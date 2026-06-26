Afsonaviy Jaguar XJ220 qaytmoqda: Ian Callum superkarning yangi talqinini taqdim etdi
Avtomobil olamining eng mashhur dizaynerlaridan biri Ian Callum oʻzining Callum Design konsalting kompaniyasi orqali afsonaviy Jaguar XJ220 superkarining zamonaviy talqinini namoyish etdi. Ushbu loyiha 1990-yillarning eng tezkor avtomobillaridan biri boʻlgan modelga yangicha hayot bagʻishlashni maqsad qilgan. Hozircha loyiha dizayn-tadqiqot bosqichida boʻlsa-da, u avtomobil ixlosmandlari va kolleksionerlar oʻrtasida katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Callum Design tomonidan eʼlon qilingan ilk tasvirlarda avtomobilning yon profili aks etgan boʻlib, u original modelga nisbatan sezilarli darajada oʻzgarganini koʻrish mumkin. Yangi dizayn yoʻnalishi ancha oʻtkir qirralar va tajovuzkor koʻrinishga ega. Ayniqsa, avtomobilning orqa qismi pastroq va qiya qilib ishlangan boʻlib, bu unga zamonaviy aerodinamik qiyofa baxsh etgan. Shunga qaramay, Jaguar XJ220 modelining oʻziga xos belgisi boʻlgan tuxumsimon yon oynalar va yon tomonlardagi havo tortish kanallari saqlab qolingan.
Dizayn konsepsiyasi va kelajakdagi rejalarKompaniya vakillari ushbu loyihani hozircha faqat "konsept" va "dizayn tadqiqoti" deb atashmoqda. Hozircha ushbu avtomobilni ommaviy ishlab chiqarish yoki yoʻlga moʻljallangan nusxasini yaratish boʻyicha aniq rejalar yoʻq. Biroq, dizaynerlar bu loyiha orqali kompaniya nimalarga qodir ekanini koʻrsatib berishganini taʼkidlashdi. Bu esa yetarli mablagʻga ega boʻlgan mijozlar oʻzlari uchun shunday eksklyuziv avtomobilga buyurtma berishlari mumkinligiga ishoradir.
Yangi talqindagi Jaguar XJ220 yaqin oylarda toʻliq koʻrinishda namoyish etilishi kutilmoqda. Shunisi eʼtiborliki, joriy yilning oktyabr oyida original Jaguar XJ220 modelining Tokio avtosalonida taqdim etilganiga 35 yil toʻladi. Mutaxassislarning fikricha, aynan shu sana yangi loyihani butun dunyoga koʻrsatish uchun eng qulay fursat boʻlishi mumkin.
Ian Callum uzoq yillar davomida Jaguar kompaniyasining dizayn boʻlimiga rahbarlik qilgan va brendning koʻplab muvaffaqiyatli modellarini yaratgan. U oʻzining mustaqil kompaniyasini tashkil etgandan soʻng, bir qator tarixiy avtomobillarni qayta ishlash bilan shugʻullanib kelmoqda. Uning portfelidan Aston Martin Vanquish va Wood and Pickett Mini kabi afsonaviy modellarning yangilangan versiyalari oʻrin olgan.
Shuningdek, Callum Design jamoasi Jaguar C-X75 konseptining yoʻlga moʻljallangan versiyasini yaratish ustida ham ishlagan. Eslatib oʻtamiz, C-X75 oʻz vaqtida Jaguar XJ220 modelining munosib davomchisi boʻlishi kutilgan edi, biroq turli sabablarga koʻra u seriyali ishlab chiqarishga kirmay qolgan edi. Endilikda Ian Callum oʻzining eng mashhur ijod namunalaridan biriga yangicha nigoh bilan qarashga qaror qildi.
Oʻzbekistonlik avtoixlosmandlar uchun ham ushbu yangilik qiziqarli, chunki superkarlar olamidagi bunday restomod (eski avtomobilni zamonaviy texnologiyalar bilan qayta tiklash) loyihalari soʻnggi yillarda butun dunyoda trendga aylandi. Jaguar XJ220 oʻz davrida dunyoning eng tezkor avtomobili maqomini saqlab turganini inobatga olsak, uning qaytishi avtomobilsozlik tarixidagi muhim voqelik boʻlishi shubhasiz.
…