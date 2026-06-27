Tibbiyot tizimida ishga kiritish uchun pul olgan ikki mansabdor ushlandi
O‘zbekistonda tibbiyot muassasalariga ishga joylashtirishni va’da qilib, fuqarolardan pul olgani gumon qilinayotgan ikki mansabdor qo‘lga olindi.
Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Toshkent viloyati boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbirda Nurafshon shahar tibbiyot birlashmasining bosh hisobchisi L.S. ushlandi.
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, u yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali ikki nafar fuqaroni farrosh lavozimiga ishga kiritib berishni va’da qilgan. Buning evaziga 1 000 AQSH dollarini olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo‘lga tushgan.
Shuningdek, Chiroqchi tumanida o‘tkazilgan tezkor tadbirda oilaviy shifokorlik punkti mudiri Q.L. ham ushlangan. U fuqaroni hamshira lavozimiga ishga joylashtirishni va’da qilib, 500 AQSH dollarini olgan vaqtda qo‘lga olingan.
Mazkur holatlar yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining firibgarlik va pora berish jinoyatiga ishtirokchilikka oid moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi.
Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.
…