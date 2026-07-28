Shifokorlar xatosi ayolga 17 million dollar keltirdi

·52·Dunyo
Shifokorlar xatosi ayolga 17 million dollar keltirdi

AQSHning Meyn shtatida tibbiy xatolik tufayli ayolning sog‘lom qovug‘i jarrohlik amaliyoti vaqtida olib tashlangani sud muhokamasiga sabab bo‘ldi. Natijada sud jabrlangan ayol va uning oilasi foydasiga jami 17 million dollar miqdorida tovon puli to‘lash haqida qaror chiqardi. Bu haqda Complex nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Kennebek okrugi Oliy sudidagi to‘qqiz nafar hakamdan iborat hay’at Northern Light Inland Hospital hamda uning bosh tashkiloti Northern Light Healthni bir ovozdan aybdor deb topgan. Sud qaroriga ko‘ra, jabrlanuvchi Mitchell xonimga 15,75 million dollar, turmush o‘rtog‘i Joshua Mitchellga esa ma’naviy zarar uchun qo‘shimcha 1,25 million dollar undirilishi belgilangan. Shu tariqa, oilaga to‘lanadigan umumiy kompensatsiya 17 million dollarga yetdi. Advokatlar bu qaror Kennebek okrugida tibbiy xatolik bilan bog‘liq ishlar orasidagi eng yirik tovon puli ekanini ta’kidlamoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea 2023 yil 1 mart kuni sodir bo‘lgan. 43 yoshli ayol chap tuxumdonidagi xavfsiz o‘smani laparoskopik usulda olib tashlash uchun shifoxonaga murojaat qilgan. Ammo operatsiya davomida jarroh doktor Daniel Ganyon o‘sma o‘rniga bemorning butunlay sog‘lom qovug‘ini kesib tashlagan. Keyinchalik patologik tekshiruv ham olib tashlangan a’zo aynan qovuq ekanini tasdiqlagan.

Bu dahshatli xatolik ayol operatsiyadan keyin kuchli og‘riq, qorin shishishi va peshob chiqara olmaslik shikoyatlari bilan yana shifoxonaga kelganidan keyingina ma’lum bo‘lgan. Shifokorlar qovuqni qayta tiklash uchun yetarli sog‘lom to‘qima qolmaganini aniqlashgan.

Shundan so‘ng bemor sakkiz oydan ziyod vaqt davomida buyraklariga o‘rnatilgan maxsus nefrostomiya naychalari orqali yashashga majbur bo‘lgan. Bu davrda u bir necha bor siydik yo‘llari va buyrak infeksiyalarini boshidan kechirgan.

2023 yil oktyabr oyida Boston shahrida o‘tkazilgan murakkab operatsiya davomida jarrohlar bemorning ichak to‘qimasidan yangi qovuq shakllantirishga muvaffaq bo‘lgan. Biroq shunga qaramay, u hozirgacha har kuni bir necha marta o‘ziga kateter qo‘yishga va doimiy tibbiy nazoratda bo‘lishga majbur.

Sud belgilagan kompensatsiya mablag‘i o‘tgan va kelgusidagi davolanish xarajatlari, jismoniy va ruhiy azoblar, hayot sifati pasayishi hamda umrbod nogironlik bilan bog‘liq zararlarni qoplash uchun ajratilgan. Bu ish AQSHda tibbiy xatoliklar oqibati qanchalik og‘ir bo‘lishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.

MaineNorthern Light HealthBostonDaniel GagnonKennebec
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tojikistonda begona kiyimlarga qat’iy taqiq: xavfsizlik tahdidlari haqidaTojikistonda begona kiyimlarga qat’iy taqiq: xavfsizlik tahdidlari haqidaBugun, 17:09Xitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariXitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariBugun, 16:11Fransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildiFransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildiBugun, 15:49Dubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiDubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiBugun, 15:48Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)Bugun, 15:38Qirg‘oqqa chiqqan delfin sayyohlar sabab nobud bo‘ldiQirg‘oqqa chiqqan delfin sayyohlar sabab nobud bo‘ldiBugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda