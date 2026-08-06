Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi

·359·Avto
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Qisqacha

Nissan Qashqai e-Power bitta yoqilg'i baki va qo'shimcha quvvat olmasdan deyarli 2000 kilometr masofani bosib o'tib, Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. Rekord yurish 14-17 iyul kunlari Kolumbiyada Bogotadan boshlanib, Karib dengizi sohilida yakunlangan va avtomobil turli iqlim hamda og'ir yo'l sharoitlarini bosib o'tgan.

Yaponiya avtomobilsozlik giganti Nissan o'zining mashhur Nissan Qashqai krossoveri bilan Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, e-Power gibrid tizimi bilan jihozlangan avtomobil bitta yoqilg'i baki va qo'shimcha quvvat olishsiz deyarli 2000 kilometr masofani bosib o'tgan. Bu ko'rsatkich tashqi tarmoqdan quvvatlanmaydigan kengaytirilgan yurish masofasiga ega seriyali krossoverlar (EREV) orasida mutlaq rekord natija hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur sinov tarixdagi o'ziga xos murakkab sharoitlarda o'tkazildi. Kolumbiya hududida 14-17 iyul kunlari bo'lib o'tgan rekord yurish poytaxt Bogota shahridan boshlandi. Eʼtiborlisi, shahar dengiz sathidan naq 2640 metr balandlikda joylashgan bo'lib, sinov jarayoni Karib dengizi sohilida yakunlandi. Yo'l davomida sinovchilar turli keskin iqlim va og'ir yo'l sharoitlarini bosib o'tishga muvaffaq bo'lishdi.

Noyob marshrut va e-Power texnologiyasi imkoniyatlari

Kompaniya aniq marshrut va yoqilg'i sarfining o'rtacha ko'rsatkichlarini oshkor etmagan bo'lsa-da, safarning katta qismi cho'zilgan pastlama yo'llardan iborat bo'lganini ta'kidladi. Bu esa mashinaga rekuperativ tormozlanish tizimidan maksimal darajada samarali foydalanish imkonini berdi. Bunday jarayonda energiya batareyaga qaytarilib, yoqilg'i sarfi sezilarli darajada kamaytirilgan.

Qashqai e-Power o'ziga xos texnik tuzilishga ega bo'lib, uning kapoti ostida 1,5 litr hajmli 3 silindrli turbomotor (154 ot kuchi) o'rnatilgan. Biroq ushbu ichki yonuv dvigatsiyi g'ildiraklar bilan mexanik tarzda bog'lanmagan. U faqatgina generator vazifasini bajarib, hajmi 2,1 kW·soat bo'lgan akkumulyatorni elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Avtomobilni esa 188 ot kuchi va 330 Nm momentga ega kuchli elektromotor harakatga keltiradi.

Kunlik foydalanishdagi qulayliklar va oldingi yutuqlar

Bunday o'ziga xos sxema tufayli krossover xuddi sof elektromobil kabi tezlanadi va boshqariladi. Shu bilan birga, haydovchi yo'l-yo'lakay quvvatlash stansiyalarini qidirib sarson bo'lmaydi — oddiy benzin quyish shoxobchalarining o'zi yetarli bo'ladi. Nissan vakillarining bayonotiga ko'ra, mazkur natija e-Power texnologiyasining real yo'l sharoitlaridagi ulkan salohiyatini yana bir bor yaqqol ko'rsatib berdi.

Taʼkidlash joizki, bu Nissan Qashqai uchun Ginnesning rekordlar kitobiga kirishdagi ilk holat emas. Bundan ikki yil muqaddam ham ushbu krossover 65 metr balandlikdan dunyodagi eng baland avtomobil banji-sakkiz sakrog'ini bajarib, rekord o'rnatgan edi. Joriy natija esa modelning nafaqat ekstremal, balki tejamkorlik borasida ham yetakchi ekanini isbotladi.

NissanQashqaiAvto-yangiliklarRekordGibrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Kecha, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaKecha, 17:25Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaBuyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaKecha, 17:24Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariGeely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariKecha, 16:23Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaSmart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaKecha, 15:21Toyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaToyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaKecha, 07:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin