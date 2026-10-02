Nyu-Yorkda yangi avlod Hyundai Tucson krossoveri namoyish etildi

·66·Avto
Nyu-Yorkda yangi avlod Hyundai Tucson krossoveri namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hyundai kompaniyasi Nyu-Yorkda yangi avlod Tucson krossoverini taqdim etdi, unda texnik tafsilotlar, oʻlchamlar va kuch agregatlari toʻliq oshkor qilindi.
  • Yangi model "Art of Steel" stilistikasida yaratilgan boʻlib, uzunligi 4700 mm ga yetdi va eshiklari 83 gradusgacha ochiladi.
  • AQSh bozorida bazaviy model 187 ot kuchiga ega 1,6 litrli turbotor bilan taʼminlanadi, shuningdek, turli gibrid modifikatsiyalar ham mavjud.

Hyundai kompaniyasi Nyu-York shahridagi taqdimotda oʻzining mashhur Tucson krossoverining yangi avlodini toʻliq oshkor qildi. Avvalroq faqat tashqi koʻrinishi maʼlum qilingan edi, endi esa ixbt.com maʼlumotiga koʻra, barcha texnik tafsilotlar, oʻlchamlar va qator силовые установки — kuch agregatlari rasman eʼlon qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dizayn va oʻlchamdagi oʻzgarishlar

Yangi Hyundai Tucson “Art of Steel” (Poeziya sanʼati) deb nomlangan korporativ stilistikada ishlangan. Avtomobil yanada qatʼiy kuzov chiziqlari, yaqqol koʻzga tashlanadigan gʻildirak arkalari va yangi H-Edge yoritish texnikasiga ega boʻldi. Standart jihozlanishga kiritilgan LED faralardan tashqari, qoʻshimcha haq evaziga 25 600 ta yorugʻlik nuqtasidan iborat Micro Pixel Lighting tizimiga buyurtma berish mumkin. U turli yorugʻlik naqshlari hamda qutlov animatsiyalarini yaratishga qodir.

Avvalgi avlod bilan taqqoslaganda, krosser sezilarli darajada kattalashdi. Xususan, uzunligi 60 millimetrga oshib, 4700 mm ga yetdi, eni 1905 mm, balandligi esa 1685 mm tashkil etdi. Gʻildirak bazasi 30 millimetrga uzayib, 2785 mm boʻldi. Shuningdek, qulaylikni oshirish maqsadida eshiklar endi avvalgi 73 gradus oʻrniga 83 gradusgacha ochiladi.

Motorlar gammasi va texnik koʻrsatkichlar

AQSh bozorida bazaviy Hyundai Tucson modeli 187 ot kuchiga ega 1,6 litrli turbotor va sakkiz pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi bilan taʼminlanadi. Yoqilgʻi sarfi 100 kilometrga 100 litrdan, aniqrogʻi 8,4 litrdan boshlanadi. Xaridorlar, shuningdek, turli xil gibrid modifikatsiyalarni ham tanlashlari mumkin boʻladi.

  • Tucson HEV oddiy gibridi: 1,6 litrli motor, elektr dvigatel va 1,49 kW·soatlik akkumulyator. Umumiy quvvat 236 ot kuchiga teng, yoqilgʻi sarfi esa 5,6 litrdan boshlanadi. Old va toʻla uzatma mavjud.
  • Tucson PHEV podzarajalanadigan gibrid: eng qudratli versiya 292 ot kuchini taqdim etadi. 17,1 kW·soat sigʻimli batareya hisobiga u faqat elektr quvvatida 80 kilometrga yaqin masofani bosib oʻta oladi. 96,6 km/soat tezlikka chiqish uchun 7,9 soniya kifoya qiladi.

Salondagi innovatsiyalar va texnologiyalar

Krossoverning ichki qismi tubdan qayta ishlanib, zamonaviy qiyofaga keltirildi. Haydovchi qarshisida 9,9 dyuymli raqamli asboblar paneli joylashgan boʻlib, uzatmalar qutisi selektori rul ustuniga koʻchirildi. Shu bilan birga, Hyundai iqlim va audio tizimini boshqarish uchun qulay jismoniy tugmalarni saqlab qolgan.

Asosiy texnologik yangiliklardan biri Android Automotive OS bazasida ishlaydigan Pleos Connect multimedia tizimi boʻldi. Komplektatsiyaga qarab u 12,9 yoki 17 dyuymli ekran bilan jihozlanadi, shuningdek, uchinchi tomon ilovalarini hamda havo orqali yangilanishlarni qoʻllab-quvvatlaydi. Gleo AI ovozli yordamchisi jonli nutqni tanib, buyruqlar kontekstini hisobga oladi. Qolaversa, xaridorlarga uch zonali iqlim nazorati, old oʻrindiqlar uqalash funksiyasi hamda quvvati 15 W boʻlgan ikkita simsiz quvvatlash paneli taklif etiladi.

HyundaiTucsonKrossoverAvtomobilYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hyundai Tucson XRT 2027 taqdim etildi: toʻliq privod va yangi qiyofaHyundai Tucson XRT 2027 taqdim etildi: toʻliq privod va yangi qiyofa22 sentabr 23:26Yangi avlod Hyundai Tucson krossoveri taqdim etildiYangi avlod Hyundai Tucson krossoveri taqdim etildiBugun 02:53Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildiHyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi19 avgust 13:28Mazda CX-5 krossoveri: 6 ming funt sterlingga xarid qilish mumkin boʻlgan ishonchli avtomobilMazda CX-5 krossoveri: 6 ming funt sterlingga xarid qilish mumkin boʻlgan ishonchli avtomobil17 avgust 14:52Niderlandiyaning Spyker kompaniyasi C8 superkarini qaytardiNiderlandiyaning Spyker kompaniyasi C8 superkarini qaytardi14 avgust 23:56Hyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildiHyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildi31 avgust 02:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi
BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi