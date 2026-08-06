Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bitta yoqilg'i baki va qo'shimcha quvvat olmasdan deyarli 2000 kilometr masofani bosib o'tib, Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. Rekord yurish 14-17 iyul kunlari Kolumbiyada Bogotadan boshlanib, Karib dengizi sohilida yakunlangan va avtomobil turli iqlim hamda og'ir yo'l sharoitlarini bosib o'tgan.
Yaponiya avtomobilsozlik giganti Nissan o'zining mashhur Nissan Qashqai krossoveri bilan Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, e-Power gibrid tizimi bilan jihozlangan avtomobil bitta yoqilg'i baki va qo'shimcha quvvat olishsiz deyarli 2000 kilometr masofani bosib o'tgan. Bu ko'rsatkich tashqi tarmoqdan quvvatlanmaydigan kengaytirilgan yurish masofasiga ega seriyali krossoverlar (EREV) orasida mutlaq rekord natija hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur sinov tarixdagi o'ziga xos murakkab sharoitlarda o'tkazildi. Kolumbiya hududida 14-17 iyul kunlari bo'lib o'tgan rekord yurish poytaxt Bogota shahridan boshlandi. Eʼtiborlisi, shahar dengiz sathidan naq 2640 metr balandlikda joylashgan bo'lib, sinov jarayoni Karib dengizi sohilida yakunlandi. Yo'l davomida sinovchilar turli keskin iqlim va og'ir yo'l sharoitlarini bosib o'tishga muvaffaq bo'lishdi.
Noyob marshrut va e-Power texnologiyasi imkoniyatlariKompaniya aniq marshrut va yoqilg'i sarfining o'rtacha ko'rsatkichlarini oshkor etmagan bo'lsa-da, safarning katta qismi cho'zilgan pastlama yo'llardan iborat bo'lganini ta'kidladi. Bu esa mashinaga rekuperativ tormozlanish tizimidan maksimal darajada samarali foydalanish imkonini berdi. Bunday jarayonda energiya batareyaga qaytarilib, yoqilg'i sarfi sezilarli darajada kamaytirilgan.
Qashqai e-Power o'ziga xos texnik tuzilishga ega bo'lib, uning kapoti ostida 1,5 litr hajmli 3 silindrli turbomotor (154 ot kuchi) o'rnatilgan. Biroq ushbu ichki yonuv dvigatsiyi g'ildiraklar bilan mexanik tarzda bog'lanmagan. U faqatgina generator vazifasini bajarib, hajmi 2,1 kW·soat bo'lgan akkumulyatorni elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Avtomobilni esa 188 ot kuchi va 330 Nm momentga ega kuchli elektromotor harakatga keltiradi.
Kunlik foydalanishdagi qulayliklar va oldingi yutuqlarBunday o'ziga xos sxema tufayli krossover xuddi sof elektromobil kabi tezlanadi va boshqariladi. Shu bilan birga, haydovchi yo'l-yo'lakay quvvatlash stansiyalarini qidirib sarson bo'lmaydi — oddiy benzin quyish shoxobchalarining o'zi yetarli bo'ladi. Nissan vakillarining bayonotiga ko'ra, mazkur natija e-Power texnologiyasining real yo'l sharoitlaridagi ulkan salohiyatini yana bir bor yaqqol ko'rsatib berdi.
Taʼkidlash joizki, bu Nissan Qashqai uchun Ginnesning rekordlar kitobiga kirishdagi ilk holat emas. Bundan ikki yil muqaddam ham ushbu krossover 65 metr balandlikdan dunyodagi eng baland avtomobil banji-sakkiz sakrog'ini bajarib, rekord o'rnatgan edi. Joriy natija esa modelning nafaqat ekstremal, balki tejamkorlik borasida ham yetakchi ekanini isbotladi.
…