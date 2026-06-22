AQSHda Ford Edge krossoverlarini sotishda muammolar yuzaga kelmoqda
Shimoliy Amerikada Ford Edge krossoverini ishlab chiqarish toʻxtatilganiga ikki yildan oshgan boʻlsa-da, AQSHdagi rasmiy dilerlar omborlarda qolib ketgan avtomobillarni sotishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Carscoops nashri maʼlumotlariga koʻra, hatto 12 000 dollargacha boʻlgan rekord darajadagi chegirmalar ham xaridorlarni jalb qilishga yetarli boʻlmayapti. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Amerika avtosalonlarida 2024-yilda ishlab chiqarilgan yuzlab yangi Ford Edge modellari saqlanib qolmoqda. Sotuvlarni jadallashtirish maqsadida dilerlik markazlari narxlarni keskin pasaytirgan. Masalan, Herlong Ford dilerlik markazi avtomobilning sport versiyasi hisoblangan Edge ST Line modelini dastlabki 48 155 dollar oʻrniga 38 998 dollarga taklif qilmoqda.
Strategik oʻzgarishlar va bozor konʼyunkturasiFord kompaniyasi Shimoliy Amerika bozori uchun ushbu modelni ishlab chiqarishni toʻxtatishga qaror qilgan edi. Kompaniya rahbariyati asosiy eʼtiborni yanada ommabop boʻlgan Bronco Sport va Explorer kabi modellarga qaratishni afzal koʻrdi. Biroq, tahlilchilarning fikricha, Edge modelidan voz kechish brend uchun kutilmagan yoʻqotishlarga olib kelishi mumkin.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Ford Edge ilgari AQSH bozorida har yili barqaror ravishda 100 mingdan ortiq nusxada sotilgan. Modelning ishlab chiqarishdan olinishi sodiq mijozlarning bir qismini raqobatchilar tomoniga oʻtib ketishiga sabab boʻlishi mumkinligi aytilmoqda. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham krossoverlarga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsa, bunday sinfdagi modellarning bozordan ketishi har doim xaridorlar tanloviga taʼsir koʻrsatadi.
Modelning boshqa mintaqalardagi taqdiriQizigʻi shundaki, Ford Edge jahon bozoridan butunlay yoʻqolib ketgani yoʻq. Krossoverning uzaytirilgan varianti — Ford Edge L hozirda Xitoyda muvaffaqiyatli ishlab chiqarilmoqda. Ushbu model hatto Meksika bozoriga ham eksport qilinmoqda va u yerda 2,0 litrli EcoBoost dvigateli asosidagi gibrid kuch qurilmasi bilan sotuvga chiqarilgan.
AQSH dilerlari esa omborlardagi qoldiqlarni tezroq sotib yuborishga harakat qilmoqda, chunki har bir turgan kun avtomobilning bozor qiymatini tushirib, dilerlik markazlari uchun qoʻshimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Ekspertlarning taʼkidlashicha, xaridorlar koʻproq zamonaviy texnologiyalar va yangilangan dizaynga ega modellarni afzal koʻrayotgani sababli, eski avlod Ford Edge krossoverlariga qiziqish pasayib bormoqda.
…