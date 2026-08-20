Arsenal altyapısından yetişen Myles Lewis-Skelly satılabilir mi?

·8·Spor
Arsenal altyapısından yetişen Myles Lewis-Skelly satılabilir mi?

İngiltere Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden Arsenal'ın mali kuralları ve transfer politikası, taraftarları ciddi şekilde endişelendiriyor. Londra ekibinin efsanesi Ian Wright'a göre İngiliz futbolunun yeni yıldızlarından Myles Lewis-Skelly, kâr elde etme arzusu uğruna beklenmedik şekilde satılma riskiyle karşı karşıya. Kulübün altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Manchester City karşısında kazanılan Süper Kupa maçındaki etkileyici performansıyla herkesin dikkatini çekmişti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Ixbt.com ve diğer spor yayınlarının aktardığı bilgilere göre Chelsea ve Manchester United, genç futbolcunun hizmetleriyle ilgileniyor. Transfer söylentilerinin dinmemesi taraftarları paniğe sürüklüyor. Arsenal yönetiminin Aston Villa savunmacısı Ezri Konsa için 51 milyon sterlinlik anlaşmaya varması ve kadroya başka oyuncular da katması nedeniyle mali dengeyi korumak için büyük transferler gerçekleştirmesi gerekiyor.

Mali kurallar ve menajerlerin etkisi

Stick to Football podcastinde konuşan Ian Wright, kulübün transfer politikası ve menajerlerin giderek artan etkisi konusunda ciddi endişeler taşıdığını belirtti. Wright, altyapıdan yetişen oyuncunun takımda kalmaktan memnun olduğunu ve ayrılma niyetinin bulunmadığını söyledi. Ancak kulübün genel müdürü Richard Garlick'in futbolcunun satılacağı ihtimalini kesin bir dille reddetmemesi, taraftarların endişelerini daha da artırdı.

Kulüp efsanesi, bu söylentilerin futbolcunun ailesinden veya yakın çevresinden çıkmadığını, aksine süreçte menajerlerin rolünün büyük olduğunu vurgulayarak durumu eleştirdi. "Myles kalmaktan mutlu olduğunu zaten söyledi. Arsenal neden onun satılmayacağını açıkça ilan etmiyor?", — diye itiraz etti Ian Wright açıklamasında. Ayrıca Gabriel Martinelli'nin durumunun da şüpheli olduğunu belirten Wright, kulüpten herhangi bir iletişim gelmemesine rağmen futbolcunun diğer takımlara aktif şekilde teklif edildiğini ekledi.

Transfer politikasındaki çelişkiler

Ian Wright, kulüp yönetiminin transfer piyasasındaki hamlelerinde mantıksızlık bulunduğuna dikkat çekti. Bir yandan yıldız futbolcuları kadroya katmak için rekor miktarlarda harcama yapmaya çalışılırken, diğer yandan kulübün kendi akademisinden yetişen oyunculardan hızla kurtulmaya çalışmasının adaletsiz mali kuralların sonucu olduğunu ifade etti.

Uzmanlara göre Premier Lig'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR), kulüpleri kendi altyapı oyuncularını satmaya zorluyor; çünkü bu tür transferler mali raporlarda doğrudan kâr olarak kaydediliyor. Arsenal yönetimi bu konuda net bir tavır ortaya koymazsa kulübün en umut vadeden genç yeteneklerini rakiplerine kaptırması işten bile değil.

ArsenalIan WrightMyles Lewis-SkellyPremier LeagueTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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