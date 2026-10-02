Nyu-Yorkda yangi avlod Hyundai Tucson krossoveri namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hyundai kompaniyasi Nyu-Yorkda yangi avlod Tucson krossoverini taqdim etdi, unda texnik tafsilotlar, oʻlchamlar va kuch agregatlari toʻliq oshkor qilindi.
- Yangi model "Art of Steel" stilistikasida yaratilgan boʻlib, uzunligi 4700 mm ga yetdi va eshiklari 83 gradusgacha ochiladi.
- AQSh bozorida bazaviy model 187 ot kuchiga ega 1,6 litrli turbotor bilan taʼminlanadi, shuningdek, turli gibrid modifikatsiyalar ham mavjud.
Hyundai kompaniyasi Nyu-York shahridagi taqdimotda oʻzining mashhur Tucson krossoverining yangi avlodini toʻliq oshkor qildi. Avvalroq faqat tashqi koʻrinishi maʼlum qilingan edi, endi esa ixbt.com maʼlumotiga koʻra, barcha texnik tafsilotlar, oʻlchamlar va qator силовые установки — kuch agregatlari rasman eʼlon qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dizayn va oʻlchamdagi oʻzgarishlarYangi Hyundai Tucson “Art of Steel” (Poeziya sanʼati) deb nomlangan korporativ stilistikada ishlangan. Avtomobil yanada qatʼiy kuzov chiziqlari, yaqqol koʻzga tashlanadigan gʻildirak arkalari va yangi H-Edge yoritish texnikasiga ega boʻldi. Standart jihozlanishga kiritilgan LED faralardan tashqari, qoʻshimcha haq evaziga 25 600 ta yorugʻlik nuqtasidan iborat Micro Pixel Lighting tizimiga buyurtma berish mumkin. U turli yorugʻlik naqshlari hamda qutlov animatsiyalarini yaratishga qodir.
Avvalgi avlod bilan taqqoslaganda, krosser sezilarli darajada kattalashdi. Xususan, uzunligi 60 millimetrga oshib, 4700 mm ga yetdi, eni 1905 mm, balandligi esa 1685 mm tashkil etdi. Gʻildirak bazasi 30 millimetrga uzayib, 2785 mm boʻldi. Shuningdek, qulaylikni oshirish maqsadida eshiklar endi avvalgi 73 gradus oʻrniga 83 gradusgacha ochiladi.
Motorlar gammasi va texnik koʻrsatkichlarAQSh bozorida bazaviy Hyundai Tucson modeli 187 ot kuchiga ega 1,6 litrli turbotor va sakkiz pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi bilan taʼminlanadi. Yoqilgʻi sarfi 100 kilometrga 100 litrdan, aniqrogʻi 8,4 litrdan boshlanadi. Xaridorlar, shuningdek, turli xil gibrid modifikatsiyalarni ham tanlashlari mumkin boʻladi.
- Tucson HEV oddiy gibridi: 1,6 litrli motor, elektr dvigatel va 1,49 kW·soatlik akkumulyator. Umumiy quvvat 236 ot kuchiga teng, yoqilgʻi sarfi esa 5,6 litrdan boshlanadi. Old va toʻla uzatma mavjud.
- Tucson PHEV podzarajalanadigan gibrid: eng qudratli versiya 292 ot kuchini taqdim etadi. 17,1 kW·soat sigʻimli batareya hisobiga u faqat elektr quvvatida 80 kilometrga yaqin masofani bosib oʻta oladi. 96,6 km/soat tezlikka chiqish uchun 7,9 soniya kifoya qiladi.
Salondagi innovatsiyalar va texnologiyalarKrossoverning ichki qismi tubdan qayta ishlanib, zamonaviy qiyofaga keltirildi. Haydovchi qarshisida 9,9 dyuymli raqamli asboblar paneli joylashgan boʻlib, uzatmalar qutisi selektori rul ustuniga koʻchirildi. Shu bilan birga, Hyundai iqlim va audio tizimini boshqarish uchun qulay jismoniy tugmalarni saqlab qolgan.
Asosiy texnologik yangiliklardan biri Android Automotive OS bazasida ishlaydigan Pleos Connect multimedia tizimi boʻldi. Komplektatsiyaga qarab u 12,9 yoki 17 dyuymli ekran bilan jihozlanadi, shuningdek, uchinchi tomon ilovalarini hamda havo orqali yangilanishlarni qoʻllab-quvvatlaydi. Gleo AI ovozli yordamchisi jonli nutqni tanib, buyruqlar kontekstini hisobga oladi. Qolaversa, xaridorlarga uch zonali iqlim nazorati, old oʻrindiqlar uqalash funksiyasi hamda quvvati 15 W boʻlgan ikkita simsiz quvvatlash paneli taklif etiladi.
Izohlar 0
…