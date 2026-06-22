AQSHda Ford Edge krossoverlarini sotishda muammolar yuzaga kelmoqda

·19·Avto
AQSHda Ford Edge krossoverlarini sotishda muammolar yuzaga kelmoqda

Shimoliy Amerikada Ford Edge krossoverini ishlab chiqarish toʻxtatilganiga ikki yildan oshgan boʻlsa-da, AQSHdagi rasmiy dilerlar omborlarda qolib ketgan avtomobillarni sotishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Carscoops nashri maʼlumotlariga koʻra, hatto 12 000 dollargacha boʻlgan rekord darajadagi chegirmalar ham xaridorlarni jalb qilishga yetarli boʻlmayapti. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Amerika avtosalonlarida 2024-yilda ishlab chiqarilgan yuzlab yangi Ford Edge modellari saqlanib qolmoqda. Sotuvlarni jadallashtirish maqsadida dilerlik markazlari narxlarni keskin pasaytirgan. Masalan, Herlong Ford dilerlik markazi avtomobilning sport versiyasi hisoblangan Edge ST Line modelini dastlabki 48 155 dollar oʻrniga 38 998 dollarga taklif qilmoqda.

Strategik oʻzgarishlar va bozor konʼyunkturasi

Ford kompaniyasi Shimoliy Amerika bozori uchun ushbu modelni ishlab chiqarishni toʻxtatishga qaror qilgan edi. Kompaniya rahbariyati asosiy eʼtiborni yanada ommabop boʻlgan Bronco Sport va Explorer kabi modellarga qaratishni afzal koʻrdi. Biroq, tahlilchilarning fikricha, Edge modelidan voz kechish brend uchun kutilmagan yoʻqotishlarga olib kelishi mumkin.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Ford Edge ilgari AQSH bozorida har yili barqaror ravishda 100 mingdan ortiq nusxada sotilgan. Modelning ishlab chiqarishdan olinishi sodiq mijozlarning bir qismini raqobatchilar tomoniga oʻtib ketishiga sabab boʻlishi mumkinligi aytilmoqda. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham krossoverlarga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsa, bunday sinfdagi modellarning bozordan ketishi har doim xaridorlar tanloviga taʼsir koʻrsatadi.

Modelning boshqa mintaqalardagi taqdiri

Qizigʻi shundaki, Ford Edge jahon bozoridan butunlay yoʻqolib ketgani yoʻq. Krossoverning uzaytirilgan varianti — Ford Edge L hozirda Xitoyda muvaffaqiyatli ishlab chiqarilmoqda. Ushbu model hatto Meksika bozoriga ham eksport qilinmoqda va u yerda 2,0 litrli EcoBoost dvigateli asosidagi gibrid kuch qurilmasi bilan sotuvga chiqarilgan.

AQSH dilerlari esa omborlardagi qoldiqlarni tezroq sotib yuborishga harakat qilmoqda, chunki har bir turgan kun avtomobilning bozor qiymatini tushirib, dilerlik markazlari uchun qoʻshimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Ekspertlarning taʼkidlashicha, xaridorlar koʻproq zamonaviy texnologiyalar va yangilangan dizaynga ega modellarni afzal koʻrayotgani sababli, eski avlod Ford Edge krossoverlariga qiziqish pasayib bormoqda.

FordFord EdgeAvtomobilAQSHKrossover
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ot kuchi tushunchasi: Nega zamonaviy avtomobillar quvvati hanuzgacha 18-asr oʻlchovida?Ot kuchi tushunchasi: Nega zamonaviy avtomobillar quvvati hanuzgacha 18-asr oʻlchovida?Kecha, 20:20Honda Yevropa bozoriga hamyonbop va g‘ayritabiiy Super-N elektromobilini chiqardiHonda Yevropa bozoriga hamyonbop va g‘ayritabiiy Super-N elektromobilini chiqardiKecha, 19:54Eski avtomobillarni majburiy utilizatsiya qilish tizimi joriy etilmoqdaEski avtomobillarni majburiy utilizatsiya qilish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 18:59O‘zbekistonda 30 yildan oshgan avtomobillarni utilizatsiya qilish tizimi joriy etiladiO‘zbekistonda 30 yildan oshgan avtomobillarni utilizatsiya qilish tizimi joriy etiladiKecha, 16:36Land Rover Discovery 3: 240 ming km masofadan keyin ham ishonchli hamkormi?Land Rover Discovery 3: 240 ming km masofadan keyin ham ishonchli hamkormi?Kecha, 16:26Toyota va Nissan AQSHda ishlab chiqarilgan avtomobillar sifati borasida ogohlantirish berdiToyota va Nissan AQSHda ishlab chiqarilgan avtomobillar sifati borasida ogohlantirish berdiKecha, 16:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi