Toyota oʻzining afsonaviy Crown oilasini yangilamoqda: Crossover, Sport va Sedan modellarida nimalar oʻzgaradi?

·0·Avto
Toyota oʻzining afsonaviy Crown oilasini yangilamoqda: Crossover, Sport va Sedan modellarida nimalar oʻzgaradi?

Yaponiya avtosanoatining giganti Toyota kompaniyasi oʻzining premium segmentdagi eng mashhur brendlaridan biri — Crown oilasini keng koʻlamda yangilashga tayyorgarlik koʻrmoqda. Creative Trend nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, restayling jarayoni Crown Crossover, Crown Sport va Crown Sedan modellarini qamrab oladi. Ushbu yangilanishlar model qatorining jozibadorligini oshirish va texnik imkoniyatlarini zamonaviy talablarga moslashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod vakillari orasida eng katta oʻzgarishlar 2022-yildan buyon ishlab chiqarilayotgan Crown Crossover modelida kutilmoqda. Avtomobil tashqi koʻrinishida yangi ikki rangli kuzov boʻyoqlari paydo boʻladi, shuningdek, ilgari ishlov berilmagan plastik elementlar oʻrnini yaltiroq qora (glossy black) detallar egallaydi. Sport ishqibozlari uchun moʻljallangan RS versiyasi esa qizil rangli tormoz suportlari bilan yanada agressiv koʻrinishga ega boʻladi.

Texnik yangilanishlar va gibrid tizimlar

Toyota muhandislari nafaqat dizayn, balki texnik qismga ham alohida eʼtibor qaratishgan. Taxminlarga koʻra, gibrid kuch qurilmasi takomillashtirilib, elektromotor quvvati oshiriladi. Shuningdek, haydovchilarga qulaylik yaratish maqsadida rul ostidagi uzatmalarni almashtirish moslamalari (podrulevie lepestki) endilikda barcha komplektatsiyalar uchun standart uskunaga aylanadi.

Crown Sport modeli ham eʼtibordan chetda qolgani yoʻq. 2023-yilda taqdim etilgan ushbu krossover qatorida yangi PHEV Z komplektatsiyasi paydo boʻlishi kutilmoqda. Ushbu modifikatsiya oddiy gibridlar va top-versiya hisoblangan PHEV RS oʻrtasidan joy oladi. Bu esa tormoz tizimidagi ayrim oʻzgarishlar (old disklar diametrining 20 dan 18 dyuymga tushirilishi) hisobiga tushib, tishli gibridni xaridorlar uchun yanada hamyonbop qilish imkonini beradi.

Sedan versiyasi va umumiy qulayliklar

Klassik uslub ixlosmandlari uchun Crown Sedan modeli ham yangilanadi. Maʼlumotlarga koʻra, komplektatsiyalar tarkibi qayta koʻrib chiqilib, HEV G gibrid modifikatsiyasi yangi bazaviy (asosiy) versiyaga aylanadi. Ichki salonda esa pardozlash materiallarining yangi variantlari va qoʻshimcha dekorativ elementlar mijozlar ixtiyoriga topshiriladi.

Ushbu uchala model uchun umumiy boʻlgan muhim yangiliklardan biri — raqamli kalit (digital key) tizimidir. Endilikda ushbu funksiya barcha modellar uchun standart jihoz sifatida taqdim etiladi. Shuningdek, avtomobilning masofadan boshqarish pulti (brelok) dizayni ham biroz oʻzgarishi kutilmoqda.

Yaponiya dilerlaridan olingan maʼlumotlarga koʻra, yangilangan Toyota Crown modellariga buyurtma berish iyul oyi oxiri yoki avgust boshida start oladi. Avtomobillarning rasmiy sotuv jarayonlari esa joriy yilning 3-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan. Ushbu yangilanishlar Toyota brendining premium segmentdagi pozitsiyasini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.

ToyotaCrownAvtoTexnologiyaYaponiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen zavodlari yopiladimi? Minglab xodimlar taqdiri hal bo‘lmoqdaVolkswagen zavodlari yopiladimi? Minglab xodimlar taqdiri hal bo‘lmoqdaBugun, 02:07Amazon Zoox o‘zining seriyali robotaksisini namoyish etdi: haftasiga 100 ta mashinaAmazon Zoox o‘zining seriyali robotaksisini namoyish etdi: haftasiga 100 ta mashinaKecha, 22:20AQSH Polestar elektromobillarini taqiqladi: Geely bilan aloqadorlik brendga qimmatga tushdiAQSH Polestar elektromobillarini taqiqladi: Geely bilan aloqadorlik brendga qimmatga tushdiKecha, 20:55Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilobHyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilobKecha, 16:56Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada katta oʻzgarishHyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada katta oʻzgarishKecha, 15:52Afsonaviy Jaguar XJ220 qaytmoqda: Ian Callum superkarning yangi talqinini taqdim etdiAfsonaviy Jaguar XJ220 qaytmoqda: Ian Callum superkarning yangi talqinini taqdim etdiKecha, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi