CUPRA Raval: shahar elektromobillari qoidasini oʻzgartiruvchi model

·107·Avto
CUPRA Raval: shahar elektromobillari qoidasini oʻzgartiruvchi model
Qisqacha

Ispanlarning sport brendi CUPRA o'zining ilk A-segmentdagi elektromobili — CUPRA Raval modelini taqdim etdi. Uzunligi 4046 millimetr bo'lgan ixcham xatchbek «akula burni» dizayni, Matrix LED chiroqlari, yashirin yoritiluvchi eshik tutqichlari va 17 dyuymdan 19 dyuymgacha bo'lgan 8 xil qotishma disklar bilan jihozlangan. Model salonida 10.25 dyuymli raqamli asboblar paneli va 12.

Shaharlar uchun moʻljallangan kichik avtomobillar uzoq yillar davomida oddiyligi, ixchamligi va faqat tejamkorlikka ixtisoslashgani bilan ajralib turgan. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ispanlarning sport brendi bu tushunchalarni butunlay oʻzgartirishga qaror qildi va oʻzining ilk A-segmentdagi elektromobili — CUPRA Raval modelini taqdim etdi. Barselona shahridagi eng jozibali tumanlardan biri sharafiga nomlangan bu shahar elektromobili oʻzining isyonkor dizayni, ilgʻor texnologiyalari va ixcham sinf uchun kutilmagan darajadagi qulayligi bilan kichik avtomobillar bozorida yangi davrni boshlab bermoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi CUPRA Raval modeli ataylab olomondan ajralib turish maqsadida yaratilgan boʻlib, uning tashqi koʻrinishi buni yaqqol tasdiqlaydi. Avtomobilning old qismi oʻtkir chiziqlarga ega va brend tomonidan «akula burni» deb ataluvchi dizaynda ishlangan. Uzunligi 4046 millimetrni tashkil etuvchi bu ixcham xatchbek Matrix LED chiroqlari bilan jihozlangan boʻlib, uning aerodinamikasi har bir detallgacha puxta oʻylab chiqilgan. Avtomobil korpusiga yashiringan yoritiluvchi eshik tutqichlari, maxsus havo pardalari va orqa спойлер brend tarixidagi eng past havo qarshilik koeffitsientini taʼminlaydi.

Noyob ranglar palitrasi va tashqi bezaklar

Modelning ranglar gammasi haqida alohida toʻxtalib oʻtish joiz. CUPRA Raval ixbt.com xabariga koʻra, brend tarixida ilk bor Plasma Iridescent deb nomlangan maxsus boʻyoq bilan taqdim etilmoqda. Ushbu qoplama yorugʻlik tushish burchagiga qarab Cyan, koʻk, indigo va atirguldek qizil ranglar jilosini namoyish etadi. Bu esa quvvat olish stansiyalarida haydovchilar oʻrtasida oʻziga xos qiziqish uygʻotishi tabiiy.

Xaridorlarga, shuningdek, mat koʻrinishdagi Manganese va Century Bronze ranglari, shuningdek, Manhattan Grey yoki Midnight Black tusidagi qarama-qarshi tom qismi taklif etiladi. Tashqi koʻrinishni mukammal qilish uchun 17 dyuymdan 19 dyuymgacha boʻlgan 8 xil turdagi qotishma disklar dizayni mavjud.

Hashamatli salon va ilgʻor texnologiyalar

Avtomobil eshigini ochiboq, uning ichki qismidagi jiddiy yondashuvni sezsih qiyin emas. Yangilangan rul chambarida jismoniy tugmalar bilan bir qatorda haydash rejimlari va regenerativ tormozlanishni boshqarish uchun maxsus yordamchi elementlar oʻrnatilgan. Bunday jihozlarni odatda ancha qimmat turuvchi yuqori sinf avtomobillarida uchratish mumkin.

Salon markazida 10.25 dyuymli raqamli asboblar paneli va 12.9 dyuymli yirik sensorli ekran oʻzaro uygʻunlashib, zamonaviy va toza raqamli muhitni hosil qiladi. Bu esa haydovchiga barcha zarur maʼlumotlarni qulay boshqarish imkonini beradi.

Narx siyosati masalasiga kelsak, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, asosiy versiyaning boshlangʻich narxi 23 ming funt-sterlingdan biroz koʻproqni tashkil etadi. Eng yuqori va quvvatli VZ modifikatsiyasi uchun esa 36 ming funt-sterlingdan biroz oshiqroq mablagʻ talab etiladi. Sport brendining shahar avtomobili segmentiga kirib kelishi ixcham elektromobillar xaridorlari uchun butunlay yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.

CUPRA RavalElektromobilXatchbekAvto yangiliklarIspaniya avtolari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdiElektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdiBugun, 17:28McLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildiMcLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildiBugun, 16:28Elektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosiElektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosiBugun, 16:28Renault Clio va yangi 5 avlodini qayta koʻrib chiqmoqdaRenault Clio va yangi 5 avlodini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 10:27Marsien GT taqdim etildi: afsonaviy Porsche 959 ruhidagi yangi superkarMarsien GT taqdim etildi: afsonaviy Porsche 959 ruhidagi yangi superkarKecha, 22:26Eccentrica Diablo Roadster: 542 ot kuchiga ega afsonaviy V12 superkarEccentrica Diablo Roadster: 542 ot kuchiga ega afsonaviy V12 superkarKecha, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi