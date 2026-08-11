CUPRA Raval: shahar elektromobillari qoidasini oʻzgartiruvchi model
Ispanlarning sport brendi CUPRA o'zining ilk A-segmentdagi elektromobili — CUPRA Raval modelini taqdim etdi. Uzunligi 4046 millimetr bo'lgan ixcham xatchbek «akula burni» dizayni, Matrix LED chiroqlari, yashirin yoritiluvchi eshik tutqichlari va 17 dyuymdan 19 dyuymgacha bo'lgan 8 xil qotishma disklar bilan jihozlangan. Model salonida 10.25 dyuymli raqamli asboblar paneli va 12.
Shaharlar uchun moʻljallangan kichik avtomobillar uzoq yillar davomida oddiyligi, ixchamligi va faqat tejamkorlikka ixtisoslashgani bilan ajralib turgan. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ispanlarning sport brendi bu tushunchalarni butunlay oʻzgartirishga qaror qildi va oʻzining ilk A-segmentdagi elektromobili — CUPRA Raval modelini taqdim etdi. Barselona shahridagi eng jozibali tumanlardan biri sharafiga nomlangan bu shahar elektromobili oʻzining isyonkor dizayni, ilgʻor texnologiyalari va ixcham sinf uchun kutilmagan darajadagi qulayligi bilan kichik avtomobillar bozorida yangi davrni boshlab bermoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi CUPRA Raval modeli ataylab olomondan ajralib turish maqsadida yaratilgan boʻlib, uning tashqi koʻrinishi buni yaqqol tasdiqlaydi. Avtomobilning old qismi oʻtkir chiziqlarga ega va brend tomonidan «akula burni» deb ataluvchi dizaynda ishlangan. Uzunligi 4046 millimetrni tashkil etuvchi bu ixcham xatchbek Matrix LED chiroqlari bilan jihozlangan boʻlib, uning aerodinamikasi har bir detallgacha puxta oʻylab chiqilgan. Avtomobil korpusiga yashiringan yoritiluvchi eshik tutqichlari, maxsus havo pardalari va orqa спойлер brend tarixidagi eng past havo qarshilik koeffitsientini taʼminlaydi.
Noyob ranglar palitrasi va tashqi bezaklarModelning ranglar gammasi haqida alohida toʻxtalib oʻtish joiz. CUPRA Raval ixbt.com xabariga koʻra, brend tarixida ilk bor Plasma Iridescent deb nomlangan maxsus boʻyoq bilan taqdim etilmoqda. Ushbu qoplama yorugʻlik tushish burchagiga qarab Cyan, koʻk, indigo va atirguldek qizil ranglar jilosini namoyish etadi. Bu esa quvvat olish stansiyalarida haydovchilar oʻrtasida oʻziga xos qiziqish uygʻotishi tabiiy.
Xaridorlarga, shuningdek, mat koʻrinishdagi Manganese va Century Bronze ranglari, shuningdek, Manhattan Grey yoki Midnight Black tusidagi qarama-qarshi tom qismi taklif etiladi. Tashqi koʻrinishni mukammal qilish uchun 17 dyuymdan 19 dyuymgacha boʻlgan 8 xil turdagi qotishma disklar dizayni mavjud.
Hashamatli salon va ilgʻor texnologiyalarAvtomobil eshigini ochiboq, uning ichki qismidagi jiddiy yondashuvni sezsih qiyin emas. Yangilangan rul chambarida jismoniy tugmalar bilan bir qatorda haydash rejimlari va regenerativ tormozlanishni boshqarish uchun maxsus yordamchi elementlar oʻrnatilgan. Bunday jihozlarni odatda ancha qimmat turuvchi yuqori sinf avtomobillarida uchratish mumkin.
Salon markazida 10.25 dyuymli raqamli asboblar paneli va 12.9 dyuymli yirik sensorli ekran oʻzaro uygʻunlashib, zamonaviy va toza raqamli muhitni hosil qiladi. Bu esa haydovchiga barcha zarur maʼlumotlarni qulay boshqarish imkonini beradi.
Narx siyosati masalasiga kelsak, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, asosiy versiyaning boshlangʻich narxi 23 ming funt-sterlingdan biroz koʻproqni tashkil etadi. Eng yuqori va quvvatli VZ modifikatsiyasi uchun esa 36 ming funt-sterlingdan biroz oshiqroq mablagʻ talab etiladi. Sport brendining shahar avtomobili segmentiga kirib kelishi ixcham elektromobillar xaridorlari uchun butunlay yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.
…