Joan Laporta, Real Madrid'in 50 bin sayfalık suçlamasına sert tepki gösterdi

Katalan kulübü Barcelona'nın başkanı Joan Laporta ezeli rakipleri Real Madrid tarafından Negreira Davası kapsamında yöneltilen yeni suçlamalara sert bir yanıt verdi. Sport.es haberine göre, Madrid ekibinin UEFA'ya bu dava ile ilgili kanıt ve ifadelerden oluşan yaklaşık 50 bin sayfalık dev bir dosya sunmasının ardından Laporta, rakibinin hamlelerini basın aracılığıyla sert bir dille eleştirdi.

Kulüp başkanı, Katalanların tamamen haklı olduğuna inandığını ve Real Madrid tarafından organize edilen bu saldırıların arkasında kötü niyetli amaçlar yattığını açıkladı.

«Bizi yargısız infaz etmeye çalışıyorlar ama Barça aklanacak»

Kamuoyuna seslenen Joan Laporta, kulübe yönelik karalama kampanyasının asılsız olduğunu vurguladı:

Asılsız suçlamalar: «Negreira Davası'na gelince, yargı süreci başlamadan bizi suçlu ilan etmeye çalıştıklarını tekrarlamaktan yorulmayacağım. Oysa bizi suçlamak için hiçbir somut dayanak olmadığı kanıtlandı» dedi başkan.

Aklanmaya olan inanç: «Barcelona'nın tamamen aklanacağına ve adil bir karar çıkacağına yüzde 100 inanıyorum. Bu konuyu sürekli gündemde tutanlar, sadece Barcelona'nın dünya futbolundaki yüksek itibarını zedelemeyi hedefliyor.»

Real Madrid'in kibri ve azalan itibarı: Laporta'dan ciddi iddialar

Barcelona başkanı, Madrid kulübünün sadece Katalonya'ya değil, genel olarak tüm futbol camiasına karşı olumsuz bir tutum sergilediğini belirtti:

Futbola zararlı yaklaşım: «Real Madrid bu adımlarıyla futbola büyük zarar veriyor. Her zaman her şeye karşı çıkmakla meşguller: İster UEFA'ya başvurun ister ulusal lig yönetimine, onlar her zaman karşı tarafta duruyor» diye devam etti Laporta.

Uluslararası arenada yalnızlaşma: «Bu davranışlar, Real Madrid'in ulusal ve uluslararası düzeyde itibarını ve saygınlığını kaybettiğini gösteriyor. Örneğin, yakın zamanda düzenlenen EFC kongresine katıldım ancak Madrid kulübü orada tek bir temsilciyle bile yer almadı.»

Süper Lig ve kibir meselesi: «Kendilerini aşırı kibirli görüyorlar ve mutlak hakimiyet peşindeler. Süper Lig meselesinde de aynı durum yaşandı; diğer kulüplere engel olmaya devam ediyorlar. Kendi davranışlarını eleştirel bir şekilde değerlendirmeliler çünkü bu yol büyük bir kulübe hiç yakışmıyor.»

İspanya'nın iki devi arasındaki yeni gerilim ve Laporta'nın bu sert açıklamaları, yaklaşan El Clasico öncesinde ilişkilerin ne kadar gerildiğini açıkça gözler önüne seriyor.