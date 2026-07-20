Tezlikni pasaytirish haydovchilarga har kuni 22 million dollar tejash imkonini beradi

·1·Avto
Tezlikni pasaytirish haydovchilarga har kuni 22 million dollar tejash imkonini beradi

AQSHdagi Minnesota universiteti tadqiqotchilari avtomobil yoʻllarida belgilangan tezlik meʼyorlariga amal qilish nafaqat xavfsizlik, balki iqtisodiy jihatdan ham ulkan foyda keltirishini isbotladi. Oʻtkazilgan keng koʻlamli tahlillarga koʻra, agar barcha haydovchilar tezlik cheklovlariga qatʼiy rioya qilsalar, bir kunda 22 million dollargacha yoqilgʻi mablagʻlarini tejash mumkin boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Olimlar AQSH yoʻllarida amalga oshirilgan 120 milliondan ortiq safarlar maʼlumotlarini oʻrganib chiqishdi. Tadqiqot davomida avtomobillarning harakatlanish dinamikasi, yoʻllardagi tezlik cheklovlari va relyef balandliklari hisobga olindi. Hisob-kitoblar shuni koʻrsatdiki, tezlikni meʼyorlashtirish natijasida har kuni 25 million litr yoqilgʻi tejaladi va atmosferaga chiqariladigan karbonat angidrid miqdori 57 ming metrik tonnaga kamayadi.

Ekologiya va vaqt balansi

Tadqiqot mualliflari tezlikning yoqilgʻi sarfiga taʼsiri fizika qonuniyatlariga koʻra avvaldan maʼlum boʻlsa-da, real hayotiy vaziyatlardagi miqyos birinchi marta bunday aniqlikda baholanganini taʼkidlamoqda. Eng qiziqarli jihati shundaki, tezlikni pasaytirish haydovchilarning kundalik safar vaqtini oʻrtacha 1 daqiqadan kamroqqa uzaytiradi, xolos. Yaʼni, vaqtdan yutish maqsadida yuqori tezlikda harakatlanish amalda sezilarli foyda bermaydi, lekin xarajatlarni keskin oshiradi.

Hozirgi vaqtda ichki yonuv dvigatelli avtomobillar AQSH umumiy energiya isteʼmolining 14,6 foizini tashkil qiladi. Zamonaviy avtomobillar texnologik jihatdan tejamkorroq boʻlsa-da, ularning dvigatellari quvvati ortib borayotgani haydovchilarga yuqori tezlikka oson chiqish imkonini bermoqda. Bu esa oʻz navbatida yoqilgʻi sarfining asossiz ortishiga sabab boʻladi.

Kelajakdagi rejalar va Oʻzbekiston uchun ahamiyati

Olimlar tezlikni pasaytirishni mavjud avtoparkni yangilamasdan turib iqtisodiy samaradorlikka erishishning eng arzon va tezkor usuli deb hisoblamoqda. Tadqiqotning keyingi bosqichida mutaxassislar keskin tezlanish (agressiv haydash) omillarini oʻrganishni rejalashtirgan. Buning uchun maxsus datchiklar bilan jihozlangan elektromobillardan foydalaniladi.

Oʻzbekiston sharoitida ham ushbu tadqiqot natijalari dolzarb hisoblanadi. Mamlakatimizda yoʻl harakati xavfsizligini taʼminlash maqsadida koʻplab hududlarda tezlik cheklovlari 60 km/soat etib belgilangan. Bu nafaqat baxtsiz hodisalarning oldini olishga, balki haydovchilarning hamyonini asrashga hamda shaharlardagi ekologik holatni yaxshilashga xizmat qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, haydash odatlarini biroz oʻzgartirish orqali ham shaxsiy, ham davlat miqyosida katta iqtisodiy natijaga erishish mumkin.

AvtomobilYoqilgʻiIqtisodiyotEkologiyaTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polestar 2 ikkilamchi bozorda: Skandinaviya uslubidagi elektromobilni tanlash boʻyicha tavsiyalarPolestar 2 ikkilamchi bozorda: Skandinaviya uslubidagi elektromobilni tanlash boʻyicha tavsiyalarBugun, 15:53Smart afsonaviy Fortwo oʻrnini bosuvchi yangi #2 elektromobilini taqdim etadiSmart afsonaviy Fortwo oʻrnini bosuvchi yangi #2 elektromobilini taqdim etadiBugun, 14:55Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri savdosi boshlandi: texnik xususiyatlar va imkoniyatlarRossiyada yangi Jeland J7 krossoveri savdosi boshlandi: texnik xususiyatlar va imkoniyatlarBugun, 13:23Rasmiy dilerlar xizmati qimmatlashmoqda: Haydovchilar mustaqil servislarni tanlamoqdaRasmiy dilerlar xizmati qimmatlashmoqda: Haydovchilar mustaqil servislarni tanlamoqdaBugun, 11:53Volkswagen inqiroz yoqasida: Avtogigant 100 mingga yaqin xodimini boʻshatishni rejalashtirmoqdaVolkswagen inqiroz yoqasida: Avtogigant 100 mingga yaqin xodimini boʻshatishni rejalashtirmoqdaBugun, 09:56Oila uchun eng yaxshi krossover: Kia Sportage, Volvo XC40 va Volkswagen T-Roc raqobatiOila uchun eng yaxshi krossover: Kia Sportage, Volvo XC40 va Volkswagen T-Roc raqobatiBugun, 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi