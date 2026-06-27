Avito sunʼiy intellekt yordamida kiyim-kechaklarni sotish jarayonini soddalashtirdi
Rossiyaning eng yirik eʼlonlar platformalaridan biri boʻlgan Avito foydalanuvchilar uchun kiyim-kechaklarni sotish jarayonini tubdan oʻzgartiruvchi yangi funksiyani taqdim etdi. "Razberyom garderob" deb nomlangan ushbu vosita sunʼiy intellekt yordamida faqatgina bitta fotosurat orqali toʻliq mahsulot kartochkasini yaratish imkonini beradi. Bu yangilik nafaqat vaqtni tejaydi, balki eʼlon berish jarayonidagi murakkabliklarni ham bartaraf etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tizim kompaniyaning oʻz ishlanmasi boʻlgan A-Vision multimodal modeli asosida ishlaydi. Avvalgi algoritmlardan farqli oʻlaroq, yangi servis foydalanuvchi tomonidan kiritilgan matnga tayanmaydi, balki tasvirni tahlil qilib, buyumning toifasi, brendi, rangi, oʻlchami va holatini mustaqil ravishda aniqlaydi. Bu esa sotuvchi uchun oʻnlab maydonlarni qoʻlda toʻldirish ehtiyojini yoʻqqa chiqaradi.
Texnologik imkoniyatlar va samaradorlikixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi funksiya sinovdan oʻtkazilganda foydalanuvchilar 100 mingdan ortiq eʼlonlarni aynan sunʼiy intellekt yordamida joylashtirishgan. Eʼtiborlisi shundaki, holatlarning yarmida sotuvchilar tizim tomonidan tayyorlangan tavsif va xususiyatlarga hech qanday oʻzgartirish kiritishmagan. Bu texnologiyaning naqadar aniq ishlashidan dalolat beradi.
Smartfon orqali eʼlon yaratish jarayoni endilikda 40 foizga tezlashgan. Barcha maʼlumotlar bitta ekranda tayyor koʻrinishda taqdim etiladi va foydalanuvchi uni nashr etishdan oldin tahrirlash imkoniyatiga ega boʻladi. Shuningdek, tizim platformadagi oʻxshash mahsulotlar narxini tahlil qilib, sotuvchiga eng maqbul narxni taklif qiladi.
Uy sharoitidagi suratlar uchun moslashuvSunʼiy intellekt modellarini odatda studiya sharoitida olingan sifatli suratlarda oʻqitishadi, biroq oddiy foydalanuvchilar koʻpincha sifatsiz yoritilgan yoki noqulay burchak ostida olingan rasmlardan foydalanishadi. Shu sababli, Avito muhandislari A-Vision modelini LoRA-adapterlari yordamida aynan maishiy sharoitdagi suratlarni tushunishga moslashtirishgan.
Hozirgi bosqichda ushbu xizmatdan faqat mobil ilova orqali foydalanish mumkin. U kattalar va bolalar kiyim-kechaklari boʻlimida ishlamoqda. Kelajakda kompaniya ushbu texnologiyani boshqa tovar toifalariga, jumladan, poyabzal va aksessuarlarga ham joriy etishni rejalashtirgan.
Oʻzbekiston bozorida faoliyat yuritayotgan OLX kabi platformalar uchun ham bunday texnologik yechimlar juda dolzarb hisoblanadi. Sunʼiy intellektning elektron tijoratga integratsiyasi nafaqat foydalanuvchilar tajribasini yaxshilaydi, balki platformadagi kontent sifatini ham professional darajaga koʻtaradi.
…