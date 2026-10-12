Satranç tacı için Sindarov - Gukesh mücadelesinde kim üstün? Rus büyükustadan analiz

·110·Spor
Satranç tacı için Sindarov - Gukesh mücadelesinde kim üstün? Rus büyükustadan analiz

Satranç tacı için iki kez aday olan ünlü Rus büyükusta Yan Nepomniachtchi Hindistan'ın saygın The Hindu gazetesine verdiği özel röportajda, Dünya Şampiyonluğu unvanı için gerçekleşecek tarihi karşılaşma hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özbek genç dahi Javokhir Sindarov ve Hintli yetenek Gukesh Dommaraju arasındaki mücadelenin satranç dünyasının ana olayı olması bekleniyor. Deneyimli büyükusta, yaklaşan düelloda Sindarov'u favori olarak gösterdi ancak unvan maçlarının kendine has psikolojik baskısı konusunda uyardı.

«Bu sıradan bir turnuva değil»: Maç formatının zorlu psikolojisi

Yan Nepomniachtchi, şampiyonluk maçlarının standart İsviçre veya lig usulü turnuvalardan temelden farklı olduğunu kendi tecrübelerine dayanarak açıkladı:

  • Hatayı düzeltmek zor: «Dünya Şampiyonluğu maçı, normal bir turnuvadan tamamen farklıdır. Sıradan bir turnuvada bir partiyi kötü oynarsanız, bir sonraki turda başka bir rakibi yenerek durumu düzeltebilirsiniz. Burada ise her gün aynı rakibe karşı yüz yüze oturuyorsunuz», — diyor Rus satranççı;

  • Gençlik faktörü ve istikrarsızlık: «İkisi de çok genç. Bu yaşta spor formu çok hızlı değişebiliyor», — diye vurguladı.

Favori kim? Nepomniachtchi'den net hesaplama

Yaklaşan şampiyonluk mücadelesindeki şansları değerlendiren Nepomniachtchi, Javokhir Sindarov'un üstünlüğünü kabul etti:

  • 65'e 35 oranı: «Şu an Sindarov büyük favori, ancak şansları 80'e 20 olarak değerlendirmezdim. Bence 65'e 35 oranı gerçeğe çok daha yakın», — diye değerlendirdi büyükusta;

  • İlk parti — belirleyici anahtar: Nepomniachtchi, ilk oyunun psikolojik önemine özellikle değindi: «Sindarov galibiyetle başlarsa, üstünlüğünü daha da artırabilir. Ancak Gukesh iyi bir başlangıç yaparsa, maçın genel akışı tamamen tersine dönebilir».

Javokhir Sindarov ile Gukesh Dommaraju arasındaki satranç tacı mücadelesinin, yeni neslin dünya satrancındaki mutlak liderliğini belirleyecek kritik bir olay olması bekleniyor.

Yan NepomniachtchiJavokhir SindarovGukesh DommarajuSatranç Dünya ŞampiyonluğuAnaliz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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