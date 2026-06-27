Toyota oʻzining afsonaviy Crown oilasini yangilamoqda: Crossover, Sport va Sedan modellarida nimalar oʻzgaradi?
Yaponiya avtosanoatining giganti Toyota kompaniyasi oʻzining premium segmentdagi eng mashhur brendlaridan biri — Crown oilasini keng koʻlamda yangilashga tayyorgarlik koʻrmoqda. Creative Trend nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, restayling jarayoni Crown Crossover, Crown Sport va Crown Sedan modellarini qamrab oladi. Ushbu yangilanishlar model qatorining jozibadorligini oshirish va texnik imkoniyatlarini zamonaviy talablarga moslashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod vakillari orasida eng katta oʻzgarishlar 2022-yildan buyon ishlab chiqarilayotgan Crown Crossover modelida kutilmoqda. Avtomobil tashqi koʻrinishida yangi ikki rangli kuzov boʻyoqlari paydo boʻladi, shuningdek, ilgari ishlov berilmagan plastik elementlar oʻrnini yaltiroq qora (glossy black) detallar egallaydi. Sport ishqibozlari uchun moʻljallangan RS versiyasi esa qizil rangli tormoz suportlari bilan yanada agressiv koʻrinishga ega boʻladi.
Texnik yangilanishlar va gibrid tizimlarToyota muhandislari nafaqat dizayn, balki texnik qismga ham alohida eʼtibor qaratishgan. Taxminlarga koʻra, gibrid kuch qurilmasi takomillashtirilib, elektromotor quvvati oshiriladi. Shuningdek, haydovchilarga qulaylik yaratish maqsadida rul ostidagi uzatmalarni almashtirish moslamalari (podrulevie lepestki) endilikda barcha komplektatsiyalar uchun standart uskunaga aylanadi.
Crown Sport modeli ham eʼtibordan chetda qolgani yoʻq. 2023-yilda taqdim etilgan ushbu krossover qatorida yangi PHEV Z komplektatsiyasi paydo boʻlishi kutilmoqda. Ushbu modifikatsiya oddiy gibridlar va top-versiya hisoblangan PHEV RS oʻrtasidan joy oladi. Bu esa tormoz tizimidagi ayrim oʻzgarishlar (old disklar diametrining 20 dan 18 dyuymga tushirilishi) hisobiga tushib, tishli gibridni xaridorlar uchun yanada hamyonbop qilish imkonini beradi.
Sedan versiyasi va umumiy qulayliklarKlassik uslub ixlosmandlari uchun Crown Sedan modeli ham yangilanadi. Maʼlumotlarga koʻra, komplektatsiyalar tarkibi qayta koʻrib chiqilib, HEV G gibrid modifikatsiyasi yangi bazaviy (asosiy) versiyaga aylanadi. Ichki salonda esa pardozlash materiallarining yangi variantlari va qoʻshimcha dekorativ elementlar mijozlar ixtiyoriga topshiriladi.
Ushbu uchala model uchun umumiy boʻlgan muhim yangiliklardan biri — raqamli kalit (digital key) tizimidir. Endilikda ushbu funksiya barcha modellar uchun standart jihoz sifatida taqdim etiladi. Shuningdek, avtomobilning masofadan boshqarish pulti (brelok) dizayni ham biroz oʻzgarishi kutilmoqda.
Yaponiya dilerlaridan olingan maʼlumotlarga koʻra, yangilangan Toyota Crown modellariga buyurtma berish iyul oyi oxiri yoki avgust boshida start oladi. Avtomobillarning rasmiy sotuv jarayonlari esa joriy yilning 3-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan. Ushbu yangilanishlar Toyota brendining premium segmentdagi pozitsiyasini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
…