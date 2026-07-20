Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri savdosi boshlandi: texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

·48·Avto
Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri savdosi boshlandi: texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Rossiyaning Jeland brendi oʻzining yangi oʻrta oʻlchamli J7 krossoveri sotuvga chiqqanini rasman eʼlon qildi. Sankt-Peterburg yaqinidagi Shushari qishlogʻida joylashgan “AGR” xoldingi zavodida toʻliq siklda ishlab chiqarilayotgan ushbu model zamonaviy dizayn va boy texnologik jihozlanishi bilan eʼtiborni tortmoqda. ixbt.com ma’lumotiga ko–ra, avtomobil xaridorlarga ikki xil komplektatsiyada taklif etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Jeland J7 modelining barcha versiyalari 1,6 litrli turbodvigatel hamda yetti pog‘onali, ikki muftali robotlashtirilgan uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Texnik ko‘rsatkichlar tanlangan privod turiga qarab farqlanadi: oldi privodli modifikatsiyalar 150 ot kuchiga ega bo‘lsa, to‘liq privodli (AWD) talqinlar 186 ot kuchi bilan ta’minlangan. Bu esa krossoverning ham shahar sharoitida, ham yengil yo‘lsizlik holatlarida samarali harakatlanishiga xizmat qiladi.

Komplektatsiyalar va qulaylik darajasi

Avtomobil “Komfort” va “Prestij” deb nomlangan versiyalarda taqdim etilmoqda. Boshlang‘ich “Komfort” komplektatsiyasining o‘ziyoq ancha boy jihozlangan bo‘lib, uning tarkibiga quyidagilar kiradi:

  • Ikki zonali iqlim nazorati tizimi;
  • 13,2 dyuymli sensorli ekranga ega multimedia tizimi;
  • Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo‘llab-quvvatlash;
  • Kalitsiz kirish va dvigatelni masofadan o‘t oldirish funksiyasi;
  • Elektr yuritmali yukxona eshigi va orqa ko‘rinish kamerasi.
Yuqori darajadagi “Prestij” versiyasi esa qo‘shimcha ravishda panoramali tom, old o‘rindiqlar ventilyatsiyasi va 360 darajali atrof-muhitni kuzatish tizimi bilan boyitilgan. Shuningdek, ushbu talqinda haydovchiga ko‘maklashuvchi adaptiv kruiz-kontrol va “ko‘rinmas zonalar” monitoringi kabi zamonaviy xavfsizlik tizimlari ham mavjud.

Yo‘l sharoitlariga moslashuvchanlik

To‘liq privodli Jeland J7 egalari uchun turli yo‘l qoplamalariga moslashgan maxsus harakatlanish rejimlari joriy etilgan. Bu tizim qum, loy yoki qorli yo‘llarda avtomobilning barqarorligini ta’minlaydi. Rossiya bozoridagi raqobatni hisobga olgan holda, ishlab chiqaruvchi yangi modelga 3 yil yoki 100 ming kilometr masofa uchun rasmiy kafolat bermoqda.

O‘zbekiston avtomobil bozorida ham krossoverlarga bo‘lgan talab yuqoriligini inobatga olsa, Rossiya hududida ishlab chiqarilayotgan bunday modellar kelgusida mintaqaviy eksport salohiyatiga ega bo‘lishi mumkin. Hozircha Jeland J7 asosan ichki bozor ehtiyojlarini qondirishga yo‘naltirilgan bo‘lsa-da, uning texnik bazasi va jihozlanishi xalqaro standartlarga to‘liq javob beradi.

Jeland J7KrossoverAvtomobilRossiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasmiy dilerlar xizmati qimmatlashmoqda: Haydovchilar mustaqil servislarni tanlamoqdaRasmiy dilerlar xizmati qimmatlashmoqda: Haydovchilar mustaqil servislarni tanlamoqdaBugun, 11:53Volkswagen inqiroz yoqasida: Avtogigant 100 mingga yaqin xodimini boʻshatishni rejalashtirmoqdaVolkswagen inqiroz yoqasida: Avtogigant 100 mingga yaqin xodimini boʻshatishni rejalashtirmoqdaBugun, 09:56Oila uchun eng yaxshi krossover: Kia Sportage, Volvo XC40 va Volkswagen T-Roc raqobatiOila uchun eng yaxshi krossover: Kia Sportage, Volvo XC40 va Volkswagen T-Roc raqobatiBugun, 08:59Avtoolamdagi maxfiy sovgʻalar: Jurnalistlar va brendlar oʻrtasidagi nozik aloqalarAvtoolamdagi maxfiy sovgʻalar: Jurnalistlar va brendlar oʻrtasidagi nozik aloqalarKecha, 19:26Lamborghini Diablo SV: 12 silindrli afsona bilan har qanday ob-havoda 20 ming kilometrLamborghini Diablo SV: 12 silindrli afsona bilan har qanday ob-havoda 20 ming kilometrKecha, 10:30Tezlik va adrenalin maskani: Santa Pod Raceway oʻzining 60 yilligini nishonlamoqdaTezlik va adrenalin maskani: Santa Pod Raceway oʻzining 60 yilligini nishonlamoqdaKecha, 08:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi