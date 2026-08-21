Tottenham, Manchester City'den Savio ve Marmoush transferlerini bitirdi

·2·Spor
Tottenham, Manchester City'den Savio ve Marmoush transferlerini bitirdi

Londra ekibi Tottenham ve Manchester Citykulüpleri, 22 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Savio'nun transferi konusunda tamamen anlaşmaya vardı. Globo gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Spurs bu transfer için bonuslarla birlikte toplam 99 milyon avro ödeyecek. Ayrıca Londra ekibi, City'nin bir diğer hücumcusu Omar Marmoush'u da transfer etmek üzere.

Savio transferinin ayrıntıları ve kararın nedeni

Anlaşma şartlarına göre Tottenham, transfer için garanti edilen 93,3 milyon avro ve çeşitli performans kriterleri için ayrıca 5,7 milyon avro bonus ödeyecek. Daha fazla forma şansı bulmak ve düzenli olarak ilk 11'de yer almak isteyen Savio, kulüp yönetiminden takım değiştirme izni istedi. Brezilyalı kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde Londra'ya gelerek resmi sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Tottenham'ın City'den çifte süper transferi: Öne çıkan rakamlar

Futbolcu

Yaşı / Pozisyonu

Transfer bedeli

Geçen sezonki istatistikleri (tüm kulvarlarda)

Savio

22 yaşında, kanat oyuncusu (kanat)

99 milyon avro (93,3 milyon ana bedel + 5,7 milyon bonus)

36 maç, 4 gol, 3 asist

Omar Marmoush

Forvet

Kalan kısım (toplam paket içinde)

36 maç, 8 gol, 3 asist

Toplam harcama

İki futbolcu için

Toplam 151 milyon avro

Hücum hattının tamamen yenilenmesi

Londra'da 151 milyon avroluk hücum devrimi

Haberlere göre Tottenham, Savio ile yetinmeyip Manchester City’nin Mısırlı hücumcusu Omar Marmoush'un transferini de tamamlamak üzere. Böylece Londra ekibi, City'nin iki yetenekli hücumcusu için toplam 151 milyon avro harcayarak yeni sezon öncesinde hücum hattını büyük ölçüde güçlendirmeyi planlıyor.

Sizce Savio ve Omar Marmoush'un transferi, Tottenham'ı Premier Lig'de şampiyonluk yarışına ve Şampiyonlar Ligi bileti mücadelesine döndürebilir mi?

Analizlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın; Premier Lig ve transfer haberlerini takip eden futbolseverlerle bu önemli haberi hemen paylaşın!

TottenhamManchester CitySavioOmar Marmush
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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