Afsonaviy Jaguar XJ220 qaytmoqda: Ian Callum superkarning yangi talqinini taqdim etdi

·14·Avto
Afsonaviy Jaguar XJ220 qaytmoqda: Ian Callum superkarning yangi talqinini taqdim etdi

Avtomobil olamining eng mashhur dizaynerlaridan biri Ian Callum oʻzining Callum Design konsalting kompaniyasi orqali afsonaviy Jaguar XJ220 superkarining zamonaviy talqinini namoyish etdi. Ushbu loyiha 1990-yillarning eng tezkor avtomobillaridan biri boʻlgan modelga yangicha hayot bagʻishlashni maqsad qilgan. Hozircha loyiha dizayn-tadqiqot bosqichida boʻlsa-da, u avtomobil ixlosmandlari va kolleksionerlar oʻrtasida katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Callum Design tomonidan eʼlon qilingan ilk tasvirlarda avtomobilning yon profili aks etgan boʻlib, u original modelga nisbatan sezilarli darajada oʻzgarganini koʻrish mumkin. Yangi dizayn yoʻnalishi ancha oʻtkir qirralar va tajovuzkor koʻrinishga ega. Ayniqsa, avtomobilning orqa qismi pastroq va qiya qilib ishlangan boʻlib, bu unga zamonaviy aerodinamik qiyofa baxsh etgan. Shunga qaramay, Jaguar XJ220 modelining oʻziga xos belgisi boʻlgan tuxumsimon yon oynalar va yon tomonlardagi havo tortish kanallari saqlab qolingan.

Dizayn konsepsiyasi va kelajakdagi rejalar

Kompaniya vakillari ushbu loyihani hozircha faqat "konsept" va "dizayn tadqiqoti" deb atashmoqda. Hozircha ushbu avtomobilni ommaviy ishlab chiqarish yoki yoʻlga moʻljallangan nusxasini yaratish boʻyicha aniq rejalar yoʻq. Biroq, dizaynerlar bu loyiha orqali kompaniya nimalarga qodir ekanini koʻrsatib berishganini taʼkidlashdi. Bu esa yetarli mablagʻga ega boʻlgan mijozlar oʻzlari uchun shunday eksklyuziv avtomobilga buyurtma berishlari mumkinligiga ishoradir.

Yangi talqindagi Jaguar XJ220 yaqin oylarda toʻliq koʻrinishda namoyish etilishi kutilmoqda. Shunisi eʼtiborliki, joriy yilning oktyabr oyida original Jaguar XJ220 modelining Tokio avtosalonida taqdim etilganiga 35 yil toʻladi. Mutaxassislarning fikricha, aynan shu sana yangi loyihani butun dunyoga koʻrsatish uchun eng qulay fursat boʻlishi mumkin.

Ian Callum uzoq yillar davomida Jaguar kompaniyasining dizayn boʻlimiga rahbarlik qilgan va brendning koʻplab muvaffaqiyatli modellarini yaratgan. U oʻzining mustaqil kompaniyasini tashkil etgandan soʻng, bir qator tarixiy avtomobillarni qayta ishlash bilan shugʻullanib kelmoqda. Uning portfelidan Aston Martin Vanquish va Wood and Pickett Mini kabi afsonaviy modellarning yangilangan versiyalari oʻrin olgan.

Shuningdek, Callum Design jamoasi Jaguar C-X75 konseptining yoʻlga moʻljallangan versiyasini yaratish ustida ham ishlagan. Eslatib oʻtamiz, C-X75 oʻz vaqtida Jaguar XJ220 modelining munosib davomchisi boʻlishi kutilgan edi, biroq turli sabablarga koʻra u seriyali ishlab chiqarishga kirmay qolgan edi. Endilikda Ian Callum oʻzining eng mashhur ijod namunalaridan biriga yangicha nigoh bilan qarashga qaror qildi.

Oʻzbekistonlik avtoixlosmandlar uchun ham ushbu yangilik qiziqarli, chunki superkarlar olamidagi bunday restomod (eski avtomobilni zamonaviy texnologiyalar bilan qayta tiklash) loyihalari soʻnggi yillarda butun dunyoda trendga aylandi. Jaguar XJ220 oʻz davrida dunyoning eng tezkor avtomobili maqomini saqlab turganini inobatga olsak, uning qaytishi avtomobilsozlik tarixidagi muhim voqelik boʻlishi shubhasiz.

JaguarIan CallumSuperkarAvtoDizayn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Renault 4 va 5 modellari 2027-yilda yanada kuchli dvigatel va katta zaxiraga ega boʻladiRenault 4 va 5 modellari 2027-yilda yanada kuchli dvigatel va katta zaxiraga ega boʻladiBugun, 14:54Toyota Aygo X: Ixcham shahar avtomobillari orasida eng ishonchli tanlovmi?Toyota Aygo X: Ixcham shahar avtomobillari orasida eng ishonchli tanlovmi?Bugun, 09:59BMW iX M60: Germaniya brendining eng kuchli va hashamatli elektromobili sinovdan o'tdiBMW iX M60: Germaniya brendining eng kuchli va hashamatli elektromobili sinovdan o'tdiBugun, 08:57JLR ommaviy bozordan voz kechmoqda: Britaniya brendi hashamat segmentiga oʻtadiJLR ommaviy bozordan voz kechmoqda: Britaniya brendi hashamat segmentiga oʻtadiBugun, 08:52Lada Iskra oilasi kengaymoqda: Universal modelning yangi va arzonroq versiyasi taqdim etildiLada Iskra oilasi kengaymoqda: Universal modelning yangi va arzonroq versiyasi taqdim etildiBugun, 01:53Skoda Enyaq vRS: Ham oilaviy, ham sport uslubidagi elektromobil imkoniyatlariSkoda Enyaq vRS: Ham oilaviy, ham sport uslubidagi elektromobil imkoniyatlariKecha, 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi