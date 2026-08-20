Barcelona, Julián Álvarez transferinden vazgeçti

Barcelona kulübü, Atlético Madrid'in forveti Julián Álvarez'i kadrosuna katma girişimlerini durdurdu. Madrid ekibinin Katalanların 100 milyon avroluk teklifini reddetmesinin ardından, transfer döneminin sonuna kadar diğer alternatif adayların aranmasına karar verildi. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Arjantinli futbolcu takımını değiştirme isteğini açıkça dile getirmiş olsa da Los Rojiblancos yönetimi tutumunda ısrarcı. Yaz aylarında yapılan yüksek bedelli teklif de sonuç vermeyince Barcelona sportif direktörü Deco diğer seçenekleri değerlendirmek zorunda kaldı.

Robert Lewandowski'nin yerini doldurma sorunu

Kulübün teknik direktörü Hansi Flick, takımı güçlendirmek için bir santrfor aramaya devam ediyor. Ancak yönetim için asıl sorun, hücum hattından ayrılan deneyimli futbolcuların yerini layıkıyla doldurmak olmaya devam ediyor.

Deco'ya göre takım, Ferran Torres'in yokluğunu yapılan transferlerle telafi edebilir; ancak Robert Lewandowski'ye layık bir halef bulmak son derece zor bir görev. Uzman, bu konuda ciddi zorluklar bulunduğunu kabul etti.

Hansi Flick, çarşamba günü verdiği röportajda transfer dönemi kapanana kadar değişiklikler olabileceğini vurguladı. Yeni bir forvet gelmezse kulüp, mevcut kadro içindeki seçeneklere ve taktik değişikliklere güvenmek zorunda kalacak.

Kulüp içi seçenekler ve taktik planlar

Kulüp yönetiminin bazı temsilcileri, transfer piyasası başarısızlıkla sonuçlanırsa mevcut kadronun da durumu kurtarabileceğine inanıyor. Teknik direktör, aşağıdaki futbolcuları santrfor olarak kullanabilir:

Raphinha ve Lamine Yamal gibi kanat oyuncuları

Karim Adeyemi ve Anthony Gordon

Fermín López ve Dani Olmo (sahte dokuz pozisyonunda)

Barcelona gelecekte Julián Álvarez konusuna dönme ihtimalini tamamen dışlamasa da mevcut durumda kulüp yönetimi, transfer döneminin kalan süresinde kesin bir karara varmak için çalışmalarını sürdürüyor.