Qrimda favqulodda holat: elektr uzilishlari hayotni izdan chiqardi

·0·Dunyo
Qrimda favqulodda holat: elektr uzilishlari hayotni izdan chiqardi

Ukrainaning so‘nggi kuchli hujumlaridan keyin anneksiya qilingan Qrimda 26 iyun kuni soat 13:00 dan boshlab favqulodda holat rejimi joriy etildi. Bu haqda The Moscow Times nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, bir necha kun davom etgan hujumlar oqibatida yarimorolning qator hududlarida elektr ta’minoti izdan chiqqan. Bu esa mahalliy aholini yonilg‘i tanqisligi va jamoat transporti harakatidagi cheklovlar kabi qator muammolarga duchor qilgan.

Sevastopol gubernatori Mixail Razvojayev Telegram orqali yo‘llagan video murojaatida butun shahar hududida favqulodda holat rejimi joriy etilganini ma’lum qildi.

“Bu rejim vaziyat barqarorlashguncha amal qiladi”, — dedi Razvojayev.

Qrim rahbari Sergey Aksyonov ham o‘z murojaatida butun mintaqada favqulodda holat e’lon qilinganini tasdiqladi. Uning ta’kidlashicha, mazkur qaror mulkka yetkazilgan zararni qoplash jarayonini soddalashtirish va iqtisodiy masalalarni tezroq hal etish imkonini beradi.

Razvojayevning so‘zlariga ko‘ra, ushbu tartib tadbirkorlarga fors-major holatlarini rasman qo‘llash huquqini beradi. Shuningdek, elektr uzilishlari tufayli ishdan chiqqan maishiy texnika uchun aholi kompensatsiya talab qilish imkoniga ega bo‘ladi. Zarur hollarda esa rasmiylar fuqarolarning harakatlanishini cheklash vakolatiga ham ega bo‘ladi.

Ukraina tomonidan energiya infratuzilmasiga qilingan hujumlar oqibatida Qrimda bir haftadan buyon elektr ta’minoti navbat bilan o‘chirilmoqda. Shu sababli aholidan elektr energiyasini tejash so‘ralgan. Ayni paytda mutaxassislar elektr tarmoqlarini qayta tiklash ishlarini olib bormoqda.

Razvojayevning ma’lum qilishicha, elektrdagi uzilishlar tufayli Sevastopolning ayrim hududlarida suv bosimi ham pasaygan. Elektr ta’minoti barqarorlashgach, suv tizimi ham to‘liq tiklanishi kutilmoqda. Shuningdek, 26 iyun kuni ertalab Sevastopol qo‘ltig‘ida dengiz yo‘lovchi transporti harakati ham vaqtincha to‘xtatilgan.

Bundan tashqari, Qrimni Rossiya bilan bog‘laydigan Kerch ko‘prigida ham jiddiy tirbandlik yuzaga kelgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, ikki mingdan ortiq avtomobil navbatda turibdi va haydovchilar taxminan besh soat kutishga majbur bo‘lmoqda.

Xabarlarga ko‘ra, Ukraina so‘nggi haftalarda dronlar orqali hududga hujumlarni kuchaytirgan. Zarbalar asosan Qrimni shimol tomondan ta’minlaydigan harbiy yuk mashinalari va yonilg‘i sisternalariga qaratilgan bo‘lib, bu holat yarimorolda benzin tanqisligini yanada kuchaytirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Qo‘shma Shtatlar eshiklari boshpana so‘rovchilar uchun butunlay yopiq” - Stiven Miller“Qo‘shma Shtatlar eshiklari boshpana so‘rovchilar uchun butunlay yopiq” - Stiven MillerKecha, 22:59Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldiTurkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldiKecha, 22:48Qozog‘istonliklar ham Qirg‘iziston daryosida oqib ketgan 6 yoshli bolani qidirishga kirishishdiQozog‘istonliklar ham Qirg‘iziston daryosida oqib ketgan 6 yoshli bolani qidirishga kirishishdiKecha, 22:34Florida tarixiga kirgan qatl: eng keksa mahkum qatl etildi!Florida tarixiga kirgan qatl: eng keksa mahkum qatl etildi!Kecha, 22:26Qirg‘izistonda daryoga cho‘kkan o‘zbekistonlik ayolning jasadi topildiQirg‘izistonda daryoga cho‘kkan o‘zbekistonlik ayolning jasadi topildiKecha, 22:10Farzandi uchun jonini bergan onaning hikoyasi ko‘pchilikni yig‘latdiFarzandi uchun jonini bergan onaning hikoyasi ko‘pchilikni yig‘latdiKecha, 21:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda