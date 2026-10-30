Yo‘llardagi maxfiy alifbo: Har bir haydovchi bilishi shart bo‘lgan 8 ta norasmiy ishora

·53·Avto
Yo‘llardagi maxfiy alifbo: Har bir haydovchi bilishi shart bo‘lgan 8 ta norasmiy ishora
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Haydovchilar yo‘l harakati qoidalaridan tashqari, xavfsizlikni ta’minlash va o‘zaro muloqot qilish uchun yillar davomida shakllangan 8 ta norasmiy ishora tilidan foydalanadilar.
  • Ushbu signallar avtomobil chiroqlari, tovushli signallar hamda qo‘l harakatlari orqali amalga oshirilib, yo‘ldagi xavf-xatarlar, texnik nosozliklar va minnatdorlikni bildirishga xizmat qiladi.

Katta trassalarda va shahar ko‘chalaridagi tig‘iz harakatda haydovchilar bir-biri bilan nafaqat yo‘l harakati qoidalari, balki yillar davomida shakllangan maxsus «ishoralar tili» orqali ham muloqot qiladi. Ovozli signal, chiroqlar yonib-o‘chishi va oddiy qo‘l harakatlari yo‘lda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan halokatlarning oldini olishga, hurmat ko‘rsatishga hamda noqulay vaziyatlardan ogohlantirishga yordam beradi.

Yo‘lda o‘zingizni ishonchli his qilish va boshqa haydovchilarning niyatlarini bir soniyada tushunish uchun xizmat qiladigan eng ommabop 8 ta ishora quyidagilardir.

Yorug‘lik chiroqlari (faralar) orqali beriladigan muhim signallar

Avtomobilning old va orqa chiroqlari yo‘ldagi eng samarali aloqa vositasi hisoblanadi:

  • Qisqa bir martalik chiroq yoqib-o‘chirish: Chorrahalarda yoki tor yo‘llarda qarama-qarshi kelgan haydovchiga nisbatan «o‘tib keting, sizga yo‘l beryapman» degan ma’noni bildiradi;

  • Ketma-ket bir necha marta chiroqni yoqib-o‘chirish: Qarshidan kelayotgan mashinalar uchun muhim ogohlantirish bo‘lib, «oldinda xavf, YTH yoki nazorat posti bor, tezlikni kamaytiring» deganidir;

  • Orqadan kelib chiroqni yoqish: Oldindagi past tezlikda ketayotgan mashinaga «iltimos, yo‘l bo‘shating yoki o‘ng qatorga o‘ting» ma’nosida beriladigan signal;

  • «Avariyka» (favqulodda to‘xtash chirog‘i): Yo‘l berib yuborgan, qatorga kirishga imkon yaratgan haydovchiga nisbatan 1–2 soniyaga yoqib o‘chirish orqali bildiriladigan eng mashhur «rahmat» (minnatdorlik) ramzi;

  • Oldindagi mashinaning chap burilish chirog‘ini yoqib turishi: Ayniqsa tor yo‘lda yuk mashinasi orqasidan ketayotganingizda ushbu chiroqning yonib turishi «oldinda qarshi oqim bor, hozir quvib o‘tish xavfli, kutib turing» degan ogohlantirishni anglatadi.

Tovush va qo‘l harakatlari bilan muloqot

Ba’zi vaziyatlarda qo‘l ishoralari yoki qisqa signallar so‘zsiz kelishuvga xizmat qiladi:

  • Bir marta qisqa signal berish: Jahl bilan bosiladigan uzun signaldan farqli ravishda, bir lahzalik yengil signal tanish-bilish yoki hamkasb haydovchiga salomlashish va minnatdorlik bildirishni anglatadi;

  • Qo‘l bilan yo‘l chetini ko‘rsatish: Boshqa bir haydovchi siz tomonga qarab yo‘l chekkasiga ishora qilsa, avtomobilingizda biror texnik nosozlik (masalan, shina teshilishi yoki suyuqlik oqishi) paydo bo‘lganini va to‘xtab tekshirib olish lozimligini bildiradi;

  • Kaft bilan havoga (pastga-yuqoriga) urish harakati: Odatda avtomobilning orqa yukxonasi (bagaj) chala yopilgani yoki ochiq qolgani haqida ogohlantiruvchi ko‘rgazmali ishora hisoblanadi.

Ushbu norasmiy belgilarni bilish yo‘ldagi madaniyatni oshiradi, ortiqcha asabbuzarliklarning oldini oladi va harakat ishtirokchilari o‘rtasidagi o‘zaro hurmat muhitini mustahkamlaydi.

Yo‘l harakati qoidalariHaydovchilar madaniyatiAvtomobil ishoralariYo‘l xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda voyaga yetmagan o‘g‘lining qilmishi uchun 45 yoshli ayol jazolandi (video)Qozog‘istonda voyaga yetmagan o‘g‘lining qilmishi uchun 45 yoshli ayol jazolandi (video)25 oktabr 10:55Antiradar jim turdi, ammo jarima baribir keldi: Haydovchilar bilmaydigan sirli texnik «tuzoq»Antiradar jim turdi, ammo jarima baribir keldi: Haydovchilar bilmaydigan sirli texnik «tuzoq»5 oktabr 10:28Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladi30 iyul 20:58Angliyada tezlikni 32 km/soatgacha cheklash taklif etilmoqda: Haydovchilar bunga qarshiAngliyada tezlikni 32 km/soatgacha cheklash taklif etilmoqda: Haydovchilar bunga qarshi21 iyul 08:50Angliyada tezlik cheklovlarini 32 km/soatgacha pasaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqdaAngliyada tezlik cheklovlarini 32 km/soatgacha pasaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqda10 iyul 15:24Sunʼiy intellekt yoʻllarda: Britaniya xavfsizlikni taʼminlashning yangi bosqichiga oʻtmoqdaSunʼiy intellekt yoʻllarda: Britaniya xavfsizlikni taʼminlashning yangi bosqichiga oʻtmoqda3 iyul 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi