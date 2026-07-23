Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindi

·23·Avto
Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindi

Amerika avtogiganti Ford va Xitoyning Geely kompaniyasi Yevropa bozori uchun moʻljallangan yangi krossover ustida hamkorlik qilishga kelishib oldi. Ushbu kelishuv nafaqat yangi modellarning paydo boʻlishiga, balki Ford kompaniyasining Ispaniyadagi 50 yillik tarixga ega Valensiya zavodi faoliyatini saqlab qolishga ham xizmat qiladi. Koʻp oylik muhokamalardan soʻng tasdiqlangan ushbu loyiha doirasida yangi qoʻshma korxona tashkil etiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Kelasi yili yakunlanishi kutilayotgan shartnomaga koʻra, yangi tuzilmaning 66 foiz ulushi Ford kompaniyasiga, qolgan 34 foizi esa Geely Auto guruhiga tegishli boʻladi. Ford of Europe rahbari Jim Baumbickning soʻzlariga koʻra, zavodning yillik ishlab chiqarish quvvatini 500 ming donagacha yetkazish rejalashtirilgan. Bu esa korxonaga qoʻshimcha ishchi kuchini jalb qilish va mintaqadagi iqtisodiy barqarorlikni taʼminlash imkonini beradi.

Yangi krossover va oʻziga xos dizayn

Hozirda Valensiya zavodida faqatgina Ford Kuga modeli ishlab chiqarilmoqda. Biroq 2029-yilga qadar zavod konveyeridan yana toʻrtta yangi model oʻrin olishi kutilmoqda. Ulardan biri 2028-yilda taqdim etiladigan va Geely bilan hamkorlikda yaratiladigan koʻp quvvatli (multi-energy) oilaviy krossoverdir. Mazkur avtomobil ham ichki yonuv dvigateli, ham gibrid tizimlar bilan jihozlanishi mumkin.

Jim Baumbick yangi krossover Geely modellarining shunchaki nusxasi boʻlmasligini alohida taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Ford oʻzining anʼanaviy uslubidan voz kechmaydi va avtomobil mutlaqo oʻziga xos muhandislik yechimlariga ega boʻladi. "Biz zerikarli mashinalar chiqarmaymiz. Bu Ford brendiga xos boʻlgan, ralli uslubidagi va boshqa brendlardan ajralib turadigan mahsulot boʻladi", — deya qoʻshimcha qildi u.

Yevropa bozori uchun keng koʻlamli rejalar

Ford kompaniyasining Yevropadagi strategiyasi faqatgina bitta model bilan cheklanib qolmaydi. 2028-yilda mintaqa bozori uchun maxsus moslashtirilgan yangi Ford Bronco SUV modeli ham ishlab chiqarila boshlaydi. Ushbu yoʻltanlamas Ford Kuga bilan bir xil C2 platformasida qurilishi kutilmoqda. Umuman olganda, brend 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidan ilhomlangan beshta yangi modelni sotuvga chiqarishni maqsad qilgan.

Bundan tashqari, Ford Renault kompaniyasi bilan ham hamkorlik qilib, ikkita kichik hajmli elektromobil ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, beshinchi model haqida hozircha maʼlumotlar kam, biroq u Valensiyadan tashqarida, boshqa bir zavodda yigʻilishi ehtimoli yuqori. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Ford va Geely brendlariga qiziqish yuqoriligini hisobga olsak, ushbu global hamkorlik kelajakda mintaqamizga kirib keladigan yangi texnologiyalar va modellarga ham oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin.

FordGeelyKrossoverAvtomobilIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:53Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiGeely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiKecha, 16:53Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobKecha, 16:49Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Kecha, 15:51Mercedes-Benz AQSH bozoridan mahrum boʻlishi mumkin: Xitoy aksiyadorlari bilan bogʻliq xavfMercedes-Benz AQSH bozoridan mahrum boʻlishi mumkin: Xitoy aksiyadorlari bilan bogʻliq xavfKecha, 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan