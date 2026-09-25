Xitoyda avgust oyida eng koʻp sotilgan benzinli krossoverlar maʼlum boʻldi

·5·Avto
Xitoyda avgust oyida eng koʻp sotilgan benzinli krossoverlar maʼlum boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026-yil avgust oyida Xitoyda eng koʻp sotilgan benzinli krossover Toyota Corolla Cross boʻlib, 14 675 dona sotilgan.
  • Reytingda yapon va xitoy brendlari yetakchilik qilmoqda, jumladan Geely Boyue L 14 302 dona va Toyota RAV4 14 062 dona sotilgan.
  • Ushbu segmentda elektr transport vositalarining oʻsishiga qaramay, anʼanaviy benzinli avtomobillarga talab barqaror saqlanib qolmoqda.

Xitoy avtomobil bozori shiddat bilan elektromobillar va gibridlarga oʻtayotganiga qaramay, anʼanaviy ichki yonuv dvigateliga ega krossoverlar hamon oʻn minglab nusxalarda xarid qilinmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2026-yilning avgust oyi yakunlariga koʻra, mamlakatda eng koʻp sotilgan benzinli SUV modellari reytingi shakllantirildi va unda yapon hamda xitoy brendlari yetakchilikni qoʻlga kiritdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu segmentda oylik savdo hajmi boʻyicha Toyota Corolla Cross mutlaq peshqadamga aylandi. Mazkur modeldan bir oy ichida Xitoy boʻylab naqd 14 675 ta avtomobil sotilgan. Avtomobilning ixcham oʻlchamlari va ishonchliligi xaridorlar eʼtiborini tortishda davom etmoqda.

Yetakchilar uchligi va xitoylik brendlarning muvaffaqiyati

Reytingning ikkinchi pogʻonasini mahalliy brend egalladi. Geely Boyue L (Xorijiy bozorlarda Atlas L nomi bilan tanilgan) modeli 14 302 ta koʻrsatkich bilan kuchli uchlikka kirdi. U yetakchidan ozgina ortda qolgan boʻlsa-da, Xitoy avtomobillarining ichki bozordagi yuqori raqobatbardoshligini yana bir bor isbotladi.

Kuchli uchlikni yana bir yapon modeli — Toyota RAV4 yakunlab berdi. Ushbu krossover avgust oyida 14 062 ta tiraj bilan sotildi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Toyota RAV4 savdolarining yuqori darajada saqlanib qolishiga dilerlar tomonidan taqdim etilgan yirik chegirmalar sezilarli darajada sabab boʻlgan.

Oʻnlikdagi boshqa modellar va bozor tendensiyalari

Mazkur oyda oʻn minglik marraga atigi yettita benzinli krossover erisha oldi. Reytingning keyingi oʻrinlaridan quyidagi avtomobillar joy oldi:

  • Geely Xingyue L — 13 287 dona (Rossiya bozorida Geely Monjaro nomi bilan mashhur)
  • Volkswagen Tayron — 11 825 dona
  • Volkswagen Tharu L — 11 748 dona
  • Geely Cityray (Xitoyda Binyue) — 10 197 dona
Reytingning soʻnggi uchligini Toyota Frontlander (9848 dona), Honda CR-V (8953 dona) hamda Chery Tiggo 8 (8739 dona) modellari toʻldirdi. Eʼtiborlisi, butun boshli top-oʻnlikka atigi toʻrtta yirik avtomobil brendi egalik qilmoqda.

Umuman olganda, 2026-yil avgust oyi statistikasi Xitoyda anʼanaviy benzinli avtomobillar segmenti elektrlashtirilgan transport vositalari shiddatli oʻsishi fonida asta-sekin qisqarib borayotganini koʻrsatmoqda. Shunga qaramay, eng ommabop modellar hali ham barqaror talabni saqlab qolishga muvaffaq boʻlmoqda.

ToyotaGeelyKrossoverXitoyAvtomobil
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi yangi krossoverini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi krossoverini taqdim etdi12 sentabr 13:50Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldiGeely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi16 sentabr 20:56Toyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiToyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladi20 sentabr 19:55Toyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdiToyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdi19 sentabr 09:22Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdiToyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi17 sentabr 01:54Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiFord va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindi23 iyul 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi