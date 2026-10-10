Haftanın en sıcak 7 merkez mücadelesi önizlemesi

·2·Spor
Haftanın en sıcak 7 merkez mücadelesi önizlemesi

Ekim ayının ikinci hafta sonu, dünya futbolu tutkunlarına gerçek bir süper hafta sunuyor. İngiltere Premier League'dekişiddetli rekabetler, İspanya'daki şampiyonluk yarışı, İtalya Serie A'daki sürpriz liderlik ve Suudi Pro League'deki devlerin karşılaşması taraftarları ekran başına kilitleyecek.

Hafta sonunda oynanacak en önemli 7 maçı ve etrafındaki temel entrikaları aşağıda detaylıca inceliyoruz.

Cumartesi, 10 Ekim: Londra rövanşı, Old Trafford baskısı ve yıldızların çarpışması

1. Arsenal — Leeds United (Premier League, 16:30)

  • Ana entrika: Brighton karşısında alınan sürpriz 0-3'lük mağlubiyet, Mikel Arteta'nın öğrencileri için soğuk bir duş etkisi yarattı. Şimdi kaybedilen güveni geri kazanmaları gerekiyor.

  • Faktörler ve istatistik: Leeds United, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürerek güçlü bir direnç göstermeye hazır. Ancak tarih Londra ekibinden yana; Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Leeds United'ı üst üste 6 maçta mağlup etti.

2. Manchester United — Tottenham (Premier League, 21:30)

  • Ana entrika: Sezona oldukça şanssız başlayan iki İngiliz devinin 'hayatta kalma' savaşı.

  • Durum: Tottenham, yazın yaptığı büyük transferlere rağmen Aston Villa'ya 2-3 yenilerek tablonun alt sıralarına geriledi. Ligde sadece bir galibiyeti bulunan Manchester United ise sakatlıklar ve istikrarsızlık ile boğuşuyor. Bu karşılaşma her iki taraf için de ruhsal krizden çıkmanın tek yolu.

3. Barcelona — Getafe (La Liga, 21:30)

  • Ana entrika: Hansi Flick yönetimindeki Katalanların mutlak dominasyonu.

  • İstatistiksel üstünlük: Barcelona, ilk 8 maçın tamamını kazanarak rakiplerinin kalesine tam 36 gol attı (maç başına 4,5 gol). Raphinha'nın muazzam üretkenliği sayesinde takım durdurulamaz bir güce dönüştü. Getafe ise hem az gol atıyor (maç başına 2'yi geçmedi) hem de 2018'den beri deplasmanda Barcelona'dan puan alamıyor.

4. Al-Hilal — Al-Ittihad (Suudi Pro League, 23:00)

  • Ana entrika: Arap yarımadasının iki güçlü süper kulübü arasındaki şampiyonluk savaşı.

  • Yıldızların çarpışması: Al-Hilal kadrosunda Koulibaly, Theo Hernandez, Ollie Watkins ve Martinelli yer alırken, yenilgisiz gelen Cidde kulübünün kadrosunu Wijnaldum, Bergwijn ve En-Nesyri yönetiyor. 7 haftada toplam 11 galibiyeti paylaşan takımlar, turnuvanın liderliğini belirleyecek.

5. Real Madrid — Villarreal (La Liga, 23:59)

  • Ana entrika: Zorlu takvim ve savunma sorunlarıyla karşı karşıya kalan 'kraliyet kulübü'.

  • Kayıplar: Mbappe'nin milli takımdan sakat dönmesi, Vinicius'un gol orucu ve merkez savunmadaki sıkıntılar Jose Mourinho'nun planlarını karıştırıyor. Roma, Sevilla, Leipzig ve Barcelona'ya karşı oynanacak zorlu maçlar öncesinde Madrid ekibinin 'sarı denizaltı'yı mağlup etmesi şart.

Pazar, 11 Ekim: Roma rönesansı ve Anfield'daki süperklasiko

6. Como — Roma (Serie A, 15:30)

  • Ana entrika: Sansasyonel lider Roma'nın Fabregas'ın kalesine ziyareti.

  • Maçın değeri: Romalılar, 2014/15 sezonundan bu yana ilk kez ilk 5 haftayı yenilgisiz geçerek tabloyu yönetiyor (Malen ve Dybala ikilisi harika formda). Ancak Como kendi sahasında tehlikeli bir rakip: İki takım arasındaki önceki 4 karşılaşmanın tamamında ev sahipleri galip geldi.

7. Liverpool — Manchester City(Premier League, 20:30)

  • Ana entrika: İngiltere'de yeni dönem rekabeti — Andoni Iraola vs Enzo Maresca.

  • Husanov için fırsat: Bağımsız komisyonun finansal suçlamaları baskısı altındaki Manchester City için bu maç karakter gösterme alanı olacak. Beraberlikler sarmalındaki yenilgisiz Liverpool'a karşı oynanacak maçta Özbek savunmacı Abdukodir Husanov'un sahaya çıkma ihtimali yüksek görülüyor; İtalyan teknik adamın Anfield baskısını kırmak için savunma rotasyonuna gitmesi bekleniyor.

Haftanın bu şiddetli maçlarının sadece puan tablosunu değiştirmesi değil, aynı zamanda sezonun genel şampiyonluk entrikasını da belirlemesi bekleniyor.

ArsenalBarcelonaReal MadridAl-HilalPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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