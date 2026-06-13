Pokiston bosh vaziri AQSH va Eron kelishuvga yaqinligini aytdi

·34·Dunyo
Pokiston bosh vaziri AQSH va Eron kelishuvga yaqinligini aytdi

Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif AQSH va Eron o‘rtasidagi muzokaralar bo‘yicha muhim bayonot berdi. Uning aytishicha, tomonlar tinchlik kelishuviga har qachongidan ham yaqinlashgan.

Sharifning ta’kidlashicha, jarayon yaqin 24 soat ichida yakunlanishi mumkin. Kelishuv avval elektron tarzda imzolanishi, keyingi haftada esa texnik darajadagi muzokaralar o‘tkazilishi kutilmoqda.

Pokiston bosh vaziri muzokaralardagi sa’y-harakatlar uchun AQSH va Eronga minnatdorlik bildirdi. U ushbu kelishuv mintaqada uzoq muddatli tinchlikka asos yaratishiga umid bildirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jurnalistning Shakira bilan surat uchun qilgan ishi internetni kuldirdiJurnalistning Shakira bilan surat uchun qilgan ishi internetni kuldirdiBugun, 11:56Niqob ortidagi xayriyachi yuzlab insonlar hayotini o‘zgartirmoqdaNiqob ortidagi xayriyachi yuzlab insonlar hayotini o‘zgartirmoqdaBugun, 11:28Adam Qodirov ikkinchi marta “Checheniston qahramoni” unvoniga sazovor bo‘ldiAdam Qodirov ikkinchi marta “Checheniston qahramoni” unvoniga sazovor bo‘ldiBugun, 07:21Uch yildan so‘ng Saudiyadan Turkiyaga poyezd qatnashi kutilmoqdaUch yildan so‘ng Saudiyadan Turkiyaga poyezd qatnashi kutilmoqdaBugun, 04:26Ilon Mask dunyodagi ilk trillionerga aylandiIlon Mask dunyodagi ilk trillionerga aylandiBugun, 03:13"Ilgichdagi pidjak" bilan raqs — tomoshabinlarni hayratga solgan chiqish (video)"Ilgichdagi pidjak" bilan raqs — tomoshabinlarni hayratga solgan chiqish (video)Bugun, 00:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi