu belirtti. Diğer önde gelen kulüpler teknik direktör değişiklikleri ve yeni sistemlere uyum sürecinden geçerken Arteta'nın takımında bu süreç çok daha önce tamamlandı ve bu durum mevcut sezonda büyük bir avantaj sağlayacak.

Gelecek planları ve psikolojik üstünlük

Şampiyonluk unvanını korumak her zaman zor olsa da Alan Pardew, Arsenal oyuncularının psikolojik durumunun ve kazanma arzusunun üst düzeyde olduğunu belirtti. Kulüp, transfer döneminin kapanışına kadar bir yıldız futbolcuyu daha kadrosuna katabilir. Ancak Vinícius Júnior'un Real Madrid ile sözleşmesini uzatması nedeniyle bu transfer daha önce gerçekleşmemişti.

Kaynağa göre şampiyonluk mutluluğunu yaşayan futbolcular, sahada farklı bir özgüvenle hareket ediyor. Manchester City ise karşılaşma boyunca alışılmış dikkat ve konsantrasyonunu gösteremedi. Arsenal, sahada çok daha aktif ve psikolojik açıdan hazır olduğunu kanıtlayarak yeni sezona hangi hedeflerle girdiğini açıkça ortaya koydu.

ArsenalAlan PardewSüper KupaManchester CityPremier Lig
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kritik an: Javohir Sindarov turnuva sıralamasında kaçıncı sırada?Kritik an: Javohir Sindarov turnuva sıralamasında kaçıncı sırada?Bugün, 11:31Luis Enrique, Süper Kupa yenilgisinin ardından sert konuştu!Luis Enrique, Süper Kupa yenilgisinin ardından sert konuştu!Bugün, 11:12Yeni rekor: Islam Makhachev Garry karşılaşmasının sırlarını açıkladıYeni rekor: Islam Makhachev Garry karşılaşmasının sırlarını açıkladıBugün, 11:06Özbek ikilisinin katkısı: Shomurodov ve Fayzullayev’in performansı nasıl değerlendirildi?Özbek ikilisinin katkısı: Shomurodov ve Fayzullayev’in performansı nasıl değerlendirildi?Bugün, 11:01Dana White ile Khabib arasındaki atışma: Eski şampiyonun güncel kilosu ne kadar?Dana White ile Khabib arasındaki atışma: Eski şampiyonun güncel kilosu ne kadar?Bugün, 10:56Dani Ceballos Transferi: Napoli Deneyimli Orta Saha İçin Harekete GeçtiDani Ceballos Transferi: Napoli Deneyimli Orta Saha İçin Harekete GeçtiBugün, 10:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?