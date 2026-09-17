Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi

·20·Avto
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toyota Land Cruiser 300 avtomobilining yangilangan versiyasi endilikda sof benzinda ishlaydigan dvigateldan voz kechib, zamonaviy gibrid tizimiga ega bo‘ldi.
  • Ushbu HEV modeli 3,5 litrli turbobenzinli V6 dvigateli, elektr motor va nikel-metal-gidridli batareyadan iborat bo‘lib, umumiy quvvati 457 ot kuchiga teng.

Yaponiyaning mashhur Toyota kompaniyasi oʻzining flagman modeli — Land Cruiser 300 avtomobilining yangilangan versiyasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur modernizatsiyaning eng asosiy yangiligi shundan iboratki, off-road afsonasi endilikda sof benzinda ishlaydigan dvigateldan batamom voz kechdi va uning oʻrniga zamonaviy gibrid tizimiga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi gibrid tizim va uning texnik imkoniyatlari

Elektrlashtirilgan ushbu versiya avvalroq ayrim xorijiy bozorlarda sotila boshlagan edi, endilikda esa Toyota oʻzining ichki bozorida ham uni sotuvga chiqarmoqda. Yangi Land Cruiser 300 HEV modeli mark tarixidagi eng quvvatli seriyali avtomobil sifatida eʼtirof etilmoqda. Uning kuch qurilmasi 3,5 litrli turbogازinli (turbobenzinli) V6 dvigateli, oʻn pogʻonali avtomat uzatmalar qutisiga oʻrnatilgan elektr motor hamda sigʻimi 6,5 A·ch boʻlgan nikel-metal-gidridli batareyani oʻz ichiga oladi.

Mazkur tizimning umumiy quvvati 457 ot kuchiga, aylanish momenti эsa 790 Nm ga teng. Shuningdek, gibrid versiya elektr boshqaruv kuchaytirgichi bilan taʼminlandi. Muhandislarning taʼkidlashicha, chuqur elektrifikatsiya avtomobilning yoʻltanlamaslik qobiliyatiga deyarli taʼsir koʻrsatmagan — Land Cruiser 300 HEV chuqurligi 700 millimetrgacha boʻlgan suv kechalarini bosib oʻta oladi.

Xavfsizlik choralari va vazn oʻzgarishlari

Gibrid tizim komponentlarida jiddiy nosozlik yuzaga kelgan taqdirda, mashina harakatni faqat ichki yonuv dvigatelining oʻzi yordamida davom ettira olishi uchun maxsus sugʻurta tizimi ham nazarda tutilgan. Shu bilan birga, gibrid tizim ogʻirligi evaziga avtomobil sof benzinda ishlaydigan versiyaga nisbatan taxminan 170 kilogrammga ogʻirlashgan. Bundan tashqari, qoʻshimcha jihozlar joylashtirilgani sababli yonilgʻi baki hajmi 80 litrdan 68 litrgacha qisqargan.

Gibridga muqobil sifatida 3,3 litrli, quvvati 307 ot kuchiga ega turbodizel V6 dvigateli ham taklif etilishda davom etmoqda. Xaridorlar GX, ZX va GR Sport komplektatsiyalaridan birini tanlashlari mumkin. Gibrid agregat faqat ZX va GR Sport versiyalari uchun moʻljallangan boʻlsa, bazaviy GX faqat dizel dvigatelida ishlaydi. Qizigʻi shundaki, Yaponiya bozorida dizelli modellar besh oʻrindiqli salon bilan taqdim etilsa, gibridlar yetti oʻrindiqli qilib chiqariladi.

Tashqi koʻrinish va kengaytirilgan jihozlar

Tashqi tomondan yangilangan Land Cruiser 300 unchalik katta oʻzgarishlarga uchramagan. Gibrid ZX versiyasi oldingi qismida yanada ifodali havo qabul qiluvchilar va qayta ishlangan tuman chiroqlariga ega yangi bamper bilan ajralib turadi. GR Sport esa agressiv tana qismi toʻplami, radiator panjarasidagi yirik Toyota yozuvi, mustahkamlangan tub himoyasi va mat rangdagi 18 dyuymli gʻildirak disklarini saqlab qolgan. Modellista atelyesi esa qoʻshimcha ravishda oʻzining eksklyuziv obveslari va 20 dyuymli gʻildiraklarini taklif qilmoqda.

Yangilanish doirasida boshlangʻich komplektatsiya jihozlari ham sezilarli darajada boyitildi. Endilikda barcha versiyalar simsiz quvvatlash moslamasi va sovuq iqlim sharoitlari uchun moʻljallangan toʻplam bilan taʼminlanadi. Yuqori oʻrinlardagi ZX va GR Sport modellarida ikkita 12,3 dyuymli ekran, rangli proyeksion displey, 14 ta dinamikka ega JBL audio tizimi, sovitkich hamda orqa yoʻlovchilar uchun koʻngilochar tizim oʻrnatilgan.

Narxlar va sotuvga chiqish sanasi

Yapon dilerlari markazlarida yangilangan Land Cruiser 300 modellari 1-oktyabrdan sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan. Narxlarga toʻxtaladigan boʻlsak, dizelli GX versiyasi 6,3 million iyendan (taxminan 40 600 AQSh dollari), ZX — 8,75 million iyendan (56 400 dollar), GR Sport esa 9,15 million iyendan (59 000 dollar) boshlanadi. Gibrid modellar esa qimmatroq baholangan: Land Cruiser 300 ZX HEV 9,8 million iyen (63 200 dollar), GR Sport HEV esa 10,2 million iyendan (65 800 dollar) sotiladi. Bunda gibrid uchun qoʻshimcha toʻlov shartli dizel versiyasiga nisbatan qariyb 6 800 dollarni tashkil etadi.

ToyotaLandCruiser300GibridAvtomobilYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldiGeely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldiKecha, 20:56BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradiBYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi14.09, 16:24Kia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibiKia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibi14.09, 14:54Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladiXiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi14.09, 14:54Hyundai avtopilot joriy etishni ataylab sekinlashtirmoqdaHyundai avtopilot joriy etishni ataylab sekinlashtirmoqda14.09, 13:56Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdiChery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi13.09, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi