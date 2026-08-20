Jon Jones, Islam Makhachev’in GOAT olarak gösterilmesine karşı çıktı

·2·Spor
Jon Jones, Islam Makhachev’in GOAT olarak gösterilmesine karşı çıktı

Islam Makhachev bir sonraki tarihi başarıya ulaştıktan sonra onu UFC tarihinin en büyük dövüşçüsü olarak görenlerin sayısı arttı. Ancak Jon Jones bu görüşe sert tepki gösterdi ve Rus dövüşçünün GOAT statüsünü hak ettiğini hâlâ kanıtlaması gerektiğini vurguladı.

Ana tartışma şu soru etrafında dönüyor: Makhachev gerçekten Jon Jones’u geride bıraktı mı?

Jones: «Bu nasıl mantıklı olabilir?»

Jon Jones, sosyal medyada UFC şampiyonluk maçlarında en fazla galibiyet alan dövüşçülerin listesini paylaştı.

«Sosyal medyaya girdim ve yeni bir en büyük dövüşçünün ortaya çıktığını mı duydum? Şaşırdım. Bunun nasıl mantıklı olduğunu bana açıklayın».

Jones’a göre Makhachev’in mevcut başarıları ne kadar etkileyici olursa olsun, onu tarihin mutlak en büyüğü ilan etmek için henüz erken.

Rakamlar Jones’un yanında

UFC şampiyonluk maçlarındaki galibiyetler açısından hazırlanan listede Jon Jones ilk sırada yer alıyor.

Sıra

Dövüşçü

Şampiyonluk maçlarındaki galibiyet

1

Jon Jones

16

2–11

Volkanovski, Aldo ve diğerleri

Makhachev’in üzerinde

12

Islam Makhachev

7

Jon Jones, Islam Makhachev’in GOAT olarak gösterilmesine karşı çıktı

Makhachev’in önünde Alexander Volkanovski, José Aldo, Israel Adesanya, Randy Couture, Matt Hughes, Anderson Silva, Valentina Shevchenko, Amanda Nunes, Demetrious Johnson ve Georges St-Pierre gibi UFC efsaneleri bulunuyor.

Makhachev ise tarih yazmaya devam ediyor

Bununla birlikte Islam Makhachev’in son sonuçları, onun GOAT tartışmasında giderek daha ciddi bir aday hâline geldiğini gösteriyor.

Hafif sıklet şampiyonluk kemerini savunma rekoru kırdıktan sonra yarı orta sıklette de şampiyonluk maçını kazandı. Son karşılaşmasında Ian Machado Garry’yi hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla mağlup etti.

Bu galibiyet, Makhachev’e UFC tarihindeki en uzun galibiyet serisi konusunda yeni bir rekor kırma fırsatı verdi.

Dolayısıyla Makhachev’in mevcut başarıları onu tarihin en büyükleri arasına taşıdı. Ancak Jon Jones’a göre listenin zirvesine çıkmak için bu henüz yeterli değil.

GOAT tartışması yeniden alevleniyor

Jon Jones’un 16 şampiyonluk maçı galibiyeti ve yıllar süren üstünlüğü, en güçlü argümanı olmaya devam ediyor. Makhachev ise kariyerini sürdürdüğü için gelecekte bu rakamlara yaklaşma fırsatına sahip.

Artık UFC hayranları arasındaki en ilgi çekici tartışma yeniden alevlenecek: Makhachev’i şimdiden tarihin en büyük dövüşçüsü ilan etmek mümkün mü, yoksa Jon Jones hâlâ bu unvanın başlıca sahibi mi?

Sizce UFC tarihinin en büyük dövüşçüsü kim — Jon Jones mu, Islam Makhachev mi? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram’da ve diğer sosyal medya platformlarında MMA hayranlarıyla paylaşın.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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