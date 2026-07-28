Tojikistonda begona kiyimlarga qat’iy taqiq: xavfsizlik tahdidlari haqida
Tojikistonda milliy madaniyatga begona deb hisoblangan kiyim-kechaklar, jumladan hijob, niqob va arabcha bosh kiyimlarini taqiqlovchi yangi qonun qabul qilindi. Radikal harakatlar va g‘oyalar tarqalishining oldini olishga qaratilgan ushbu qaror xalqaro jamoatchilik va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Zamin.uz «Rybar» harbiy-tahliliy telegram kanali ma’lumotlariga tayanib, ushbu qonunning mazmuni, ijtimoiy reaksiyalar hamda Markaziy Osiyodagi xavfsizlik siyosati tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Milliy xavfsizlik va «arablashtirish»ga qarshi kurash
Tojikiston rahbariyati tomonidan qabul qilingan yangi qonunchilik normalariga ko‘ra, arab madaniyatiga xos bo‘lgan va mahalliy urf-odatlarga yot hisoblangan kiyimlar taqiqlandi. Rasmiylar ushbu buyumlarni diniy radikalizm va ekstremistik kayfiyatlar yoyilishiga zamin yaratuvchi omillardan biri sifatida baholamoqda.
Tahlilchilarning ta’kidlashicha, Markaziy Osiyo mamlakatlarida «arablashtirish» jarayonlariga qarshi kurashish bevosita milliy xavfsizlikni ta’minlashning muhim qismiga aylangan. Bunda Islom dinining o‘zi taqiqlanmaydi, balki jamiyatga begona bo‘lgan madaniy va tashqi xususiyatlarga qarshi choralar ko‘riladi.
«Rybar» telegram kanali tahlilidan:
«Ammo niqob tarafdorlari Afg‘onistonga bormayapti. Chunki ularga aslida diniy qonunlarga muvofiq hayot emas, balki ular erkin yopiq jamoalar tuzib, o‘z normalarini boshqalarga yuklashlari mumkin bo‘lgan joylar kerak.»
Tojikistondagi kiyim taqiqi va muhokamalar bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Qabul qilingan qaror
Milliy madaniyatga begona kiyimlar (hijob, niqob)ni taqiqlash
Asosiy maqsad
Radikallashuv va «arablashtirish»ning oldini olish, xavfsizlikni ta’minlash
Ijtimoiy reaksiya
Tarmoqlarda «islomofobiya» ayblovlari va ko‘chib ketish haqidagi bayonotlar
Ekspertlar fikri
Niqob va hijoblar bir necha bor qurolli hujumlarda niqoblanish vositasi bo‘lgan
Xalqaro vaziyat
Rossiya va boshqa davlatlarda bu boradagi muhokamalar davom etmoqda
2. Niqob tarafdorlarining reaksiyasi va xavfsizlik saboqlari
Yangi cheklovlar e’lon qilingach, ijtimoiy tarmoqlarda ba’zi foydalanuvchilar mamlakat rahbariyatini «islomofobiya»da ayblab, bunday taqiqlar bo‘lmagan hududlarga ko‘chib o‘tish niyatlarini bildirishdi. Biroq tahlilchilar kinoya bilan ta’kidlaganidek, bunday shaxslar diniy qoidalar to‘liq amal qiladigan Afg‘onistonga emas, balki o‘z tartiblarini yuklashi mumkin bo‘lgan boshqa mamlakatlarga (xususan, Rossiyaga) intilmoqda.
«Rybar» mualliflarining fikricha, niqob va shunga o‘xshash yopiq kiyimlar ilgari bir necha bor qurolli hujumlar va jinoyatlarda boshpana yoki niqoblanish vositasi sifatida ishlatilgan. Musulmon aholisi ustun bo‘lgan Tojikiston kabi davlatlar bu xavf-xatarni anglab yetgan holda qat’iy qarorlarga kelmoqda.
Ushbu muhim siyosiy va ijtimoiy yangilikni do‘stlaringizga yuboring!
Markaziy Osiyoda milliy o‘zlikni saqlab qolish va xavfsizlikni ta’minlash borasidagi qarorlar xalqaro miqyosda diqqat bilan kuzatilmoqda.
Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va ijtimoiy-siyosiy yangiliklarni kuzatuvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, milliy madaniyatni saqlash va xavfsizlikni ta’minlashda bunday taqiq va cheklovlar qanchalik samarali? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…