José Mourinho, Real için taktik kararını verdi...

José Mourinho, Real’de nasıl bir oyun tarzı uygulayacağına karar verdi. Tomas González Martín’in haberine göre Portekizli teknik adam, takım için 4-2-3-1 taktik dizilişini ana seçenek olarak belirledi.

En dikkat çekici nokta ise şu: Mourinho, Real’in ilk dönemindeki gibi hızlı ve direkt futbola yeniden ağırlık vermek istiyor.

Mourinho’nun planı: 4-2-3-1 ve hızlı futbol

Haberlere göre Mourinho, sezon öncesi kampta özellikle 4-2-3-1 dizilişini denedi. Bu sistemde takım, hücumcu bir orta saha üzerinden oynuyor ve rakibin hatasının ardından hızlıca kontra atağa çıkmaya büyük önem veriyor. Sezon öncesi maçlara ilişkin bilgiler de bu dizilişin Mourinho’nun ana tercihi hâline geldiğini gösteriyor.

Real’in oyun tarzı değişecek

Yeni Real’den şu futbol bekleniyor:

direkt hücumlar;

kısa ve hızlı paslar;

top kazanıldıktan hemen sonra hücuma çıkmak;

rakibin boş alanlarından yararlanmak;

kontra ataklarda yüksek tempoya güvenmek.

Bu oyun tarzı, Mourinho’nun Real’deki ilk dönemini hatırlatıyor. O dönemde Madrid ekibi, çok hızlı kontra ataklarıyla rakipleri için büyük sorun yaratıyordu. Mevcut kadrodaki hızlı hücum oyuncularının fazlalığı da Portekizli teknik adama bu futbolu yeniden hayata geçirme fırsatı sunabilir.

Asıl merak edilen şu: Mourinho, Real’inönceki hızlı ve tehlikeli kimliğini yeniden kazandırabilecek mi?

Yeni transfer beklenmiyor

Mourinho, mevcut kadrosundan memnun olduğunu ve takıma yeni oyuncular getirmeyi beklemediğini de ifade etti. Portekizli teknik adam, mevcut futbolcularla çalışmaya ve onların potansiyelini geliştirmeye güveniyor.

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İlk resmi maç her şeyi gösterecek

Mourinho’nun yeni taktik planının teoride nasıl görüneceği belli. Şimdi ise asıl soru şu: Real bu dizilişi resmi maçlarda ne kadar etkili uygulayabilecek?

Yeni sezonda Mourinho’nun 4-2-3-1 sisteminin, özellikle hücumdaki yıldızlarla nasıl işleyeceği, Real taraftarları için en büyük merak konularından biri olacak.

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