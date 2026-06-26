Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob

·0·Avto
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob

Janubiy Koreyaning Hyundai avtogiganti oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan Elantra sedanining (oʻz vatanida Avante nomi bilan tanilgan) yangi avlodini rasman namoyish etdi. Mazkur avtomobil brendning "Art of Steel" deb nomlangan yangi dizayn falsafasining eng yorqin namunasi boʻlib, oʻzining oʻtkir qirralari va agressiv koʻrinishi bilan ajralib turadi. Ushbu yangilanish nafaqat tashqi koʻrinish, balki texnik imkoniyatlar borasida ham sezilarli oʻzgarishlarni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi Elantra oʻzidan oldingi modelga nisbatan sezilarli darajada kengaygan. Xususan, gʻildiraklar bazasi 30 mm ga uzaytirilgan, bu esa avtomobilni oʻzining asosiy raqobatchisi boʻlgan Skoda Octavia modelidan ham yirikroq qiladi. Kuzov kengligi ham 30 mm ga oshirilgan boʻlib, ishlab chiqaruvchi asosiy eʼtiborni salon ichidagi kenglik va qulaylikni oshirishga qaratganini taʼkidlamoqda.

Interer va raqamli texnologiyalar

Avtomobil ichki qismi "shinam va qulay" konsepsiyasi asosida yaratilgan. Old panel va eshik qoplamalari haydovchi va yoʻlovchi oʻrindiqlarini goʻyoki oʻrab olgandek dizaynga ega. Shuningdek, salonda sozlanishi mumkin boʻlgan LED yoritgichlar oʻrnatilgan. Haydovchi uchun moʻljallangan displey panelning yuqori qismiga joylashtirilgan boʻlib, bu haydovchining diqqatini yoʻldan chalgʻitmasdan tezlik va boshqa muhim maʼlumotlarni kuzatib borishiga xizmat qiladi.

Markaziy qismda 12,9 yoki 14,6 dyuymli ulkan sensorli ekran joy olgan. Tizim Hyundai kompaniyasining yangi Pleos operatsion tizimida ishlaydi. Autocar nashrining xabar berishicha, ushbu tizim smartfonni ulashga ehtiyoj qoldirmasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri navigatsiya va musiqa ilovalarini oʻrnatish imkonini beradi. Iqlim nazorati tizimi uchun esa ekranning pastki qismida anʼanaviy tugmalar va aylanma boshqaruvchilar saqlab qolingan.

Dvigatellar va innovatsion funksiyalar

Hozircha yangi model Koreya bozori uchun ikkita kuch agregati bilan taklif etilmoqda: 147 ot kuchiga ega 2,0 litrli benzinli dvigatel va 155 ot kuchiga ega 1.6 litrli gibrid qurilma. Gibrid versiya yangi intellektual regenerativ tormozlash tizimi bilan jihozlangan. Ushbu tizim yoʻlni oldindan tahlil qilib, batareyani quvvatlash samaradorligini oshirish uchun tormozlash kuchini avtomatik ravishda moslashtiradi.

Yana bir qiziqarli jihati, yangi Elantra modelida "stay mode" rejimi joriy etilgan. Bu funksiya avtomobil toʻxtab turganda kichik tortish batareyasidan iqlim nazorati va multimedia tizimini quvvatlantirish uchun foydalanish imkonini beradi. Bu xususiyat odatda faqat yirik batareyali elektromobillarda (EV) uchrardi.

Yangi Elantra yaqin haftalarda Koreya bozorida sotuvga chiqadi. Hozircha Hyundai ushbu modelni Yevropa bozoriga olib kirish masalasini ochiq qoldirmoqda. Shuningdek, avtomobil ixlosmandlari modelning yuqori unumdorlikka ega Elantra N versiyasi chiqishini ham intizorlik bilan kutishmoqda. Oʻzbekiston bozorida Elantra modeli anʼanaviy ravishda yuqori talabga ega ekanligini hisobga olsak, yangi avlodning kirib kelishi mahalliy sedanlar segmentida raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz.

HyundaiElantraAvtomobilTexnologiyaSedan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada katta oʻzgarishHyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada katta oʻzgarishBugun, 15:52Afsonaviy Jaguar XJ220 qaytmoqda: Ian Callum superkarning yangi talqinini taqdim etdiAfsonaviy Jaguar XJ220 qaytmoqda: Ian Callum superkarning yangi talqinini taqdim etdiBugun, 14:58Renault 4 va 5 modellari 2027-yilda yanada kuchli dvigatel va katta zaxiraga ega boʻladiRenault 4 va 5 modellari 2027-yilda yanada kuchli dvigatel va katta zaxiraga ega boʻladiBugun, 14:54Toyota Aygo X: Ixcham shahar avtomobillari orasida eng ishonchli tanlovmi?Toyota Aygo X: Ixcham shahar avtomobillari orasida eng ishonchli tanlovmi?Bugun, 09:59BMW iX M60: Germaniya brendining eng kuchli va hashamatli elektromobili sinovdan o'tdiBMW iX M60: Germaniya brendining eng kuchli va hashamatli elektromobili sinovdan o'tdiBugun, 08:57JLR ommaviy bozordan voz kechmoqda: Britaniya brendi hashamat segmentiga oʻtadiJLR ommaviy bozordan voz kechmoqda: Britaniya brendi hashamat segmentiga oʻtadiBugun, 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi