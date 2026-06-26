Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada katta oʻzgarish
Janubiy Koreyaning Hyundai avtokonserni oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan Elantra (ichki bozorda Avante nomi bilan tanilgan) sedanining sakkizinchi avlodini rasman namoyish etdi. Oradan olti yil oʻtib taqdim etilgan yangi model nafaqat tashqi koʻrinishi, balki oʻlchamlari va texnologik jihozlanishi bilan ham avvalgilaridan tubdan farq qiladi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, avtomobil endilikda ancha yirikroq va zamonaviyroq koʻrinishga ega boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod Elantra oʻzining oʻlchamlari boʻyicha yuqori sinf avtomobillariga yaqinlashib qoldi. Mashinaning uzunligi 4765 mm ga, kengligi esa 1855 mm ga yetdi. Gʻildiraklar bazasining 2750 mm gacha uzaytirilishi salonning yanada kengayishiga xizmat qilgan. Hyundai muhandislarining taʼkidlashicha, ichki makonning qulayligi endi bir pogʻona yuqori klassdagi modellarga bemalol raqobatchi boʻla oladi.
Art of Steel uslubidagi yangi qiyofaAvtomobil tashqi koʻrinishi brendning yangi "Art of Steel" dizayn falsafasi asosida yaratilgan. Old qismda kengaytirilgan radiator panjarasi va ikki qavatli svetodiodli optika diqqatni tortadi. Orqa tomonda esa brendning oʻziga xos belgisi — "H" harfi koʻrinishidagi yaxlit svetodiod chizigʻi oʻrnatilgan. Shuningdek, yangi 18 dyuymli disklar va oʻtkir qirrali gʻildirak arkalari sedan sportcha qiyofa baxsh etgan.
Salonda raqamli texnologiyalarga katta urgʻu berilgan. Markaziy panelda 14,6 dyuymli (boshlangʻich komplektatsiyalarda 12,9 dyuym) ulkan sensorli ekran joylashgan. Pleos Connect tizimi boshqaruvidagi multimedia majmuasi Gleo AI sunʼiy intellekt yordamchisi bilan jihozlangan boʻlib, u haydovchi bilan tabiiy tilda muloqot qila oladi. Shunga qaramay, Hyundai eng muhim funksiyalar uchun jismoniy tugmalarni saqlab qolgan.
Texnik koʻrsatkichlar va xavfsizlikHozircha sedan ikki xil kuch agregati bilan taklif etilmoqda:
- 2,0 litrli atmosfera dvigateli (147 ot kuchi);
- 1,6 litrli dvigatel asosidagi gibrid tizim (155 ot kuchi).
Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan: avtomobil 10 ta xavfsizlik yostigʻi, adaptiv kruiz-kontrol, masofadan turib parkovka qilish tizimi va orqaga harakatlanishda yordamchi datchiklar bilan taʼminlangan. Shuningdek, adashib gaz pedalini bosib yuborganda avtomatik tormozlanish funksiyasi ham joriy etilgan. Yangi Hyundai Elantra yil yakuniga qadar Janubiy Koreyada, soʻngra jahon bozorlarida sotuvga chiqishi kutilmoqda.
…