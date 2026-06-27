Novak Djokovic yirik investitsiya kompaniyasining maslahatchisiga aylandi

·28·Texno
Novak Djokovic yirik investitsiya kompaniyasining maslahatchisiga aylandi

Dunyo tennis afsonasi Novak Djokovic kutilmagan ampluada namoyon boʻldi: u AQSHning nufuzli General Atlantic xususiy investitsiya kompaniyasiga global strategik maslahatchi etib tayinlandi. Bu hamkorlik sportchining nafaqat kortdagi mahoratini, balki uning biznes olamidagi nufuzi va strategik qarashlarini ham yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

General Atlantic rasmiy bayonotiga koʻra, Djokovic kompaniya rahbariyati, portfel korxonalari va investorlar bilan yaqindan hamkorlik qiladi. U oʻzining koʻp yillik professional faoliyati davomida shakllangan yetakchilik, chidamlilik va innovatsiyalarga boʻlgan yondashuvlarini biznes jarayonlariga tatbiq etishga koʻmaklashadi. Bloomberg nashri xabar berishicha, ushbu tayinlov serbiyalik tennischining Wimbledon turniridagi ishtiroki arafasida eʼlon qilingan.

Sogʻlom turmush tarzi va sport investitsiyalari

Djokovicning ushbu kompaniya bilan hamkorligi tasodifiy emas. Sportchi soʻnggi yillarda sogʻlom turmush tarzi va wellness yoʻnalishidagi startaplarga faol sarmoya kiritib kelmoqda. Xususan, u 2023-yilda Waterdrop brendiga investitsiya kiritgan boʻlsa, 2024-yilda oʻzining SILA biologik faol qoʻshimchalar kompaniyasiga asos soldi. Shuningdek, uning portfelidan Cob Foods va Incrediwear kabi brendlar ham joy olgan.

General Atlantic kompaniyasi Djokovicning keng qamrovli tarmogʻidan foydalanib, sogʻliqni saqlash va fitnes sohasidagi oʻz ulushini kengaytirishni maqsad qilgan. Kompaniya rahbariyati tennischining tajribasi yangi istiqbolli loyihalarni aniqlashda va mavjud kompaniyalarni rivojlantirishda muhim omil boʻlishiga ishonch bildirmoqda.

Tennis olamidagi islohotlar

Kompaniya bosh direktori Bloomberg nashriga bergan intervyusida Novak Djokovicning professional tennisni isloh qilish borasida oʻziga xos va qatʼiy qarashlari borligini taʼkidladi. Bu esa kelajakda General Atlantic va tennischining sport industriyasiga yirik sarmoyalar kiritishi uchun yangi eshiklarni ochishi mumkin.

Soʻnggi ikki yil ichida General Atlantic sport sohasiga qiziqishini sezilarli darajada oshirdi. Kompaniya allaqachon bir nechta futbol klublari, sport stadionlari va media agentliklarida oʻz ulushiga ega. Djokovic bilan hamkorlik xususiy investitsiya fondlarining tennis olamiga kirib borish tendensiyasini yanada kuchaytiradi. Ayni paytda sportchining oʻzi 25-marta Katta dubulgʻa (Grand Slam) chempionligini qoʻlga kiritish uchun jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda.

Novak DjokovicGeneral AtlanticInvestitsiyaBiznesTennis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avito sunʼiy intellekt yordamida kiyim-kechaklarni sotish jarayonini soddalashtirdiAvito sunʼiy intellekt yordamida kiyim-kechaklarni sotish jarayonini soddalashtirdiBugun, 00:53SpaceX koinot sanoati uchun yirik kadarlar oʻchogʻiga aylandi: 1300 dan ortiq yangi startaplarSpaceX koinot sanoati uchun yirik kadarlar oʻchogʻiga aylandi: 1300 dan ortiq yangi startaplarBugun, 00:22NASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdiNASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdiKecha, 23:53AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 modellarini chekladiAQSH hukumati OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 modellarini chekladiKecha, 23:50OpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldiOpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldiKecha, 23:24Telegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadiTelegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi