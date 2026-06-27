Avito sunʼiy intellekt yordamida kiyim-kechaklarni sotish jarayonini soddalashtirdi

·0·Texno
Avito sunʼiy intellekt yordamida kiyim-kechaklarni sotish jarayonini soddalashtirdi

Rossiyaning eng yirik eʼlonlar platformalaridan biri boʻlgan Avito foydalanuvchilar uchun kiyim-kechaklarni sotish jarayonini tubdan oʻzgartiruvchi yangi funksiyani taqdim etdi. "Razberyom garderob" deb nomlangan ushbu vosita sunʼiy intellekt yordamida faqatgina bitta fotosurat orqali toʻliq mahsulot kartochkasini yaratish imkonini beradi. Bu yangilik nafaqat vaqtni tejaydi, balki eʼlon berish jarayonidagi murakkabliklarni ham bartaraf etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tizim kompaniyaning oʻz ishlanmasi boʻlgan A-Vision multimodal modeli asosida ishlaydi. Avvalgi algoritmlardan farqli oʻlaroq, yangi servis foydalanuvchi tomonidan kiritilgan matnga tayanmaydi, balki tasvirni tahlil qilib, buyumning toifasi, brendi, rangi, oʻlchami va holatini mustaqil ravishda aniqlaydi. Bu esa sotuvchi uchun oʻnlab maydonlarni qoʻlda toʻldirish ehtiyojini yoʻqqa chiqaradi.

Texnologik imkoniyatlar va samaradorlik

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi funksiya sinovdan oʻtkazilganda foydalanuvchilar 100 mingdan ortiq eʼlonlarni aynan sunʼiy intellekt yordamida joylashtirishgan. Eʼtiborlisi shundaki, holatlarning yarmida sotuvchilar tizim tomonidan tayyorlangan tavsif va xususiyatlarga hech qanday oʻzgartirish kiritishmagan. Bu texnologiyaning naqadar aniq ishlashidan dalolat beradi.

Smartfon orqali eʼlon yaratish jarayoni endilikda 40 foizga tezlashgan. Barcha maʼlumotlar bitta ekranda tayyor koʻrinishda taqdim etiladi va foydalanuvchi uni nashr etishdan oldin tahrirlash imkoniyatiga ega boʻladi. Shuningdek, tizim platformadagi oʻxshash mahsulotlar narxini tahlil qilib, sotuvchiga eng maqbul narxni taklif qiladi.

Uy sharoitidagi suratlar uchun moslashuv

Sunʼiy intellekt modellarini odatda studiya sharoitida olingan sifatli suratlarda oʻqitishadi, biroq oddiy foydalanuvchilar koʻpincha sifatsiz yoritilgan yoki noqulay burchak ostida olingan rasmlardan foydalanishadi. Shu sababli, Avito muhandislari A-Vision modelini LoRA-adapterlari yordamida aynan maishiy sharoitdagi suratlarni tushunishga moslashtirishgan.

Hozirgi bosqichda ushbu xizmatdan faqat mobil ilova orqali foydalanish mumkin. U kattalar va bolalar kiyim-kechaklari boʻlimida ishlamoqda. Kelajakda kompaniya ushbu texnologiyani boshqa tovar toifalariga, jumladan, poyabzal va aksessuarlarga ham joriy etishni rejalashtirgan.

Oʻzbekiston bozorida faoliyat yuritayotgan OLX kabi platformalar uchun ham bunday texnologik yechimlar juda dolzarb hisoblanadi. Sunʼiy intellektning elektron tijoratga integratsiyasi nafaqat foydalanuvchilar tajribasini yaxshilaydi, balki platformadagi kontent sifatini ham professional darajaga koʻtaradi.

AvitoSunʼiy IntellektTexnologiyaA-VisionElektron Tijorat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Novak Djokovic yirik investitsiya kompaniyasining maslahatchisiga aylandiNovak Djokovic yirik investitsiya kompaniyasining maslahatchisiga aylandiBugun, 00:30SpaceX koinot sanoati uchun yirik kadarlar oʻchogʻiga aylandi: 1300 dan ortiq yangi startaplarSpaceX koinot sanoati uchun yirik kadarlar oʻchogʻiga aylandi: 1300 dan ortiq yangi startaplarBugun, 00:22NASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdiNASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdiKecha, 23:53AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 modellarini chekladiAQSH hukumati OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 modellarini chekladiKecha, 23:50OpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldiOpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldiKecha, 23:24Telegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadiTelegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi