Belgee krossoverlari Belarusda ishlab chiqarilgan multimedia tizimlari bilan jihozlanadi

·13·Avto
Belgee krossoverlari Belarusda ishlab chiqarilgan multimedia tizimlari bilan jihozlanadi

Rossiya va Belarus bozorlarida ommalashgan Belgee krossoverlari yanada mahalliylashtiriladi. 2027-yilda ushbu avtomobillar uchun asboblar paneli, multimedia tizimlari, displeylar va boshqaruv bloklarini ommaviy ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyiladi. Bu haqda Belarus Sanoat vazirligi maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha doirasida Belgee kompaniyasining hamkori sifatida oʻzining noutbuklari, planshetlari, televizorlari va SSD qurilmalari bilan tanilgan yirik "Gorizont" sanoat xoldingi ishtirok etadi. Ushbu hamkorlik avtomobil butlovchi qismlarini mahalliylashtirish darajasini bosqichma-bosqich oshirishga qaratilgan.

Sanoat vaziri Andrey Kuznetsovning taʼkidlashicha, bu qadam sanoat kooperatsiyasini rivojlantirishning muhim bosqichidir. Yangi butlovchi qismlar avtomobillarning tannarxini pasaytirish va tashqi yetkazib beruvchilarga qaramlikni kamaytirish imkonini beradi.

Hozircha mahalliylashtirish jarayoni Belgee avtomobillaridagi raqamli bort tizimlarining funksionalligiga qanday taʼsir koʻrsatishi haqida aniq maʼlumotlar berilmagan. Biroq, dasturiy taʼminot va interfeys mahalliy bozor ehtiyojlariga moslashtirilishi kutilmoqda.

BelgeeAvtomobilBelarusTexnologiyaMahalliylashtirish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Volga modellari toʻliq mahalliylashtirilgan menyu va zamonaviy tizimga ega boʻldiYangi Volga modellari toʻliq mahalliylashtirilgan menyu va zamonaviy tizimga ega boʻldiBugun, 10:28Hyundai birinchi giperkarini namoyish etdi: Genesis Magma GT3 konseptiHyundai birinchi giperkarini namoyish etdi: Genesis Magma GT3 konseptiBugun, 10:00BYD Kanadada 1500 kW quvvatli oʻta tezkor quvvatlash stansiyalarini oʻrnatadiBYD Kanadada 1500 kW quvvatli oʻta tezkor quvvatlash stansiyalarini oʻrnatadiBugun, 08:53Rossiyada Yevropa avtomobillariga talab keskin oshdi: BMW va Audi yetakchilik qilmoqdaRossiyada Yevropa avtomobillariga talab keskin oshdi: BMW va Audi yetakchilik qilmoqdaBugun, 07:59Superkarlarni unuting: Morgan Supersport haqiqiy orzular avtomobiliSuperkarlarni unuting: Morgan Supersport haqiqiy orzular avtomobiliBugun, 06:27Skoda qanday qilib Yevropaning ikkinchi raqamli brendiga aylandiSkoda qanday qilib Yevropaning ikkinchi raqamli brendiga aylandiBugun, 05:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi