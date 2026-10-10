Haftanın en sıcak 7 merkez mücadelesi önizlemesi

Durum: Tottenham, yazın yaptığı büyük transferlere rağmen Aston Villa'ya 2-3 yenilerek tablonun alt sıralarına geriledi. Ligde sadece bir galibiyeti bulunan Manchester United ise sakatlıklar ve istikrarsızlık ile boğuşuyor. Bu karşılaşma her iki taraf için de ruhsal krizden çıkmanın tek yolu.