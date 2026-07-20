Smart afsonaviy Fortwo oʻrnini bosuvchi yangi #2 elektromobilini taqdim etadi

·35·Avto
Smart afsonaviy Fortwo oʻrnini bosuvchi yangi #2 elektromobilini taqdim etadi

Smart brendi oʻzining eng mashhur va ixcham modeli boʻlmish Fortwo vorisini rasman namoyish etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Smart #2 deb nomlangan yangi elektromobil joriy yilning oktyabr oyida Parij avtosalonida keng jamoatchilikka koʻrsatiladi. Bu model brendning soʻnggi yillarda yirik krossoverlar ishlab chiqarish strategiyasidan soʻng yana oʻzining tarixiy ildizlariga — oʻta ixcham shahar avtomobillariga qaytayotganini anglatadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi avlod ikki kishilik elektromobili Geely kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan maxsus Electric Compact Architecture (ECA) platformasiga asoslangan. Taʼkidlash joizki, Smart brendi hozirda Xitoyning Geely va Germaniyaning Mercedes-Benz kompaniyalari hamkorligidagi qoʻshma korxona hisoblanadi. Loyihaning texnik qismi xitoylik muhandislar zimmasida boʻlsa, tashqi va ichki dizayn ustida Mercedes-Benz mutaxassislari ish olib borgan.

Ixchamlik va texnologik ustunlik

Smart #2 prototipining sinov jarayonlaridan olingan suratlar shuni koʻrsatadiki, avtomobil oʻzining oʻziga xos "gʻildiraklar burchaklarda" tamoyilini saqlab qolgan. Avtomobilning uzunligi bor-yoʻgʻi 2792 mm boʻlib, u bozordagi eng qisqa toʻliqqonli elektromobilga aylanadi. Bu koʻrsatkich bilan u hatto Fiat 500e modelidan ham deyarli bir metrga qisqaroqdir. Bunday oʻlchamlar avtomobilga tor koʻchalarda mislsiz manyovr qilish imkonini beradi — uning burilish radiusi atigi 6,95 metrni tashkil etadi.

Texnik xususiyatlariga koʻra, yangi Smart #2 bir marta quvvatlanish orqali 300 kilometrga yaqin (186 mil) yoʻl bosib oʻta oladi. Zamonaviy quvvatlash tizimi tufayli akkumulyator energiyasini 10 foizdan 80 foizgacha toʻldirish uchun 20 daqiqadan kamroq vaqt sarflanadi. Shuningdek, modelda vehicle-to-load (V2L) funksiyasi mavjud boʻlib, u orqali elektromobildan tashqi maishiy qurilmalarni quvvatlantirish mumkin.

Ichki makon va qulaylik

Smart vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi model shunchaki shahar transporti emas, balki premium segmentga mansub ixcham vosita boʻladi. Avvalgi Fortwo modellari ichki bezagi biroz sodda boʻlgan boʻlsa, Smart #2 ancha hashamatli va texnologik jihozlangan salonga ega boʻlishi kutilmoqda. Maxsus elektromobil platformasi tufayli, tashqi oʻlchamlar kichik boʻlishiga qaramay, salon ichidagi boʻshliq maksimal darajada kengaytirilgan.

Yangi elektromobilning sotuvlari 2025-yildan boshlanishi rejalashtirilgan. Mutaxassislarning fikricha, ushbu model Oʻzbekiston kabi shaharlarida tirbandlik ortib borayotgan mamlakatlar uchun ham juda qulay yechim boʻlishi mumkin. Ayniqsa, avtoturargoh muammosi dolzarb boʻlgan Toshkent kabi megapolislarda bunday ixcham va tejamkor transport vositalariga talab ortib bormoqda.

SmartElektromobilMercedes-BenzGeelyParij Avtosaloni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polestar 2 ikkilamchi bozorda: Skandinaviya uslubidagi elektromobilni tanlash boʻyicha tavsiyalarPolestar 2 ikkilamchi bozorda: Skandinaviya uslubidagi elektromobilni tanlash boʻyicha tavsiyalarBugun, 15:53Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri savdosi boshlandi: texnik xususiyatlar va imkoniyatlarRossiyada yangi Jeland J7 krossoveri savdosi boshlandi: texnik xususiyatlar va imkoniyatlarBugun, 13:23Rasmiy dilerlar xizmati qimmatlashmoqda: Haydovchilar mustaqil servislarni tanlamoqdaRasmiy dilerlar xizmati qimmatlashmoqda: Haydovchilar mustaqil servislarni tanlamoqdaBugun, 11:53Volkswagen inqiroz yoqasida: Avtogigant 100 mingga yaqin xodimini boʻshatishni rejalashtirmoqdaVolkswagen inqiroz yoqasida: Avtogigant 100 mingga yaqin xodimini boʻshatishni rejalashtirmoqdaBugun, 09:56Oila uchun eng yaxshi krossover: Kia Sportage, Volvo XC40 va Volkswagen T-Roc raqobatiOila uchun eng yaxshi krossover: Kia Sportage, Volvo XC40 va Volkswagen T-Roc raqobatiBugun, 08:59Avtoolamdagi maxfiy sovgʻalar: Jurnalistlar va brendlar oʻrtasidagi nozik aloqalarAvtoolamdagi maxfiy sovgʻalar: Jurnalistlar va brendlar oʻrtasidagi nozik aloqalarKecha, 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi