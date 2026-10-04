BelDji zavodi uchinchi avtomobil brendini bozorga chiqarishni rejalashtirmoqda
Belarusning yetakchi avtomobil ishlab chiqaruvchisi boʻlgan Belgee korxonasi oʻzining mahsulotlar qatorini sezilarli darajada kengaytirishni maqsad qilgan. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zavod kelgusida bozorga yangi uchinchi avtomobil brendini olib chiqish imkoniyatini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Mazkur qadam korxonaning mavjud imkoniyatlarini yanada oshirib, turli xil xaridorlar segmentini toʻliq qamrab olishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Minsok shahrida yangi Geely dilerlik markazining ochilish marosimida soʻzga chiqqan korxonaning marketing va savdo boʻyicha direktor oʻrinbosari Natalya Xarkova ushbu strategik rejalar haqida batafsil maʼlumot berdi. Uning taʼkidlashicha, hozirgi kunda zavod jamoasi bu borada keng koʻlamli tayyorgarlik ishlarini amalga oshirmoqda. Yangi brendni tanishtirish va uning bozorga moslashuvi 2027-yil boshida rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.
Yangi brend va bozor segmentatsiyasiHozirgi vaqtda belaruslik ishlab chiqaruvchi asosan ikki yirik marka — Belgee hamda Geely avtomobillarini ishlab chiqarish va sotish bilan shugʻullanib kelmoqda. Shuningdek, joriy yilning sentyabr oyidan boshlab korxona Belarus Respublikasida Geely avtomobillarini rasmiy ravishda import qilish, sotish hamda ularga kafolatli xizmat koʻrsatish boʻyicha eksklyuziv huquqlarga ega boʻldi. Bu esa kompaniyaning mamlakat avtomobil bozoridagi mavqeini yanada mustahkamladi.
Masʼul vakilning soʻzlariga koʻra, amaldagi ikki brend doirasi kompaniya uchun kichiklik qilmoqda va talab oʻsib bormoqda. Korxona bozordagi yanada kengroq qatlam uchun kerakli mahsulotni taqdim etishni maqsad qilgan. Mavjud liniya byudjet toifasidan tortib, qimmatroq Geely Monjaro krossoverigacha boʻlgan oraliqni egallagan boʻlsa-da, yangi brend yanada yuqori segmentga yoʻnaltirilishi taxmin qilinmoqda.
Model qatori va kelgusidagi istiqbollarHozirgi kunda korxona liniyasida Belgee X50 krossoveri eng ommabop model hisoblanadi. Savdo hajmi boʻyicha ikkinchi oʻrinni esa elektrda harakatlanuvchi Geely EX2 egallab turibdi. Mutaxassislar oxirgi vaqtlarda xaridorlar orasida elektromobillar va gibrid turdagi avtomobillarga qiziqish keskin ortib borayotganini alohida taʼkidlashmoqda.
Hozircha yangi taqdim etiladigan brendning aniq nomi sir saqlanmoqda. Biroq tahlilchilarning fikricha, Belgee byudjet yoʻnalishini, Geely esa oʻrta sinfni yopishini hisobga olsak, gap yanada qimmatroq va zamonaviyroq mashinalar haqida ketmoqda. Xususan, Xitoyda juda mashhur boʻlgan Galaxy subbrendi, Zeekr yoki Lynk & Co kabi taniqli markalardan biri Belarus bozorida paydo boʻlishi ehtimoldan xoli emas.
Izohlar 0
…