Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri savdosi boshlandi: texnik xususiyatlar va imkoniyatlar
Rossiyaning Jeland brendi oʻzining yangi oʻrta oʻlchamli J7 krossoveri sotuvga chiqqanini rasman eʼlon qildi. Sankt-Peterburg yaqinidagi Shushari qishlogʻida joylashgan “AGR” xoldingi zavodida toʻliq siklda ishlab chiqarilayotgan ushbu model zamonaviy dizayn va boy texnologik jihozlanishi bilan eʼtiborni tortmoqda. ixbt.com ma’lumotiga ko–ra, avtomobil xaridorlarga ikki xil komplektatsiyada taklif etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Jeland J7 modelining barcha versiyalari 1,6 litrli turbodvigatel hamda yetti pog‘onali, ikki muftali robotlashtirilgan uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Texnik ko‘rsatkichlar tanlangan privod turiga qarab farqlanadi: oldi privodli modifikatsiyalar 150 ot kuchiga ega bo‘lsa, to‘liq privodli (AWD) talqinlar 186 ot kuchi bilan ta’minlangan. Bu esa krossoverning ham shahar sharoitida, ham yengil yo‘lsizlik holatlarida samarali harakatlanishiga xizmat qiladi.
Komplektatsiyalar va qulaylik darajasiAvtomobil “Komfort” va “Prestij” deb nomlangan versiyalarda taqdim etilmoqda. Boshlang‘ich “Komfort” komplektatsiyasining o‘ziyoq ancha boy jihozlangan bo‘lib, uning tarkibiga quyidagilar kiradi:
- Ikki zonali iqlim nazorati tizimi;
- 13,2 dyuymli sensorli ekranga ega multimedia tizimi;
- Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo‘llab-quvvatlash;
- Kalitsiz kirish va dvigatelni masofadan o‘t oldirish funksiyasi;
- Elektr yuritmali yukxona eshigi va orqa ko‘rinish kamerasi.
Yo‘l sharoitlariga moslashuvchanlikTo‘liq privodli Jeland J7 egalari uchun turli yo‘l qoplamalariga moslashgan maxsus harakatlanish rejimlari joriy etilgan. Bu tizim qum, loy yoki qorli yo‘llarda avtomobilning barqarorligini ta’minlaydi. Rossiya bozoridagi raqobatni hisobga olgan holda, ishlab chiqaruvchi yangi modelga 3 yil yoki 100 ming kilometr masofa uchun rasmiy kafolat bermoqda.
O‘zbekiston avtomobil bozorida ham krossoverlarga bo‘lgan talab yuqoriligini inobatga olsa, Rossiya hududida ishlab chiqarilayotgan bunday modellar kelgusida mintaqaviy eksport salohiyatiga ega bo‘lishi mumkin. Hozircha Jeland J7 asosan ichki bozor ehtiyojlarini qondirishga yo‘naltirilgan bo‘lsa-da, uning texnik bazasi va jihozlanishi xalqaro standartlarga to‘liq javob beradi.
…