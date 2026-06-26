Renault 4 va 5 modellari 2027-yilda yanada kuchli dvigatel va katta zaxiraga ega boʻladi

·21·Avto
Renault 4 va 5 modellari 2027-yilda yanada kuchli dvigatel va katta zaxiraga ega boʻladi

Fransiyaning Renault kompaniyasi oʻzining eng ommabop elektromobillari — Renault 4 va Renault 5 modellarini 2027-yilga qadar sezilarli darajada yangilashni rejalashtirmoqda. Mazkur modernizatsiya natijasida avtomobillar yanada samaraliroq va quvvatliroq dvigatellar bilan taʼminlanadi, bu esa ularning bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Renault 5 modeli 2024-yilda taqdim etilgan boʻlsa, uning krossover koʻrinishidagi egizagi Renault 4 joriy yilning boshida sotuvga chiqdi. Ikkala model ham AmpR Small platformasiga asoslangan boʻlib, Renault kompaniyasining ikkinchi avlod tashqi uygʻotuvchi sinxron motorlari (EESM) bilan jihozlangan. Autocar nashri xabariga koʻra, yangilanish aynan ushbu kuch agregatlarini takomillashtirishga qaratilgan.

Bugungi kunda Renault 5 Urban Range versiyasi 121 ot kuchiga ega motor va 40 kW/soat quvvatli akkumulyator bilan taklif etilmoqda. Comfort Range talqini esa 148 ot kuchi va 52 kW/soat sigʻimli batareyaga ega. Ushbu texnik koʻrsatkichlar avtomobilga bir quvvatlanishda 310 dan 405 kilometrgacha masofa bosib oʻtish imkonini beradi. Renault 4 krossoverida esa bu koʻrsatkich biroz pastroq — taxminan 402 kilometrni tashkil etadi.

Yangi avlod texnologiyalari va samaradorlik

Renault kompaniyasining elektromobillar va batareyalar ishlab chiqish boʻlimi direktori Marianne Bataillonning soʻzlariga koʻra, muhandislar ayni damda ikkinchi avlod motorlarining samaradorligini oshirish ustida ishlamoqda. Yangi "Gen 2 Evo" deb nomlangan dvigatellar 2026-yil oxiri yoki 2027-yil boshida seriyali ishlab chiqarishga joriy etiladi.

Ushbu yangilanishda asosiy eʼtibor invertor va reduktorlarni takomillashtirishga qaratilgan. Bu oʻzgarishlar nafaqat quvvatni oshiradi, balki energiya sarfini kamaytirish orqali yurish masofasini ham uzaytiradi. Mazkur texnologik yechimlar 2028-yilda kutilayotgan yangi Scenic va Megane modellarining uchinchi avlod drayv-bloklari uchun asos boʻlib xizmat qiladi.

Yangi motorlarning joriy etilishi Renault uchun strategik ahamiyatga ega, chunki raqobatchilar ham boʻsh kelmayapti. Masalan, Volkswagen ID Polo va Skoda Epiq kabi boʻlajak modellar bir quvvatlanishda 450 kilometrdan ortiq masofa bosib oʻtishni vaʼda qilmoqda. Renault oʻz modellarini yangilash orqali ushbu raqobatda ortda qolmaslikni maqsad qilgan.

Taʼkidlash joizki, yangi "Gen 2 Evo" motori ilk bor yangi Twingo modelida debyut qildi. Biroq, Twingo shahar avtomobili boʻlgani sababli, uning quvvati atigi 80 ot kuchi bilan cheklangan. Renault 4 va Renault 5 modellarida esa ushbu texnologiya oʻzining toʻliq salohiyatini namoyon etishi kutilmoqda, bu esa haydovchilarga ham dinamika, ham tejamkorlik nuqtayi nazaridan yangi imkoniyatlar taqdim etadi.

RenaultElektromobilAvtoTexnologiyaRenault 5
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afsonaviy Jaguar XJ220 qaytmoqda: Ian Callum superkarning yangi talqinini taqdim etdiAfsonaviy Jaguar XJ220 qaytmoqda: Ian Callum superkarning yangi talqinini taqdim etdiBugun, 14:58Toyota Aygo X: Ixcham shahar avtomobillari orasida eng ishonchli tanlovmi?Toyota Aygo X: Ixcham shahar avtomobillari orasida eng ishonchli tanlovmi?Bugun, 09:59BMW iX M60: Germaniya brendining eng kuchli va hashamatli elektromobili sinovdan o'tdiBMW iX M60: Germaniya brendining eng kuchli va hashamatli elektromobili sinovdan o'tdiBugun, 08:57JLR ommaviy bozordan voz kechmoqda: Britaniya brendi hashamat segmentiga oʻtadiJLR ommaviy bozordan voz kechmoqda: Britaniya brendi hashamat segmentiga oʻtadiBugun, 08:52Lada Iskra oilasi kengaymoqda: Universal modelning yangi va arzonroq versiyasi taqdim etildiLada Iskra oilasi kengaymoqda: Universal modelning yangi va arzonroq versiyasi taqdim etildiBugun, 01:53Skoda Enyaq vRS: Ham oilaviy, ham sport uslubidagi elektromobil imkoniyatlariSkoda Enyaq vRS: Ham oilaviy, ham sport uslubidagi elektromobil imkoniyatlariKecha, 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi