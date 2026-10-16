Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln: Kadrolar ve canlı anlatım
Almanya Bundesliga kapsamındaki Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln karşılaşması 16 Ekim, 23:30 (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Eintracht Frankfurt ilk 11'i: 1. Atubolu N., 3. Brasse L., 9. Burkardt J., 8. Chaibi F., 34. Collins N., 20. Doan R., 11. Ebnutalib Y., 27. Götze M., 4. Koch R., 26. Kosugi K., 25. Onyedika R.
Eintracht Frankfurt yedekleri: 29. Amaymuni A., 31. Arrxov L., 15. Aseko-Nkili N., 2. Baum E., 22. Chandler T., 40. Kaua Santos, 7. Knauff A., 37. Maluze J., 42. Uzun C.
Eintracht Frankfurt teknik direktörü: Hütter A.
1. FC Köln ilk 11'i: 1. Schwäbe M. (kaptan), 30. Bülter M., 10. El Mala S., 8. Johannesson I., 5. Krauß T., 24. Lochoshvili L., 37. Maina L., 2. Schmid J., 28. Sebulonsen S., 22. Simpson-Pugh J., 3. Sosa B.
1. FC Köln teknik direktörü: Wagner R.
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