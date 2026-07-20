Smart afsonaviy Fortwo oʻrnini bosuvchi yangi #2 elektromobilini taqdim etadi
Smart brendi oʻzining eng mashhur va ixcham modeli boʻlmish Fortwo vorisini rasman namoyish etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Smart #2 deb nomlangan yangi elektromobil joriy yilning oktyabr oyida Parij avtosalonida keng jamoatchilikka koʻrsatiladi. Bu model brendning soʻnggi yillarda yirik krossoverlar ishlab chiqarish strategiyasidan soʻng yana oʻzining tarixiy ildizlariga — oʻta ixcham shahar avtomobillariga qaytayotganini anglatadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi avlod ikki kishilik elektromobili Geely kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan maxsus Electric Compact Architecture (ECA) platformasiga asoslangan. Taʼkidlash joizki, Smart brendi hozirda Xitoyning Geely va Germaniyaning Mercedes-Benz kompaniyalari hamkorligidagi qoʻshma korxona hisoblanadi. Loyihaning texnik qismi xitoylik muhandislar zimmasida boʻlsa, tashqi va ichki dizayn ustida Mercedes-Benz mutaxassislari ish olib borgan.
Ixchamlik va texnologik ustunlikSmart #2 prototipining sinov jarayonlaridan olingan suratlar shuni koʻrsatadiki, avtomobil oʻzining oʻziga xos "gʻildiraklar burchaklarda" tamoyilini saqlab qolgan. Avtomobilning uzunligi bor-yoʻgʻi 2792 mm boʻlib, u bozordagi eng qisqa toʻliqqonli elektromobilga aylanadi. Bu koʻrsatkich bilan u hatto Fiat 500e modelidan ham deyarli bir metrga qisqaroqdir. Bunday oʻlchamlar avtomobilga tor koʻchalarda mislsiz manyovr qilish imkonini beradi — uning burilish radiusi atigi 6,95 metrni tashkil etadi.
Texnik xususiyatlariga koʻra, yangi Smart #2 bir marta quvvatlanish orqali 300 kilometrga yaqin (186 mil) yoʻl bosib oʻta oladi. Zamonaviy quvvatlash tizimi tufayli akkumulyator energiyasini 10 foizdan 80 foizgacha toʻldirish uchun 20 daqiqadan kamroq vaqt sarflanadi. Shuningdek, modelda vehicle-to-load (V2L) funksiyasi mavjud boʻlib, u orqali elektromobildan tashqi maishiy qurilmalarni quvvatlantirish mumkin.
Ichki makon va qulaylikSmart vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi model shunchaki shahar transporti emas, balki premium segmentga mansub ixcham vosita boʻladi. Avvalgi Fortwo modellari ichki bezagi biroz sodda boʻlgan boʻlsa, Smart #2 ancha hashamatli va texnologik jihozlangan salonga ega boʻlishi kutilmoqda. Maxsus elektromobil platformasi tufayli, tashqi oʻlchamlar kichik boʻlishiga qaramay, salon ichidagi boʻshliq maksimal darajada kengaytirilgan.
Yangi elektromobilning sotuvlari 2025-yildan boshlanishi rejalashtirilgan. Mutaxassislarning fikricha, ushbu model Oʻzbekiston kabi shaharlarida tirbandlik ortib borayotgan mamlakatlar uchun ham juda qulay yechim boʻlishi mumkin. Ayniqsa, avtoturargoh muammosi dolzarb boʻlgan Toshkent kabi megapolislarda bunday ixcham va tejamkor transport vositalariga talab ortib bormoqda.
…