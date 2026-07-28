Zelenskiy Tramp bilan Oq uydagi kutilmagan uchrashuvni yakunladi
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSH prezidenti Donald Tramp bilan Oq uydagi yuzma-yuz muzokaralarini yakunlab, qarorgohni tark etdi. Bir soat davom etgan muhokamalar yakunida hech qanday aniq kelishuvlarga erishilmadi va biror bir rasmiy hujjat imzolanmadi.
Zamin.uz Vashingtonda kechgan ushbu oliy darajadagi uchrashuv tafsilotlari, asosiy muhokama mavzulari hamda kutilmagan tafsilotlarni taqdim etadi.
1. Bir soatlik muzokara va Oq uydagi ramziy detallar
Kiyev rahbarining so‘zlariga ko‘ra, Tramp bilan uchrashuvda Patriot raketaga qarshi mudofaa tizimlarini ishlab chiqarish uchun litsenziyalar olish, shuningdek, «foydali bo‘lishi mumkin bo‘lgan boshqa g‘oyalar» muhokama qilingan. Zelenskiy AQSHga «qat’iy qo‘llab-quvvatlovi» uchun minnatdorlik bildirgan bo‘lsa-da, yordam bo‘yicha aniq raqamlar yoki muddatlarni ayta olmadi.
Diplomatik doiralar va Oq uy muxbirlari uchrashuv atrofidagi ba’zi e’tiborli detallarga alohida to‘xtalib o‘tdilar:
Sukut saqlagan Tramp: AQSH prezidenti Donald Tramp muzokaralar yakunlangach, ommaviy axborot vositalari uchun hech qanday bayonot bermadi.
Yon kirish orqali kuzatish: Muxbirlarning ta’kidlashicha, Zelenskiy Oval kabineti joylashgan G‘arbiy qanotning asosiy kirish eshigi orqali emas, balki yon kirish orqali kuzatib qo‘yilgan.
Vladimir Zelenskiyning uchrashuvdan so‘ng bergan bayonotidan:
«Muzokaralarda Patriot tizimlarini ishlab chiqarish bo‘yicha litsenziyalar va boshqa g‘oyalarni muhokama qildik. Qo‘shma Shtatlarga doimiy qo‘llab-quvvatlov uchun minnatdorlik bildiraman.»
Zelenskiy va Trampning Oq uydagi uchrashuvi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Uchrashuv ishtirokchilari
Donald Tramp va Vladimir Zelenskiy
O‘tkazilish joyi va davomiyligi
Vashington, Oq uy (1 soat davom etdi)
Muhokama mavzulari
Patriot tizimlari litsenziyasi, havoda sulh tuzish taklifi
Uchrashuv yakuni
Hech qanday hujjat imzolanmadi, aniq muddatlar aytilmadi
Keyingi manzil
Senatorlar bilan uchrashish uchun Kapitoliyga tashrif
2. Tashrif sabablari va havoda sulh tuzish muhokamalari
28 iyul kuni NBC News tarqatgan xabarga ko‘ra, oliy darajadagi muzokaralardan so‘ng Ukraina prezidenti senatorlar bilan uchrashish uchun Kapitoliyga yo‘l oladi. Zelenskiyning AQSHga tashrifi, shuningdek, yaqinda vafot etgan senator Lindsi Grem bilan vidolashuv marosimida ishtirok etish bilan ham bog‘liq.
Ukraina rahbari AQSHga qadam qo‘yganidayoq, asosiy ustuvor yo‘nalishlari raketaga qarshi mudofaa va Vashington bilan strategik hamkorlik ekanini ta’kidlagan edi. Reuters agentligi esa Zelenskiy va Tramp uchrashuv davomida «havoda sulh tuzish» taklifini ham ko‘rib chiqishlari mumkinligini bildirgan.
Biroq, avvalroq Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov havoda sulh tuzish haqidagi xabarlarni ommaviy axborot vositalarining navbatdagi taxminlari va nazariyalari deb atab, bu bo‘yicha hech qanday aniq tafsilotlar yo‘qligini ma’lum qilgan edi.
Vashingtonda kechayotgan ushbu geosiyosiy muzokaralar va ularning natijalari butun dunyo hamjamiyati diqqat markazida bo‘lib turibdi.
Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va siyosiy yangiliklarni kuzatuvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Tramp va Zelenskiy o‘rtasidagi bu galgi uchrashuv Ukrainadagi vaziyatga va AQSHning harbiy yordamiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…