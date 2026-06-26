Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Janubiy Koreyaning Hyundai avtogiganti oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan Elantra sedanining (oʻz vatanida Avante nomi bilan tanilgan) yangi avlodini rasman namoyish etdi. Mazkur avtomobil brendning "Art of Steel" deb nomlangan yangi dizayn falsafasining eng yorqin namunasi boʻlib, oʻzining oʻtkir qirralari va agressiv koʻrinishi bilan ajralib turadi. Ushbu yangilanish nafaqat tashqi koʻrinish, balki texnik imkoniyatlar borasida ham sezilarli oʻzgarishlarni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi Elantra oʻzidan oldingi modelga nisbatan sezilarli darajada kengaygan. Xususan, gʻildiraklar bazasi 30 mm ga uzaytirilgan, bu esa avtomobilni oʻzining asosiy raqobatchisi boʻlgan Skoda Octavia modelidan ham yirikroq qiladi. Kuzov kengligi ham 30 mm ga oshirilgan boʻlib, ishlab chiqaruvchi asosiy eʼtiborni salon ichidagi kenglik va qulaylikni oshirishga qaratganini taʼkidlamoqda.
Interer va raqamli texnologiyalarAvtomobil ichki qismi "shinam va qulay" konsepsiyasi asosida yaratilgan. Old panel va eshik qoplamalari haydovchi va yoʻlovchi oʻrindiqlarini goʻyoki oʻrab olgandek dizaynga ega. Shuningdek, salonda sozlanishi mumkin boʻlgan LED yoritgichlar oʻrnatilgan. Haydovchi uchun moʻljallangan displey panelning yuqori qismiga joylashtirilgan boʻlib, bu haydovchining diqqatini yoʻldan chalgʻitmasdan tezlik va boshqa muhim maʼlumotlarni kuzatib borishiga xizmat qiladi.
Markaziy qismda 12,9 yoki 14,6 dyuymli ulkan sensorli ekran joy olgan. Tizim Hyundai kompaniyasining yangi Pleos operatsion tizimida ishlaydi. Autocar nashrining xabar berishicha, ushbu tizim smartfonni ulashga ehtiyoj qoldirmasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri navigatsiya va musiqa ilovalarini oʻrnatish imkonini beradi. Iqlim nazorati tizimi uchun esa ekranning pastki qismida anʼanaviy tugmalar va aylanma boshqaruvchilar saqlab qolingan.
Dvigatellar va innovatsion funksiyalarHozircha yangi model Koreya bozori uchun ikkita kuch agregati bilan taklif etilmoqda: 147 ot kuchiga ega 2,0 litrli benzinli dvigatel va 155 ot kuchiga ega 1.6 litrli gibrid qurilma. Gibrid versiya yangi intellektual regenerativ tormozlash tizimi bilan jihozlangan. Ushbu tizim yoʻlni oldindan tahlil qilib, batareyani quvvatlash samaradorligini oshirish uchun tormozlash kuchini avtomatik ravishda moslashtiradi.
Yana bir qiziqarli jihati, yangi Elantra modelida "stay mode" rejimi joriy etilgan. Bu funksiya avtomobil toʻxtab turganda kichik tortish batareyasidan iqlim nazorati va multimedia tizimini quvvatlantirish uchun foydalanish imkonini beradi. Bu xususiyat odatda faqat yirik batareyali elektromobillarda (EV) uchrardi.
Yangi Elantra yaqin haftalarda Koreya bozorida sotuvga chiqadi. Hozircha Hyundai ushbu modelni Yevropa bozoriga olib kirish masalasini ochiq qoldirmoqda. Shuningdek, avtomobil ixlosmandlari modelning yuqori unumdorlikka ega Elantra N versiyasi chiqishini ham intizorlik bilan kutishmoqda. Oʻzbekiston bozorida Elantra modeli anʼanaviy ravishda yuqori talabga ega ekanligini hisobga olsak, yangi avlodning kirib kelishi mahalliy sedanlar segmentida raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz.
…