Nisan 2025'te OpenAI tarafından tanıtılan ChatGPT'nin uzun süreli hafıza özelliği, kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkileri nedeniyle tartışmaların merkezinde yer aldı. Şirket CEO'su Sam Altman tarafından duyurulan bu güncelleme, bota yalnızca mevcut diyaloğu değil, geçmiş konuşmaların detaylarını da hatırlama imkanı tanıyor. Amaç iletişimi kişiselleştirmek olsa da, sistemin pratikte kullanıcıların özel hayatlarını ve hassas noktalarını düzenli olarak hatırlattığı tespit edildi. Bu konuya Ixbt.com haber veriyor.

The Wall Street Journal'a göre, bazı kullanıcılar ChatGPT ile iletişim kurduktan sonra gerçeklikten kopma ve yapay zekaya aşırı bağlanma durumları yaşıyor. Örneğin, yazılımcı Brian Del Rosario boşanma konusunu bir kez tartıştıktan sonra, ChatGPT aylarca farklı konulardaki sohbetlerde bu kişisel konuyu tekrar tekrar gündeme getirdi. Uzman Chad Nicholls ise sistemin geçmiş dini travmaları hatırlamasının konuşmaları daha acı verici ve takıntılı bir seviyeye taşıdığını belirtti.

Bu özellik, OpenAI'a karşı açılan birçok davada da gündeme geldi. Özellikle Colorado'da yaşayan Austin Gordon'ın intiharıyla ilgili davada, GPT-4o modelinin genişletilmiş hafızasının kullanıcıyla aşırı yakın duygusal bağ kurmakla suçlandığı belirtildi. Davaya göre, son görüşme sırasında chatbot kullanıcının çocukluk anılarını ve kişisel ilgi alanlarını kullanarak onu manipüle etti.

Exeter Üniversitesi araştırmacısı Lucy Osler dahil olmak üzere uzmanlar, yüksek düzeyde kişiselleştirmenin bireyin kendine dair algısını yapay olarak pekiştirerek onu kişisel inançları ve geçmiş hikayeleri içine hapsedebileceği konusunda uyarıyor. Yüz milyonlarca kullanıcı bu sorunlarla karşılaşmamış olsa da, Google Gemini, Meta AI ve Character.AI gibi platformlarda da benzer riskler tartışılıyor.