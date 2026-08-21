Christian Vieri: Ronaldo antrenmanlarda durdurulamazdı

İtalyan futbol efsanesi Christian Vieri, bir dönem Inter formasıyla Brezilyalı forvet Ronaldo’yla birlikte oynadığı günleri ve antrenmanlardaki izlenimlerini anlattı. Goal.com’un haberine göre eski forvet, Brezilyalı takım arkadaşıyla birlikte oynayabilmek için özellikle Milano ekibine transfer olduğunu ve antrenmanda gördükleri karşısında şaşkınlıktan kahkahalara boğulduğunu hatırladı. Goal.com şöyle bildiriyor.

Christian Vieri, 1999-2000 sezonu öncesinde Inter’e katıldı. En büyük amacı Ronaldo’yla bir hücum ikilisi oluşturmaktı. Brezilyalı futbolcu ise o dönemde iki sezondur Milano ekibinde forma giyiyor, takımın başlıca yıldızı ve sembolü konumuna yükselmişti. Vieri’nin takıma katılması, Nerazzurri taraftarları ve futbol kamuoyunda büyük heyecan yaratmıştı.

Tarihi ikili ve antrenmanlardaki izlenim

Vieri ve Ronaldo ikilisi kâğıt üzerinde dünya futbolunun, hatta Inter tarihinin en tehlikeli hücum hatlarından biri olarak değerlendiriliyordu. Üst düzey yetenekleri, İtalya ve Avrupa sahalarında mutlak üstünlük kurmaları yönünde büyük beklentiler yaratmıştı. The Late Run programına konuşan Vieri, yeni takım arkadaşının seviyesini daha ilk antrenmanda nasıl fark ettiğini anlattı.

Vieri’ye göre Ronaldo sahada yalnızca sıradan hareketler yapmakla kalmıyor, savunmacıları kolayca geçip her noktadan gol atabiliyordu. “Topu merkezden alıyor, herkesi çalımlayıp gol atıyordu. Ben sadece kahkahalarla gülmeye başladım. Yanımdakiler ‘Neden gülüyorsun?’ diye sordu. Ben de ‘Onu gördünüz mü?’ diye cevap verdim. Ben Johnson kadar hızlıydı, eşsiz bir tekniğe sahipti; onu durdurmak imkânsızdı” diye hatırlıyor Vieri.

Sakatlıklarla yarım kalan hayaller

Ancak kâğıt üzerindeki büyük potansiyel ile heyecan verici beklentiler sahada farklı bir tablo ortaya çıkardı. Ronaldo’nun peşini bırakmayan ağır sakatlıklar, bu yıldız ikilinin tam anlamıyla parlamasına izin vermedi. Ne yazık ki Vieri ve Ronaldo birlikte büyük bir kupa kazanamadı ve sahada yalnızca 11 maçta birlikte forma giydi.

İkili toplamda 667 dakika birlikte oynadı ve ortak katkıları yalnızca üç golle sınırlı kaldı. Bu kısa iş birliği sırasında Vieri, Ronaldo’nun asistleriyle iki gol atarken, bir gol Ronaldo’nun hanesine yazıldı ve asist Vieri’den geldi.