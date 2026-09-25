Xitoyda avgust oyida eng koʻp sotilgan benzinli krossoverlar maʼlum boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yil avgust oyida Xitoyda eng koʻp sotilgan benzinli krossover Toyota Corolla Cross boʻlib, 14 675 dona sotilgan.
- Reytingda yapon va xitoy brendlari yetakchilik qilmoqda, jumladan Geely Boyue L 14 302 dona va Toyota RAV4 14 062 dona sotilgan.
- Ushbu segmentda elektr transport vositalarining oʻsishiga qaramay, anʼanaviy benzinli avtomobillarga talab barqaror saqlanib qolmoqda.
Xitoy avtomobil bozori shiddat bilan elektromobillar va gibridlarga oʻtayotganiga qaramay, anʼanaviy ichki yonuv dvigateliga ega krossoverlar hamon oʻn minglab nusxalarda xarid qilinmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2026-yilning avgust oyi yakunlariga koʻra, mamlakatda eng koʻp sotilgan benzinli SUV modellari reytingi shakllantirildi va unda yapon hamda xitoy brendlari yetakchilikni qoʻlga kiritdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu segmentda oylik savdo hajmi boʻyicha Toyota Corolla Cross mutlaq peshqadamga aylandi. Mazkur modeldan bir oy ichida Xitoy boʻylab naqd 14 675 ta avtomobil sotilgan. Avtomobilning ixcham oʻlchamlari va ishonchliligi xaridorlar eʼtiborini tortishda davom etmoqda.
Yetakchilar uchligi va xitoylik brendlarning muvaffaqiyatiReytingning ikkinchi pogʻonasini mahalliy brend egalladi. Geely Boyue L (Xorijiy bozorlarda Atlas L nomi bilan tanilgan) modeli 14 302 ta koʻrsatkich bilan kuchli uchlikka kirdi. U yetakchidan ozgina ortda qolgan boʻlsa-da, Xitoy avtomobillarining ichki bozordagi yuqori raqobatbardoshligini yana bir bor isbotladi.
Kuchli uchlikni yana bir yapon modeli — Toyota RAV4 yakunlab berdi. Ushbu krossover avgust oyida 14 062 ta tiraj bilan sotildi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Toyota RAV4 savdolarining yuqori darajada saqlanib qolishiga dilerlar tomonidan taqdim etilgan yirik chegirmalar sezilarli darajada sabab boʻlgan.
Oʻnlikdagi boshqa modellar va bozor tendensiyalariMazkur oyda oʻn minglik marraga atigi yettita benzinli krossover erisha oldi. Reytingning keyingi oʻrinlaridan quyidagi avtomobillar joy oldi:
- Geely Xingyue L — 13 287 dona (Rossiya bozorida Geely Monjaro nomi bilan mashhur)
- Volkswagen Tayron — 11 825 dona
- Volkswagen Tharu L — 11 748 dona
- Geely Cityray (Xitoyda Binyue) — 10 197 dona
Umuman olganda, 2026-yil avgust oyi statistikasi Xitoyda anʼanaviy benzinli avtomobillar segmenti elektrlashtirilgan transport vositalari shiddatli oʻsishi fonida asta-sekin qisqarib borayotganini koʻrsatmoqda. Shunga qaramay, eng ommabop modellar hali ham barqaror talabni saqlab qolishga muvaffaq boʻlmoqda.
Izohlar 0
…