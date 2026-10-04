BelDji zavodi uchinchi avtomobil brendini bozorga chiqarishni rejalashtirmoqda

·3·Avto
BelDji zavodi uchinchi avtomobil brendini bozorga chiqarishni rejalashtirmoqda

Belarusning yetakchi avtomobil ishlab chiqaruvchisi boʻlgan Belgee korxonasi oʻzining mahsulotlar qatorini sezilarli darajada kengaytirishni maqsad qilgan. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zavod kelgusida bozorga yangi uchinchi avtomobil brendini olib chiqish imkoniyatini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Mazkur qadam korxonaning mavjud imkoniyatlarini yanada oshirib, turli xil xaridorlar segmentini toʻliq qamrab olishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Minsok shahrida yangi Geely dilerlik markazining ochilish marosimida soʻzga chiqqan korxonaning marketing va savdo boʻyicha direktor oʻrinbosari Natalya Xarkova ushbu strategik rejalar haqida batafsil maʼlumot berdi. Uning taʼkidlashicha, hozirgi kunda zavod jamoasi bu borada keng koʻlamli tayyorgarlik ishlarini amalga oshirmoqda. Yangi brendni tanishtirish va uning bozorga moslashuvi 2027-yil boshida rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.

Yangi brend va bozor segmentatsiyasi

Hozirgi vaqtda belaruslik ishlab chiqaruvchi asosan ikki yirik marka — Belgee hamda Geely avtomobillarini ishlab chiqarish va sotish bilan shugʻullanib kelmoqda. Shuningdek, joriy yilning sentyabr oyidan boshlab korxona Belarus Respublikasida Geely avtomobillarini rasmiy ravishda import qilish, sotish hamda ularga kafolatli xizmat koʻrsatish boʻyicha eksklyuziv huquqlarga ega boʻldi. Bu esa kompaniyaning mamlakat avtomobil bozoridagi mavqeini yanada mustahkamladi.

Masʼul vakilning soʻzlariga koʻra, amaldagi ikki brend doirasi kompaniya uchun kichiklik qilmoqda va talab oʻsib bormoqda. Korxona bozordagi yanada kengroq qatlam uchun kerakli mahsulotni taqdim etishni maqsad qilgan. Mavjud liniya byudjet toifasidan tortib, qimmatroq Geely Monjaro krossoverigacha boʻlgan oraliqni egallagan boʻlsa-da, yangi brend yanada yuqori segmentga yoʻnaltirilishi taxmin qilinmoqda.

Model qatori va kelgusidagi istiqbollar

Hozirgi kunda korxona liniyasida Belgee X50 krossoveri eng ommabop model hisoblanadi. Savdo hajmi boʻyicha ikkinchi oʻrinni esa elektrda harakatlanuvchi Geely EX2 egallab turibdi. Mutaxassislar oxirgi vaqtlarda xaridorlar orasida elektromobillar va gibrid turdagi avtomobillarga qiziqish keskin ortib borayotganini alohida taʼkidlashmoqda.

Hozircha yangi taqdim etiladigan brendning aniq nomi sir saqlanmoqda. Biroq tahlilchilarning fikricha, Belgee byudjet yoʻnalishini, Geely esa oʻrta sinfni yopishini hisobga olsak, gap yanada qimmatroq va zamonaviyroq mashinalar haqida ketmoqda. Xususan, Xitoyda juda mashhur boʻlgan Galaxy subbrendi, Zeekr yoki Lynk & Co kabi taniqli markalardan biri Belarus bozorida paydo boʻlishi ehtimoldan xoli emas.

BelGeeGeelyAvtomobilBelarusYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belgee krossoverlari Belarusda ishlab chiqarilgan multimedia tizimlari bilan jihozlanadiBelgee krossoverlari Belarusda ishlab chiqarilgan multimedia tizimlari bilan jihozlanadi13 iyun 17:26Xitoyda avgust oyida eng koʻp sotilgan benzinli krossoverlar maʼlum boʻldiXitoyda avgust oyida eng koʻp sotilgan benzinli krossoverlar maʼlum boʻldi25 sentabr 18:58Nyu-Yorkda yangi avlod Hyundai Tucson krossoveri namoyish etildiNyu-Yorkda yangi avlod Hyundai Tucson krossoveri namoyish etildi2 oktabr 16:53Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdiToyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi17 sentabr 01:54Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariGeely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlari7 avgust 16:23Toyota 2028-yilda ommaviy mashinalar uchun yangi avtopilotni taqdim etadiToyota 2028-yilda ommaviy mashinalar uchun yangi avtopilotni taqdim etadi30 avgust 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi