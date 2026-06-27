Novak Djokovic yirik investitsiya kompaniyasining maslahatchisiga aylandi
Dunyo tennis afsonasi Novak Djokovic kutilmagan ampluada namoyon boʻldi: u AQSHning nufuzli General Atlantic xususiy investitsiya kompaniyasiga global strategik maslahatchi etib tayinlandi. Bu hamkorlik sportchining nafaqat kortdagi mahoratini, balki uning biznes olamidagi nufuzi va strategik qarashlarini ham yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
General Atlantic rasmiy bayonotiga koʻra, Djokovic kompaniya rahbariyati, portfel korxonalari va investorlar bilan yaqindan hamkorlik qiladi. U oʻzining koʻp yillik professional faoliyati davomida shakllangan yetakchilik, chidamlilik va innovatsiyalarga boʻlgan yondashuvlarini biznes jarayonlariga tatbiq etishga koʻmaklashadi. Bloomberg nashri xabar berishicha, ushbu tayinlov serbiyalik tennischining Wimbledon turniridagi ishtiroki arafasida eʼlon qilingan.
Sogʻlom turmush tarzi va sport investitsiyalariDjokovicning ushbu kompaniya bilan hamkorligi tasodifiy emas. Sportchi soʻnggi yillarda sogʻlom turmush tarzi va wellness yoʻnalishidagi startaplarga faol sarmoya kiritib kelmoqda. Xususan, u 2023-yilda Waterdrop brendiga investitsiya kiritgan boʻlsa, 2024-yilda oʻzining SILA biologik faol qoʻshimchalar kompaniyasiga asos soldi. Shuningdek, uning portfelidan Cob Foods va Incrediwear kabi brendlar ham joy olgan.
General Atlantic kompaniyasi Djokovicning keng qamrovli tarmogʻidan foydalanib, sogʻliqni saqlash va fitnes sohasidagi oʻz ulushini kengaytirishni maqsad qilgan. Kompaniya rahbariyati tennischining tajribasi yangi istiqbolli loyihalarni aniqlashda va mavjud kompaniyalarni rivojlantirishda muhim omil boʻlishiga ishonch bildirmoqda.
Tennis olamidagi islohotlarKompaniya bosh direktori Bloomberg nashriga bergan intervyusida Novak Djokovicning professional tennisni isloh qilish borasida oʻziga xos va qatʼiy qarashlari borligini taʼkidladi. Bu esa kelajakda General Atlantic va tennischining sport industriyasiga yirik sarmoyalar kiritishi uchun yangi eshiklarni ochishi mumkin.
Soʻnggi ikki yil ichida General Atlantic sport sohasiga qiziqishini sezilarli darajada oshirdi. Kompaniya allaqachon bir nechta futbol klublari, sport stadionlari va media agentliklarida oʻz ulushiga ega. Djokovic bilan hamkorlik xususiy investitsiya fondlarining tennis olamiga kirib borish tendensiyasini yanada kuchaytiradi. Ayni paytda sportchining oʻzi 25-marta Katta dubulgʻa (Grand Slam) chempionligini qoʻlga kiritish uchun jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda.
…