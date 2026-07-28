Shifokorlar xatosi ayolga 17 million dollar keltirdi
AQSHning Meyn shtatida tibbiy xatolik tufayli ayolning sog‘lom qovug‘i jarrohlik amaliyoti vaqtida olib tashlangani sud muhokamasiga sabab bo‘ldi. Natijada sud jabrlangan ayol va uning oilasi foydasiga jami 17 million dollar miqdorida tovon puli to‘lash haqida qaror chiqardi. Bu haqda Complex nashri xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, Kennebek okrugi Oliy sudidagi to‘qqiz nafar hakamdan iborat hay’at Northern Light Inland Hospital hamda uning bosh tashkiloti Northern Light Healthni bir ovozdan aybdor deb topgan. Sud qaroriga ko‘ra, jabrlanuvchi Mitchell xonimga 15,75 million dollar, turmush o‘rtog‘i Joshua Mitchellga esa ma’naviy zarar uchun qo‘shimcha 1,25 million dollar undirilishi belgilangan. Shu tariqa, oilaga to‘lanadigan umumiy kompensatsiya 17 million dollarga yetdi. Advokatlar bu qaror Kennebek okrugida tibbiy xatolik bilan bog‘liq ishlar orasidagi eng yirik tovon puli ekanini ta’kidlamoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea 2023 yil 1 mart kuni sodir bo‘lgan. 43 yoshli ayol chap tuxumdonidagi xavfsiz o‘smani laparoskopik usulda olib tashlash uchun shifoxonaga murojaat qilgan. Ammo operatsiya davomida jarroh doktor Daniel Ganyon o‘sma o‘rniga bemorning butunlay sog‘lom qovug‘ini kesib tashlagan. Keyinchalik patologik tekshiruv ham olib tashlangan a’zo aynan qovuq ekanini tasdiqlagan.
Bu dahshatli xatolik ayol operatsiyadan keyin kuchli og‘riq, qorin shishishi va peshob chiqara olmaslik shikoyatlari bilan yana shifoxonaga kelganidan keyingina ma’lum bo‘lgan. Shifokorlar qovuqni qayta tiklash uchun yetarli sog‘lom to‘qima qolmaganini aniqlashgan.
Shundan so‘ng bemor sakkiz oydan ziyod vaqt davomida buyraklariga o‘rnatilgan maxsus nefrostomiya naychalari orqali yashashga majbur bo‘lgan. Bu davrda u bir necha bor siydik yo‘llari va buyrak infeksiyalarini boshidan kechirgan.
2023 yil oktyabr oyida Boston shahrida o‘tkazilgan murakkab operatsiya davomida jarrohlar bemorning ichak to‘qimasidan yangi qovuq shakllantirishga muvaffaq bo‘lgan. Biroq shunga qaramay, u hozirgacha har kuni bir necha marta o‘ziga kateter qo‘yishga va doimiy tibbiy nazoratda bo‘lishga majbur.
Sud belgilagan kompensatsiya mablag‘i o‘tgan va kelgusidagi davolanish xarajatlari, jismoniy va ruhiy azoblar, hayot sifati pasayishi hamda umrbod nogironlik bilan bog‘liq zararlarni qoplash uchun ajratilgan. Bu ish AQSHda tibbiy xatoliklar oqibati qanchalik og‘ir bo‘lishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.
…