José Mourinho, Real için taktik kararını verdi...

·2·Spor
José Mourinho, Real için taktik kararını verdi...

José Mourinho, Real’de nasıl bir oyun tarzı uygulayacağına karar verdi. Tomas González Martín’in haberine göre Portekizli teknik adam, takım için 4-2-3-1 taktik dizilişini ana seçenek olarak belirledi.

En dikkat çekici nokta ise şu: Mourinho, Real’in ilk dönemindeki gibi hızlı ve direkt futbola yeniden ağırlık vermek istiyor.

Mourinho’nun planı: 4-2-3-1 ve hızlı futbol

Haberlere göre Mourinho, sezon öncesi kampta özellikle 4-2-3-1 dizilişini denedi. Bu sistemde takım, hücumcu bir orta saha üzerinden oynuyor ve rakibin hatasının ardından hızlıca kontra atağa çıkmaya büyük önem veriyor. Sezon öncesi maçlara ilişkin bilgiler de bu dizilişin Mourinho’nun ana tercihi hâline geldiğini gösteriyor.

Real’in oyun tarzı değişecek

Yeni Real’den şu futbol bekleniyor:

  • direkt hücumlar;

  • kısa ve hızlı paslar;

  • top kazanıldıktan hemen sonra hücuma çıkmak;

  • rakibin boş alanlarından yararlanmak;

  • kontra ataklarda yüksek tempoya güvenmek.

Bu oyun tarzı, Mourinho’nun Real’deki ilk dönemini hatırlatıyor. O dönemde Madrid ekibi, çok hızlı kontra ataklarıyla rakipleri için büyük sorun yaratıyordu. Mevcut kadrodaki hızlı hücum oyuncularının fazlalığı da Portekizli teknik adama bu futbolu yeniden hayata geçirme fırsatı sunabilir.

Asıl merak edilen şu: Mourinho, Real’inönceki hızlı ve tehlikeli kimliğini yeniden kazandırabilecek mi?

Yeni transfer beklenmiyor

Mourinho, mevcut kadrosundan memnun olduğunu ve takıma yeni oyuncular getirmeyi beklemediğini de ifade etti. Portekizli teknik adam, mevcut futbolcularla çalışmaya ve onların potansiyelini geliştirmeye güveniyor.

Yön

Mourinho’nun planı

Ana diziliş

4-2-3-1

Oyun tarzı

Hızlı ve direkt

Hücumlar

Kısa paslar ve kontra ataklar

Transferler

Şimdilik yeni transfer beklenmiyor

Ana hedef

Mevcut kadrodan maksimum verim almak

İlk resmi maç her şeyi gösterecek

Mourinho’nun yeni taktik planının teoride nasıl görüneceği belli. Şimdi ise asıl soru şu: Real bu dizilişi resmi maçlarda ne kadar etkili uygulayabilecek?

Yeni sezonda Mourinho’nun 4-2-3-1 sisteminin, özellikle hücumdaki yıldızlarla nasıl işleyeceği, Real taraftarları için en büyük merak konularından biri olacak.

Sizce Mourinho’nun Real için 4-2-3-1 dizilişini seçmesi doğru mu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu yazıyı Telegram ile diğer sosyal medya platformlarında futbolseverlerle paylaşın.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Wesley So prestijli Sinquefield Cup'ın şampiyonu oldu: Sindarov üçüncü sırada!Wesley So prestijli Sinquefield Cup'ın şampiyonu oldu: Sindarov üçüncü sırada!Bugün, 16:30Juventus, Mateo Retegui transferini değerlendiriyorJuventus, Mateo Retegui transferini değerlendiriyorBugün, 16:18Bernardo Silva, Real Madrid formasıyla Kylian Mbappe ile oynamaya hazırBernardo Silva, Real Madrid formasıyla Kylian Mbappe ile oynamaya hazırBugün, 15:57Inter hisselerinin bir kısmı satılabilirInter hisselerinin bir kısmı satılabilirBugün, 15:54Juventus Jonathan David'i Satmaya HazırlanıyorJuventus Jonathan David'i Satmaya HazırlanıyorBugün, 15:10Manchester City, orta sahayı güçlendirmek için Manu Koné'yi hedef aldıManchester City, orta sahayı güçlendirmek için Manu Koné'yi hedef aldıBugün, 14:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi