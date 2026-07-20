Polestar 2 ikkilamchi bozorda: Skandinaviya uslubidagi elektromobilni tanlash boʻyicha tavsiyalar
Elektromobillar bozori jadal rivojlanayotgan bir vaqtda, Polestar 2 modeli oʻzining oʻziga xos dizayni va texnik imkoniyatlari bilan koʻplab avtomobil ishqibozlari eʼtiborini tortib kelmoqda. Garchi u tashqi koʻrinishidan baland sedanga oʻxshasa-da, aslida u amaliy xatchbek boʻlib, oʻzining asosiy raqobatchisi Tesla Model 3 ga nisbatan qulayroq yukxonasi bilan ajralib turadi. Hozirda ikkilamchi bozorda ushbu modelning narxi sezilarli darajada pasaygani uni yanada jozibador qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
What Car? nashri maʼlumotlariga koʻra, 2020-yilda taqdim etilganidan buyon Polestar 2 tashqi koʻrinishi deyarli oʻzgarmagan boʻlsa-da, uning texnik qismi bir necha bor modernizatsiya qilindi. Minimalistik eksteryer hamon yangi va zamonaviy koʻrinadi, bu esa hatto eng birinchi ishlab chiqarilgan nusxalarning ham yangi modellardan qolishmasligini taʼminlaydi. Britaniya bozorida ushbu elektromobillarning narxi 12 000 funt sterlingdan boshlanayotgani, oʻzbekistonlik xaridorlar uchun ham xalqaro auktsionlar orqali qiziqarli taklif boʻlishi mumkin.
Interyer va qulaylik: Minimalizmning choʻqqisiAvtomobil saloniga kirganingizda, Skandinaviya dizayniga xos boʻlgan soddalik va sifatni his qilasiz. Oʻrindiqlar pastroq joylashgan boʻlib, boshqaruv elementlari ergonomik jihatdan qulay joylashtirilgan. Garchi tugmalar soni kam boʻlsa-da, multimedia tizimidagi doimiy yorliqlar navigatsiyani osonlashtiradi. Mato bilan qoplangan asboblar paneli va sifatli materiallar salonga oʻzgacha shukuh bagʻishlaydi.
Polestar 2 ning orqa oʻrindiqlarida oyoqlar uchun joy yetarli, biroq baland boʻyli yoʻlovchilar uchun shift biroz pastlik qilishi mumkin. Yukxona hajmi 405 litrni tashkil etadi va xatchbek uslubidagi eshik yuk ortishni ancha osonlashtiradi. Shuningdek, kapot ostida 43 litrli kichik boʻshliq (frunk) mavjud boʻlib, u odatda quvvatlash kabellarini saqlash uchun juda qulay.
Texnik imkoniyatlar va haydash dinamikasiYoʻlda Polestar 2 oʻzini xuddi BMW modellariga xos boʻlgan muvozanat bilan tutadi. 19 dyuymli gʻildiraklarda harakatlanish ancha yumshoq va barqaror, biroq 20 dyuymli disklar bilan yurish biroz qattiqlashishi mumkin. Avtomobilning ikki tonnalik vazni burilishlarda deyarli sezilmaydi, bu esa uni oʻz oʻlchamidan koʻra ixchamroq va sportcha xarakterga ega ekanligini koʻrsatadi.
Ikkilamchi bozordan Polestar 2 sotib olayotganda quyidagi jihatlarga eʼtibor berish tavsiya etiladi:
- Elektronika va dasturiy taʼminotdagi nosozliklar haqida egalarining fikrlarini oʻrganish;
- Öhlins amortizatorlari bilan jihozlangan Performance paketining holatini tekshirish;
- Batareyaning haqiqiy quvvati va bosib oʻtadigan masofasini (ayrim modellar 400 mildan ortiq masofa vaʼda qiladi) tahlil qilish;
- Gʻildirak disklarining oʻlchami va ularning haydash qulayligiga taʼsirini inobatga olish.
Xulosa qilib aytganda, Polestar 2 — bu Tesla Model 3 ning zerikarli boʻlmagan va sifatliroq yigʻilgan muqobilidir. U oʻzining chidamliligi va oʻzgarmas uslubi bilan elektromobillar dunyosida munosib oʻrin egallagan. Ikkilamchi bozorda narxlarning arzonlashishi esa ushbu premium segment vakilini kengroq auditoriya uchun ochiq qilmoqda.
…