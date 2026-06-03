Apple Pay Yerine: VTB iPhone Üzerinden Temassız Ödemeyi Başlattı

Sankt-Peterburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF-2026) kapsamında VTB bankası, iPhone kullanıcıları için yeni bir temassız ödeme hizmetinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu teknoloji, Apple Pay sistemine bir alternatif olarak geliştirilmiş olup, kullanıcıların akıllı telefon yardımıyla alışveriş yapmasına olanak tanıyor. Konuyla ilgili olarak Ixbt.com haber veriyor.

Yeni hizmet, Ulusal Ödeme Kartları Sistemi'nin (NSPK) "Volna" teknolojisine dayanmaktadır. Hizmetten yararlanmak için müşterilerin "Mir" kartlarını "VTB Online" uygulaması üzerinden platforma bağlamaları gerekmektedir. Ödeme işlemi Bluetooth teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilir: kullanıcının iPhone cihazında Bluetooth'u açması, servisi başlatması ve işlemi onaylaması yeterlidir.

Banka uzmanlarının açıklamasına göre, sistem terminal ve akıllı telefon arasındaki veri alışverişi için "Bluetooth Low Energy" protokolünü kullanmaktadır. Bu yöntemin temel avantajı, ödeme sırasında akıllı telefonun internete bağlı olmasının gerekmemesidir. Tutar bağlı karttan çekilir ve alışverişler için ruble cinsinden nakit iadesi sunulur.

Şu anda VTB, bu ödeme senaryosunu kendi terminallerinin bir kısmında hayata geçirmiş bulunmaktadır. Gelecekte bu teknolojiyi destekleyen cihaz sayısının önemli ölçüde artırılması planlanmaktadır. Bunun, Rusya'daki iPhone sahipleri için Apple Pay kısıtlamalarından sonra en uygun çözümlerden biri haline gelmesi beklenmektedir.