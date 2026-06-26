Renault 4 va 5 modellari 2027-yilda yanada kuchli dvigatel va katta zaxiraga ega boʻladi
Fransiyaning Renault kompaniyasi oʻzining eng ommabop elektromobillari — Renault 4 va Renault 5 modellarini 2027-yilga qadar sezilarli darajada yangilashni rejalashtirmoqda. Mazkur modernizatsiya natijasida avtomobillar yanada samaraliroq va quvvatliroq dvigatellar bilan taʼminlanadi, bu esa ularning bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Renault 5 modeli 2024-yilda taqdim etilgan boʻlsa, uning krossover koʻrinishidagi egizagi Renault 4 joriy yilning boshida sotuvga chiqdi. Ikkala model ham AmpR Small platformasiga asoslangan boʻlib, Renault kompaniyasining ikkinchi avlod tashqi uygʻotuvchi sinxron motorlari (EESM) bilan jihozlangan. Autocar nashri xabariga koʻra, yangilanish aynan ushbu kuch agregatlarini takomillashtirishga qaratilgan.
Bugungi kunda Renault 5 Urban Range versiyasi 121 ot kuchiga ega motor va 40 kW/soat quvvatli akkumulyator bilan taklif etilmoqda. Comfort Range talqini esa 148 ot kuchi va 52 kW/soat sigʻimli batareyaga ega. Ushbu texnik koʻrsatkichlar avtomobilga bir quvvatlanishda 310 dan 405 kilometrgacha masofa bosib oʻtish imkonini beradi. Renault 4 krossoverida esa bu koʻrsatkich biroz pastroq — taxminan 402 kilometrni tashkil etadi.
Yangi avlod texnologiyalari va samaradorlikRenault kompaniyasining elektromobillar va batareyalar ishlab chiqish boʻlimi direktori Marianne Bataillonning soʻzlariga koʻra, muhandislar ayni damda ikkinchi avlod motorlarining samaradorligini oshirish ustida ishlamoqda. Yangi "Gen 2 Evo" deb nomlangan dvigatellar 2026-yil oxiri yoki 2027-yil boshida seriyali ishlab chiqarishga joriy etiladi.
Ushbu yangilanishda asosiy eʼtibor invertor va reduktorlarni takomillashtirishga qaratilgan. Bu oʻzgarishlar nafaqat quvvatni oshiradi, balki energiya sarfini kamaytirish orqali yurish masofasini ham uzaytiradi. Mazkur texnologik yechimlar 2028-yilda kutilayotgan yangi Scenic va Megane modellarining uchinchi avlod drayv-bloklari uchun asos boʻlib xizmat qiladi.
Yangi motorlarning joriy etilishi Renault uchun strategik ahamiyatga ega, chunki raqobatchilar ham boʻsh kelmayapti. Masalan, Volkswagen ID Polo va Skoda Epiq kabi boʻlajak modellar bir quvvatlanishda 450 kilometrdan ortiq masofa bosib oʻtishni vaʼda qilmoqda. Renault oʻz modellarini yangilash orqali ushbu raqobatda ortda qolmaslikni maqsad qilgan.
Taʼkidlash joizki, yangi "Gen 2 Evo" motori ilk bor yangi Twingo modelida debyut qildi. Biroq, Twingo shahar avtomobili boʻlgani sababli, uning quvvati atigi 80 ot kuchi bilan cheklangan. Renault 4 va Renault 5 modellarida esa ushbu texnologiya oʻzining toʻliq salohiyatini namoyon etishi kutilmoqda, bu esa haydovchilarga ham dinamika, ham tejamkorlik nuqtayi nazaridan yangi imkoniyatlar taqdim etadi.
…