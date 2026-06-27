JCH-2026da gollar shousi: To‘purarlar poygasida oxirgi vaziyat qanday?

·52·Sport
JCH-2026da gollar shousi: To‘purarlar poygasida oxirgi vaziyat qanday?

AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha Jahon chempionati-2026 o‘zining eng qizg‘in pallasiga kirdi. Navbatdagi o‘yin kuni futbol muxlislariga haqiqiy gollar yomg‘iri va kutilmagan natijalarni taqdim etdi. Kun davomida jami 6 ta shiddatli bellashuv bo‘lib o‘tdi.

Kunning barcha natijalari bilan tanishing:

Bugungi bahslarda kuchlar quyidagicha taqsimlandi:

Uchrashuvlar

Natija

Bahs tafsiloti

Senegal — Iroq

5 : 0

Senegal javobsiz 5 ta gol bilan raqibini tor-mor etdi.

Norvegiya — Fransiya

1 : 4

«Uchranglar» Xoland jamoasini ayab o‘tirishmadi.

Kabo-Verde — Saudiya Arabistoni

0 : 0

Murosasiz kechgan bahsda gollar urilmadi.

Urugvay — Ispaniya

0 : 1

Ispanlar minimal hisobdagi g‘alabani ilib ketishdi.

Misr — Eron

1 : 1

Ikki vakil jangovor durangga imzo chekdi.

Yangi Zelandiya — Belgiya

1 : 5

Belgiyaliklar raqib darvozasiga 5 ta gol joylab qo‘yishdi.

To‘purarlar poygasi: Messi taxtni hech kimga bermayapti!

Musobaqaning eng sermahsul futbolchisi nomi uchun kurash ham soat sayin qizib bormoqda. Ayni damda to‘purarlar ro‘yxatini amaldagi jahon chempioni — Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi o‘z qo‘lida ushlab turibdi. Uning hisobida 5 ta gol mavjud.

Biroq, uning ortidan katta tezlikda kelayotgan va Leoga jiddiy raqobat tug‘dirayotgan xavfli ta’qibchilar guruhi shakllangan. Quyidagi futbolchilar hisobida hozircha 4 tadan gol bor:

  • Erling Xoland (Norvegiya)

  • Vinisius Junior (Braziliya)

  • Kiliann Mbappe (Fransiya)

  • Usman Dembele (Fransiya)

Ma’lumot uchun: JCH-2026 bahslari joriy yilning 11 iyunida start olgan bo‘lib, 19 iyul kuni bo‘lib o‘tadigan final uchrashuvi bilan yakunlanadi. Voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting!

Lionel MessiErling HaalandKylian MbappéVinícius JúniorFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Suarez dunyoning eng yaxshi hujumchisini tanladi: Nega u Erling Xolanddan koʻra Harry Kaneni afzal koʻradi?Luis Suarez dunyoning eng yaxshi hujumchisini tanladi: Nega u Erling Xolanddan koʻra Harry Kaneni afzal koʻradi?Bugun, 12:57Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid bilan 60 million yevrolik kelishuvga erishildiNico Paz Como safida qoladi: Real Madrid bilan 60 million yevrolik kelishuvga erishildiBugun, 12:53Julian Nagelsmann Jamal Musiala va Florian Virtsga ishonch bildirishda davom etadiJulian Nagelsmann Jamal Musiala va Florian Virtsga ishonch bildirishda davom etadiBugun, 12:39Argentina terma jamoasida «Messi-bogʻliqlik»: Chempionlar faqat Leoga tayanishi xavflimiArgentina terma jamoasida «Messi-bogʻliqlik»: Chempionlar faqat Leoga tayanishi xavflimiBugun, 12:16JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingBugun, 11:19Muhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiMuhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiBugun, 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi