JCH-2026da gollar shousi: To‘purarlar poygasida oxirgi vaziyat qanday?
AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha Jahon chempionati-2026 o‘zining eng qizg‘in pallasiga kirdi. Navbatdagi o‘yin kuni futbol muxlislariga haqiqiy gollar yomg‘iri va kutilmagan natijalarni taqdim etdi. Kun davomida jami 6 ta shiddatli bellashuv bo‘lib o‘tdi.
Kunning barcha natijalari bilan tanishing:
Bugungi bahslarda kuchlar quyidagicha taqsimlandi:
Uchrashuvlar
Natija
Bahs tafsiloti
Senegal — Iroq
5 : 0
Senegal javobsiz 5 ta gol bilan raqibini tor-mor etdi.
Norvegiya — Fransiya
1 : 4
«Uchranglar» Xoland jamoasini ayab o‘tirishmadi.
Kabo-Verde — Saudiya Arabistoni
0 : 0
Murosasiz kechgan bahsda gollar urilmadi.
Urugvay — Ispaniya
0 : 1
Ispanlar minimal hisobdagi g‘alabani ilib ketishdi.
Misr — Eron
1 : 1
Ikki vakil jangovor durangga imzo chekdi.
Yangi Zelandiya — Belgiya
1 : 5
Belgiyaliklar raqib darvozasiga 5 ta gol joylab qo‘yishdi.
To‘purarlar poygasi: Messi taxtni hech kimga bermayapti!
Musobaqaning eng sermahsul futbolchisi nomi uchun kurash ham soat sayin qizib bormoqda. Ayni damda to‘purarlar ro‘yxatini amaldagi jahon chempioni — Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi o‘z qo‘lida ushlab turibdi. Uning hisobida 5 ta gol mavjud.
Biroq, uning ortidan katta tezlikda kelayotgan va Leoga jiddiy raqobat tug‘dirayotgan xavfli ta’qibchilar guruhi shakllangan. Quyidagi futbolchilar hisobida hozircha 4 tadan gol bor:
Erling Xoland (Norvegiya)
Vinisius Junior (Braziliya)
Kiliann Mbappe (Fransiya)
Usman Dembele (Fransiya)
Ma’lumot uchun: JCH-2026 bahslari joriy yilning 11 iyunida start olgan bo‘lib, 19 iyul kuni bo‘lib o‘tadigan final uchrashuvi bilan yakunlanadi. Voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting!
…