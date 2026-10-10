Taşkent'in ev sahipliği yaptığı Dünya Yüzme Kupası'nın bir sonraki etabı, sadece kıran kırana geçen spor müsabakalarıyla değil, aynı zamanda yerel taraftarların kalbinde derin bir iz bırakan unutulmaz bir olayla hatırlandı.

Kısa kulvar dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonalarında birçok kez madalya kazanan ünlü İtalyan sporcu Alberto Razzetti 200 metre karışık yüzme yarışları öncesinde start alanına Özbekistan milli futbol takımının kaptanı Eldor Shomurodov'un 14 numaralı formasıyla çıktı. Bu sıra dışı performans, tribünlerdeki Özbek taraftarların büyük alkışını topladı.

Dördüncülük ve ilk üç sonuçları

Yerel seyircilerin sevgisi ve Shomurodov'a gösterilen büyük saygı, İtalyan yıldıza podyuma çıkması için çok az bir farkla yetmedi:

Podyum ABD ve Kanada temsilcilerinin oldu: Shaine Casas (ABD) — 1:51.81'lik dereceyle altın madalyanın sahibi oldu; Carson Foster (ABD) — kazananın sadece 0.40 saniye gerisinde kaldı; Finlay Knox (Kanada) — liderin 0.52 saniye gerisinde kalarak bronz madalyayı kazandı.

Razzetti'nin performansı: İtalyan yüzücü 200 metrelik mesafeyi 1 dakika 52.53 saniyede tamamlayarak ilk üçten bir adım uzakta, onurlu bir 4. sırada yarışı bitirdi.

Neden Shomurodov? İtalya'daki 5 yıllık miras

İtalyan sporcunun bu içten jesti tesadüf değil — Eldor Shomurodov Apenin Yarımadası'nda büyük bir saygı ve tanınırlığa sahip:

Serie A'daki parlak kariyeri: Özbekistan milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olan 31 yaşındaki forvet, yaklaşık 5 yıl boyunca İtalya liginde forma giydi. Bu süre zarfında Genoa, Roma, Spezia ve Cagliari gibi tanınmış kulüplerde başarılı performanslar sergiledi;

Yeni kulüp ve Dünya Kupası'ndaki tarihi gol: Şu anda Türkiye'nin İstanbul Başakşehir kulübünün başarısı için ter döken Eldor, 2026 yazında Özbekistan tarihinin ilk Dünya Kupası'na katıldı. Kongo kalesine gönderdiği muhteşem gol taraftarlar tarafından grup aşamasının en güzel golü seçilirken, FIFA yetkilileri tarafından turnuvanın en iyi iki golünden biri olarak resmen tescil edildi.

Alberto Razzetti'nin Taşkent havuzundaki bu samimi hareketi, spor dalları arasındaki dostluğu ve Özbek futbolunun uluslararası arenadaki bilinirliğini bir kez daha kanıtladı.