Tojikistonda begona kiyimlarga qat’iy taqiq: xavfsizlik tahdidlari haqida

·101·Dunyo
Tojikistonda begona kiyimlarga qat’iy taqiq: xavfsizlik tahdidlari haqida

Tojikistonda milliy madaniyatga begona deb hisoblangan kiyim-kechaklar, jumladan hijob, niqob va arabcha bosh kiyimlarini taqiqlovchi yangi qonun qabul qilindi. Radikal harakatlar va g‘oyalar tarqalishining oldini olishga qaratilgan ushbu qaror xalqaro jamoatchilik va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Zamin.uz «Rybar» harbiy-tahliliy telegram kanali ma’lumotlariga tayanib, ushbu qonunning mazmuni, ijtimoiy reaksiyalar hamda Markaziy Osiyodagi xavfsizlik siyosati tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Milliy xavfsizlik va «arablashtirish»ga qarshi kurash

Tojikiston rahbariyati tomonidan qabul qilingan yangi qonunchilik normalariga ko‘ra, arab madaniyatiga xos bo‘lgan va mahalliy urf-odatlarga yot hisoblangan kiyimlar taqiqlandi. Rasmiylar ushbu buyumlarni diniy radikalizm va ekstremistik kayfiyatlar yoyilishiga zamin yaratuvchi omillardan biri sifatida baholamoqda.

Tahlilchilarning ta’kidlashicha, Markaziy Osiyo mamlakatlarida «arablashtirish» jarayonlariga qarshi kurashish bevosita milliy xavfsizlikni ta’minlashning muhim qismiga aylangan. Bunda Islom dinining o‘zi taqiqlanmaydi, balki jamiyatga begona bo‘lgan madaniy va tashqi xususiyatlarga qarshi choralar ko‘riladi.

«Rybar» telegram kanali tahlilidan:

«Ammo niqob tarafdorlari Afg‘onistonga bormayapti. Chunki ularga aslida diniy qonunlarga muvofiq hayot emas, balki ular erkin yopiq jamoalar tuzib, o‘z normalarini boshqalarga yuklashlari mumkin bo‘lgan joylar kerak.»

Tojikistondagi kiyim taqiqi va muhokamalar bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Qabul qilingan qaror

Milliy madaniyatga begona kiyimlar (hijob, niqob)ni taqiqlash

Asosiy maqsad

Radikallashuv va «arablashtirish»ning oldini olish, xavfsizlikni ta’minlash

Ijtimoiy reaksiya

Tarmoqlarda «islomofobiya» ayblovlari va ko‘chib ketish haqidagi bayonotlar

Ekspertlar fikri

Niqob va hijoblar bir necha bor qurolli hujumlarda niqoblanish vositasi bo‘lgan

Xalqaro vaziyat

Rossiya va boshqa davlatlarda bu boradagi muhokamalar davom etmoqda

2. Niqob tarafdorlarining reaksiyasi va xavfsizlik saboqlari

Yangi cheklovlar e’lon qilingach, ijtimoiy tarmoqlarda ba’zi foydalanuvchilar mamlakat rahbariyatini «islomofobiya»da ayblab, bunday taqiqlar bo‘lmagan hududlarga ko‘chib o‘tish niyatlarini bildirishdi. Biroq tahlilchilar kinoya bilan ta’kidlaganidek, bunday shaxslar diniy qoidalar to‘liq amal qiladigan Afg‘onistonga emas, balki o‘z tartiblarini yuklashi mumkin bo‘lgan boshqa mamlakatlarga (xususan, Rossiyaga) intilmoqda.

«Rybar» mualliflarining fikricha, niqob va shunga o‘xshash yopiq kiyimlar ilgari bir necha bor qurolli hujumlar va jinoyatlarda boshpana yoki niqoblanish vositasi sifatida ishlatilgan. Musulmon aholisi ustun bo‘lgan Tojikiston kabi davlatlar bu xavf-xatarni anglab yetgan holda qat’iy qarorlarga kelmoqda.

Ushbu muhim siyosiy va ijtimoiy yangilikni do‘stlaringizga yuboring!

Markaziy Osiyoda milliy o‘zlikni saqlab qolish va xavfsizlikni ta’minlash borasidagi qarorlar xalqaro miqyosda diqqat bilan kuzatilmoqda.

Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va ijtimoiy-siyosiy yangiliklarni kuzatuvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, milliy madaniyatni saqlash va xavfsizlikni ta’minlashda bunday taqiq va cheklovlar qanchalik samarali? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

TajikistanRybarAfghanistanZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shifokorlar xatosi ayolga 17 million dollar keltirdiShifokorlar xatosi ayolga 17 million dollar keltirdiBugun, 18:53Xitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariXitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariBugun, 16:11Fransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildiFransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildiBugun, 15:49Dubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiDubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiBugun, 15:48Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)Bugun, 15:38Qirg‘oqqa chiqqan delfin sayyohlar sabab nobud bo‘ldiQirg‘oqqa chiqqan delfin sayyohlar sabab nobud bo‘ldiBugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda