Polestar 2 ikkilamchi bozorda: Skandinaviya uslubidagi elektromobilni tanlash boʻyicha tavsiyalar

·0·Avto
Polestar 2 ikkilamchi bozorda: Skandinaviya uslubidagi elektromobilni tanlash boʻyicha tavsiyalar

Elektromobillar bozori jadal rivojlanayotgan bir vaqtda, Polestar 2 modeli oʻzining oʻziga xos dizayni va texnik imkoniyatlari bilan koʻplab avtomobil ishqibozlari eʼtiborini tortib kelmoqda. Garchi u tashqi koʻrinishidan baland sedanga oʻxshasa-da, aslida u amaliy xatchbek boʻlib, oʻzining asosiy raqobatchisi Tesla Model 3 ga nisbatan qulayroq yukxonasi bilan ajralib turadi. Hozirda ikkilamchi bozorda ushbu modelning narxi sezilarli darajada pasaygani uni yanada jozibador qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

What Car? nashri maʼlumotlariga koʻra, 2020-yilda taqdim etilganidan buyon Polestar 2 tashqi koʻrinishi deyarli oʻzgarmagan boʻlsa-da, uning texnik qismi bir necha bor modernizatsiya qilindi. Minimalistik eksteryer hamon yangi va zamonaviy koʻrinadi, bu esa hatto eng birinchi ishlab chiqarilgan nusxalarning ham yangi modellardan qolishmasligini taʼminlaydi. Britaniya bozorida ushbu elektromobillarning narxi 12 000 funt sterlingdan boshlanayotgani, oʻzbekistonlik xaridorlar uchun ham xalqaro auktsionlar orqali qiziqarli taklif boʻlishi mumkin.

Interyer va qulaylik: Minimalizmning choʻqqisi

Avtomobil saloniga kirganingizda, Skandinaviya dizayniga xos boʻlgan soddalik va sifatni his qilasiz. Oʻrindiqlar pastroq joylashgan boʻlib, boshqaruv elementlari ergonomik jihatdan qulay joylashtirilgan. Garchi tugmalar soni kam boʻlsa-da, multimedia tizimidagi doimiy yorliqlar navigatsiyani osonlashtiradi. Mato bilan qoplangan asboblar paneli va sifatli materiallar salonga oʻzgacha shukuh bagʻishlaydi.

Polestar 2 ning orqa oʻrindiqlarida oyoqlar uchun joy yetarli, biroq baland boʻyli yoʻlovchilar uchun shift biroz pastlik qilishi mumkin. Yukxona hajmi 405 litrni tashkil etadi va xatchbek uslubidagi eshik yuk ortishni ancha osonlashtiradi. Shuningdek, kapot ostida 43 litrli kichik boʻshliq (frunk) mavjud boʻlib, u odatda quvvatlash kabellarini saqlash uchun juda qulay.

Texnik imkoniyatlar va haydash dinamikasi

Yoʻlda Polestar 2 oʻzini xuddi BMW modellariga xos boʻlgan muvozanat bilan tutadi. 19 dyuymli gʻildiraklarda harakatlanish ancha yumshoq va barqaror, biroq 20 dyuymli disklar bilan yurish biroz qattiqlashishi mumkin. Avtomobilning ikki tonnalik vazni burilishlarda deyarli sezilmaydi, bu esa uni oʻz oʻlchamidan koʻra ixchamroq va sportcha xarakterga ega ekanligini koʻrsatadi.

Ikkilamchi bozordan Polestar 2 sotib olayotganda quyidagi jihatlarga eʼtibor berish tavsiya etiladi:

  • Elektronika va dasturiy taʼminotdagi nosozliklar haqida egalarining fikrlarini oʻrganish;
  • Öhlins amortizatorlari bilan jihozlangan Performance paketining holatini tekshirish;
  • Batareyaning haqiqiy quvvati va bosib oʻtadigan masofasini (ayrim modellar 400 mildan ortiq masofa vaʼda qiladi) tahlil qilish;
  • Gʻildirak disklarining oʻlchami va ularning haydash qulayligiga taʼsirini inobatga olish.

Xulosa qilib aytganda, Polestar 2 — bu Tesla Model 3 ning zerikarli boʻlmagan va sifatliroq yigʻilgan muqobilidir. U oʻzining chidamliligi va oʻzgarmas uslubi bilan elektromobillar dunyosida munosib oʻrin egallagan. Ikkilamchi bozorda narxlarning arzonlashishi esa ushbu premium segment vakilini kengroq auditoriya uchun ochiq qilmoqda.

Polestar 2ElektromobilAvtomobilTesla Model 3Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smart afsonaviy Fortwo oʻrnini bosuvchi yangi #2 elektromobilini taqdim etadiSmart afsonaviy Fortwo oʻrnini bosuvchi yangi #2 elektromobilini taqdim etadiBugun, 14:55Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri savdosi boshlandi: texnik xususiyatlar va imkoniyatlarRossiyada yangi Jeland J7 krossoveri savdosi boshlandi: texnik xususiyatlar va imkoniyatlarBugun, 13:23Rasmiy dilerlar xizmati qimmatlashmoqda: Haydovchilar mustaqil servislarni tanlamoqdaRasmiy dilerlar xizmati qimmatlashmoqda: Haydovchilar mustaqil servislarni tanlamoqdaBugun, 11:53Volkswagen inqiroz yoqasida: Avtogigant 100 mingga yaqin xodimini boʻshatishni rejalashtirmoqdaVolkswagen inqiroz yoqasida: Avtogigant 100 mingga yaqin xodimini boʻshatishni rejalashtirmoqdaBugun, 09:56Oila uchun eng yaxshi krossover: Kia Sportage, Volvo XC40 va Volkswagen T-Roc raqobatiOila uchun eng yaxshi krossover: Kia Sportage, Volvo XC40 va Volkswagen T-Roc raqobatiBugun, 08:59Avtoolamdagi maxfiy sovgʻalar: Jurnalistlar va brendlar oʻrtasidagi nozik aloqalarAvtoolamdagi maxfiy sovgʻalar: Jurnalistlar va brendlar oʻrtasidagi nozik aloqalarKecha, 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi