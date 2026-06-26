Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada katta oʻzgarish

·49·Avto
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada katta oʻzgarish

Janubiy Koreyaning Hyundai avtokonserni oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan Elantra (ichki bozorda Avante nomi bilan tanilgan) sedanining sakkizinchi avlodini rasman namoyish etdi. Oradan olti yil oʻtib taqdim etilgan yangi model nafaqat tashqi koʻrinishi, balki oʻlchamlari va texnologik jihozlanishi bilan ham avvalgilaridan tubdan farq qiladi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, avtomobil endilikda ancha yirikroq va zamonaviyroq koʻrinishga ega boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod Elantra oʻzining oʻlchamlari boʻyicha yuqori sinf avtomobillariga yaqinlashib qoldi. Mashinaning uzunligi 4765 mm ga, kengligi esa 1855 mm ga yetdi. Gʻildiraklar bazasining 2750 mm gacha uzaytirilishi salonning yanada kengayishiga xizmat qilgan. Hyundai muhandislarining taʼkidlashicha, ichki makonning qulayligi endi bir pogʻona yuqori klassdagi modellarga bemalol raqobatchi boʻla oladi.

Art of Steel uslubidagi yangi qiyofa

Avtomobil tashqi koʻrinishi brendning yangi "Art of Steel" dizayn falsafasi asosida yaratilgan. Old qismda kengaytirilgan radiator panjarasi va ikki qavatli svetodiodli optika diqqatni tortadi. Orqa tomonda esa brendning oʻziga xos belgisi — "H" harfi koʻrinishidagi yaxlit svetodiod chizigʻi oʻrnatilgan. Shuningdek, yangi 18 dyuymli disklar va oʻtkir qirrali gʻildirak arkalari sedan sportcha qiyofa baxsh etgan.

Salonda raqamli texnologiyalarga katta urgʻu berilgan. Markaziy panelda 14,6 dyuymli (boshlangʻich komplektatsiyalarda 12,9 dyuym) ulkan sensorli ekran joylashgan. Pleos Connect tizimi boshqaruvidagi multimedia majmuasi Gleo AI sunʼiy intellekt yordamchisi bilan jihozlangan boʻlib, u haydovchi bilan tabiiy tilda muloqot qila oladi. Shunga qaramay, Hyundai eng muhim funksiyalar uchun jismoniy tugmalarni saqlab qolgan.

Texnik koʻrsatkichlar va xavfsizlik

Hozircha sedan ikki xil kuch agregati bilan taklif etilmoqda:

  • 2,0 litrli atmosfera dvigateli (147 ot kuchi);
  • 1,6 litrli dvigatel asosidagi gibrid tizim (155 ot kuchi).
Gibrid modifikatsiya Smart Regenerative Braking 3.0 intellektual rekuperatsiya tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u harakat yoʻnalishi va marshrutni hisobga olgan holda energiya samaradorligini oshiradi. Shuningdek, Stay Mode rejimi yordamida dvigatelni oʻt oldirmasdan toʻxtab turganda konditsioner va multimediadan foydalanish imkoniyati mavjud.

Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan: avtomobil 10 ta xavfsizlik yostigʻi, adaptiv kruiz-kontrol, masofadan turib parkovka qilish tizimi va orqaga harakatlanishda yordamchi datchiklar bilan taʼminlangan. Shuningdek, adashib gaz pedalini bosib yuborganda avtomatik tormozlanish funksiyasi ham joriy etilgan. Yangi Hyundai Elantra yil yakuniga qadar Janubiy Koreyada, soʻngra jahon bozorlarida sotuvga chiqishi kutilmoqda.

HyundaiElantraAvanteSedanAvtoolam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilobHyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilobBugun, 16:56Afsonaviy Jaguar XJ220 qaytmoqda: Ian Callum superkarning yangi talqinini taqdim etdiAfsonaviy Jaguar XJ220 qaytmoqda: Ian Callum superkarning yangi talqinini taqdim etdiBugun, 14:58Renault 4 va 5 modellari 2027-yilda yanada kuchli dvigatel va katta zaxiraga ega boʻladiRenault 4 va 5 modellari 2027-yilda yanada kuchli dvigatel va katta zaxiraga ega boʻladiBugun, 14:54Toyota Aygo X: Ixcham shahar avtomobillari orasida eng ishonchli tanlovmi?Toyota Aygo X: Ixcham shahar avtomobillari orasida eng ishonchli tanlovmi?Bugun, 09:59BMW iX M60: Germaniya brendining eng kuchli va hashamatli elektromobili sinovdan o'tdiBMW iX M60: Germaniya brendining eng kuchli va hashamatli elektromobili sinovdan o'tdiBugun, 08:57JLR ommaviy bozordan voz kechmoqda: Britaniya brendi hashamat segmentiga oʻtadiJLR ommaviy bozordan voz kechmoqda: Britaniya brendi hashamat segmentiga oʻtadiBugun, 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi