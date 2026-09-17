Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toyota Land Cruiser 300 avtomobilining yangilangan versiyasi endilikda sof benzinda ishlaydigan dvigateldan voz kechib, zamonaviy gibrid tizimiga ega bo‘ldi.
- Ushbu HEV modeli 3,5 litrli turbobenzinli V6 dvigateli, elektr motor va nikel-metal-gidridli batareyadan iborat bo‘lib, umumiy quvvati 457 ot kuchiga teng.
Yaponiyaning mashhur Toyota kompaniyasi oʻzining flagman modeli — Land Cruiser 300 avtomobilining yangilangan versiyasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur modernizatsiyaning eng asosiy yangiligi shundan iboratki, off-road afsonasi endilikda sof benzinda ishlaydigan dvigateldan batamom voz kechdi va uning oʻrniga zamonaviy gibrid tizimiga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi gibrid tizim va uning texnik imkoniyatlariElektrlashtirilgan ushbu versiya avvalroq ayrim xorijiy bozorlarda sotila boshlagan edi, endilikda esa Toyota oʻzining ichki bozorida ham uni sotuvga chiqarmoqda. Yangi Land Cruiser 300 HEV modeli mark tarixidagi eng quvvatli seriyali avtomobil sifatida eʼtirof etilmoqda. Uning kuch qurilmasi 3,5 litrli turbogازinli (turbobenzinli) V6 dvigateli, oʻn pogʻonali avtomat uzatmalar qutisiga oʻrnatilgan elektr motor hamda sigʻimi 6,5 A·ch boʻlgan nikel-metal-gidridli batareyani oʻz ichiga oladi.
Mazkur tizimning umumiy quvvati 457 ot kuchiga, aylanish momenti эsa 790 Nm ga teng. Shuningdek, gibrid versiya elektr boshqaruv kuchaytirgichi bilan taʼminlandi. Muhandislarning taʼkidlashicha, chuqur elektrifikatsiya avtomobilning yoʻltanlamaslik qobiliyatiga deyarli taʼsir koʻrsatmagan — Land Cruiser 300 HEV chuqurligi 700 millimetrgacha boʻlgan suv kechalarini bosib oʻta oladi.
Xavfsizlik choralari va vazn oʻzgarishlariGibrid tizim komponentlarida jiddiy nosozlik yuzaga kelgan taqdirda, mashina harakatni faqat ichki yonuv dvigatelining oʻzi yordamida davom ettira olishi uchun maxsus sugʻurta tizimi ham nazarda tutilgan. Shu bilan birga, gibrid tizim ogʻirligi evaziga avtomobil sof benzinda ishlaydigan versiyaga nisbatan taxminan 170 kilogrammga ogʻirlashgan. Bundan tashqari, qoʻshimcha jihozlar joylashtirilgani sababli yonilgʻi baki hajmi 80 litrdan 68 litrgacha qisqargan.
Gibridga muqobil sifatida 3,3 litrli, quvvati 307 ot kuchiga ega turbodizel V6 dvigateli ham taklif etilishda davom etmoqda. Xaridorlar GX, ZX va GR Sport komplektatsiyalaridan birini tanlashlari mumkin. Gibrid agregat faqat ZX va GR Sport versiyalari uchun moʻljallangan boʻlsa, bazaviy GX faqat dizel dvigatelida ishlaydi. Qizigʻi shundaki, Yaponiya bozorida dizelli modellar besh oʻrindiqli salon bilan taqdim etilsa, gibridlar yetti oʻrindiqli qilib chiqariladi.
Tashqi koʻrinish va kengaytirilgan jihozlarTashqi tomondan yangilangan Land Cruiser 300 unchalik katta oʻzgarishlarga uchramagan. Gibrid ZX versiyasi oldingi qismida yanada ifodali havo qabul qiluvchilar va qayta ishlangan tuman chiroqlariga ega yangi bamper bilan ajralib turadi. GR Sport esa agressiv tana qismi toʻplami, radiator panjarasidagi yirik Toyota yozuvi, mustahkamlangan tub himoyasi va mat rangdagi 18 dyuymli gʻildirak disklarini saqlab qolgan. Modellista atelyesi esa qoʻshimcha ravishda oʻzining eksklyuziv obveslari va 20 dyuymli gʻildiraklarini taklif qilmoqda.
Yangilanish doirasida boshlangʻich komplektatsiya jihozlari ham sezilarli darajada boyitildi. Endilikda barcha versiyalar simsiz quvvatlash moslamasi va sovuq iqlim sharoitlari uchun moʻljallangan toʻplam bilan taʼminlanadi. Yuqori oʻrinlardagi ZX va GR Sport modellarida ikkita 12,3 dyuymli ekran, rangli proyeksion displey, 14 ta dinamikka ega JBL audio tizimi, sovitkich hamda orqa yoʻlovchilar uchun koʻngilochar tizim oʻrnatilgan.
Izohlar 0
…