Sergey Lushan, Mash’al'ın ağır mağlubiyeti ve liderlerin krizi hakkında açık konuştu

·53·Spor
Sergey Lushan, Mash’al'ın ağır mağlubiyeti ve liderlerin krizi hakkında açık konuştu

Özbekistan Süper Ligi'nde küme düşme hattında bulunan Mubarek temsilcisi Mash’al, bir sonraki turda ağır bir darbe aldı. Kokand deplasmanına giden Mubarek ekibi, ev sahibine karşı farklı 3-0'lık skorla mağlup oldu. Ceza sahası içindeki basit hatalar ve hücumdaki etkisizlik, takımın ağır bir yenilgi almasına neden oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Mash’al Teknik Direktörü Sergey Lushan takım içindeki sorunlar, lider oyuncuların performans düşüklüğü ve kadro yetersizliği hakkında gazetecilere açık ve sert açıklamalarda bulundu.

«Böyle hatalarla başka bir sonuç beklenemezdi»

Maçı değerlendiren Sergey Lushan, savunma hattındaki ciddi eksikliklerin sonucu önceden belirlediğini gizlemedi:

  • Mağlubiyetin kaçınılmazlığı: «Maçı kaybettik. Kendi ceza sahamızda yaptığımız hatalar nedeniyle bugünkü mağlubiyeti tamamen hak ettik. Bu kadar basit hatalar yapılırsa başka nasıl bir sonuç beklenebilir ki?» diyerek uzman eleştirisini dile getirdi;

  • Oyun inisiyatifinin kaybedilmesi: Kokand ekibi yakaladığı fırsatları maksimum düzeyde değerlendirirken, Mash’al kendi ceza sahasındaki hataları telafi edemedi.

Deneyimliler bekleneni veremiyor: «Artık gençlere güveneceğiz»

Gazetecilerin, takımda oyunu yönlendirecek gerçek bir liderin bulunmaması ve Sardor Abduraimov gibi deneyimli futbolcuların form düşüklüğü hakkındaki sorusuna Lushan şu yanıtı verdi:

  • Eleştiriye onay: Teknik direktör, soru soranın fikrine katılarak: «Siz soruyu sordunuz ama cevabını da kendiniz verdiniz. Eğer liderlerimiz beklediğimiz futbolu sergileseydi, şu anki durum çok daha farklı olurdu» dedi;

  • Gençlere keskin dönüş: Deneyimli futbolcular kendilerini gösteremedikleri için kulüp strateji değiştiriyor: «Kadroda değişiklikler yapıyoruz. Genç futbolcularımız fena değil. Artık onlara güveneceğiz, onları geliştirip ilk 11'e kazandırmaya çalışacağız. Başka çaremiz kalmadı».

Muxtorov neden ilk 11'de başlamadı?

Takımın fiziksel durumu ve maç sonunda geri çekilmesi üzerine yapılan tartışmada teknik direktör, Muxtorov'un neden yedek kaldığını açıkladı:

  • Antrenman sakatlığı: Futbolcu, maçtan bir gün önceki antrenmanda beklenmedik bir şekilde sakatlandı: «Aslında ilk 11'de oynaması gerekiyordu. Onu tam olarak bu planla hazırlamıştık. Ancak antrenmandaki sakatlık tüm planları değiştirdi ve mecburen Jurabayev'i sahaya sürdük»;

  • Ağrı kesici iğneyle sahaya: «Kendisi oynamaya hazır olduğunu, iğneyle de olsa yardım edebileceğini söyledi. Bu yüzden ona son 15 dakikada şans verdik».

Kokand'da kaybedilen puanlar, Mubarek kulübünün puan durumundaki yerini daha da zorlaştırdı. Teknik ekibin genç oyunculara güvenme kararı, Mash’al'ı tehlikeli bölgeden çıkarabilecek mi; bunu ilerleyen turlar gösterecek.

Mash’alMubarekSergey LushanÖzbekistan Süper LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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