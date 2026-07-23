Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindi
Amerika avtogiganti Ford va Xitoyning Geely kompaniyasi Yevropa bozori uchun moʻljallangan yangi krossover ustida hamkorlik qilishga kelishib oldi. Ushbu kelishuv nafaqat yangi modellarning paydo boʻlishiga, balki Ford kompaniyasining Ispaniyadagi 50 yillik tarixga ega Valensiya zavodi faoliyatini saqlab qolishga ham xizmat qiladi. Koʻp oylik muhokamalardan soʻng tasdiqlangan ushbu loyiha doirasida yangi qoʻshma korxona tashkil etiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Kelasi yili yakunlanishi kutilayotgan shartnomaga koʻra, yangi tuzilmaning 66 foiz ulushi Ford kompaniyasiga, qolgan 34 foizi esa Geely Auto guruhiga tegishli boʻladi. Ford of Europe rahbari Jim Baumbickning soʻzlariga koʻra, zavodning yillik ishlab chiqarish quvvatini 500 ming donagacha yetkazish rejalashtirilgan. Bu esa korxonaga qoʻshimcha ishchi kuchini jalb qilish va mintaqadagi iqtisodiy barqarorlikni taʼminlash imkonini beradi.
Yangi krossover va oʻziga xos dizaynHozirda Valensiya zavodida faqatgina Ford Kuga modeli ishlab chiqarilmoqda. Biroq 2029-yilga qadar zavod konveyeridan yana toʻrtta yangi model oʻrin olishi kutilmoqda. Ulardan biri 2028-yilda taqdim etiladigan va Geely bilan hamkorlikda yaratiladigan koʻp quvvatli (multi-energy) oilaviy krossoverdir. Mazkur avtomobil ham ichki yonuv dvigateli, ham gibrid tizimlar bilan jihozlanishi mumkin.
Jim Baumbick yangi krossover Geely modellarining shunchaki nusxasi boʻlmasligini alohida taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Ford oʻzining anʼanaviy uslubidan voz kechmaydi va avtomobil mutlaqo oʻziga xos muhandislik yechimlariga ega boʻladi. "Biz zerikarli mashinalar chiqarmaymiz. Bu Ford brendiga xos boʻlgan, ralli uslubidagi va boshqa brendlardan ajralib turadigan mahsulot boʻladi", — deya qoʻshimcha qildi u.
Yevropa bozori uchun keng koʻlamli rejalarFord kompaniyasining Yevropadagi strategiyasi faqatgina bitta model bilan cheklanib qolmaydi. 2028-yilda mintaqa bozori uchun maxsus moslashtirilgan yangi Ford Bronco SUV modeli ham ishlab chiqarila boshlaydi. Ushbu yoʻltanlamas Ford Kuga bilan bir xil C2 platformasida qurilishi kutilmoqda. Umuman olganda, brend 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidan ilhomlangan beshta yangi modelni sotuvga chiqarishni maqsad qilgan.
Bundan tashqari, Ford Renault kompaniyasi bilan ham hamkorlik qilib, ikkita kichik hajmli elektromobil ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, beshinchi model haqida hozircha maʼlumotlar kam, biroq u Valensiyadan tashqarida, boshqa bir zavodda yigʻilishi ehtimoli yuqori. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Ford va Geely brendlariga qiziqish yuqoriligini hisobga olsak, ushbu global hamkorlik kelajakda mintaqamizga kirib keladigan yangi texnologiyalar va modellarga ham oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin.
…