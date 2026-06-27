Tibbiyot tizimida ishga kiritish uchun pul olgan ikki mansabdor ushlandi

·25·Jamiyat
Tibbiyot tizimida ishga kiritish uchun pul olgan ikki mansabdor ushlandi

O‘zbekistonda tibbiyot muassasalariga ishga joylashtirishni va’da qilib, fuqarolardan pul olgani gumon qilinayotgan ikki mansabdor qo‘lga olindi.

Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Toshkent viloyati boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbirda Nurafshon shahar tibbiyot birlashmasining bosh hisobchisi L.S. ushlandi.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, u yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali ikki nafar fuqaroni farrosh lavozimiga ishga kiritib berishni va’da qilgan. Buning evaziga 1 000 AQSH dollarini olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo‘lga tushgan.

Shuningdek, Chiroqchi tumanida o‘tkazilgan tezkor tadbirda oilaviy shifokorlik punkti mudiri Q.L. ham ushlangan. U fuqaroni hamshira lavozimiga ishga joylashtirishni va’da qilib, 500 AQSH dollarini olgan vaqtda qo‘lga olingan.

Mazkur holatlar yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining firibgarlik va pora berish jinoyatiga ishtirokchilikka oid moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi.

Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.

O'zbekistonToshkent viloyatiNurafshonChiroqchi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Oltin qalam» milliy mukofotining yangi g‘oliblari e’lon qilindi!«Oltin qalam» milliy mukofotining yangi g‘oliblari e’lon qilindi!Bugun, 13:01Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildiToshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildiBugun, 03:48Toshkentda 5 yoshli qizaloq hojatxonaga tushib ketdiToshkentda 5 yoshli qizaloq hojatxonaga tushib ketdiKecha, 19:45Toshkentda 5 yoshli qizaloq hojatxona chuquriga tushib ketdiToshkentda 5 yoshli qizaloq hojatxona chuquriga tushib ketdiKecha, 18:42To‘yda kutilmagan manzara: mehmonlar futbolga berilib ketdiTo‘yda kutilmagan manzara: mehmonlar futbolga berilib ketdiKecha, 18:14Telefonga tikilish o‘rniga: Toshkentda ilk bor «sport-bekat» ishga tushdiTelefonga tikilish o‘rniga: Toshkentda ilk bor «sport-bekat» ishga tushdiKecha, 16:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi