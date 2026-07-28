Zelenskiy Tramp bilan Oq uydagi kutilmagan uchrashuvni yakunladi

·107·Dunyo
Zelenskiy Tramp bilan Oq uydagi kutilmagan uchrashuvni yakunladi

Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSH prezidenti Donald Tramp bilan Oq uydagi yuzma-yuz muzokaralarini yakunlab, qarorgohni tark etdi. Bir soat davom etgan muhokamalar yakunida hech qanday aniq kelishuvlarga erishilmadi va biror bir rasmiy hujjat imzolanmadi.

Zamin.uz Vashingtonda kechgan ushbu oliy darajadagi uchrashuv tafsilotlari, asosiy muhokama mavzulari hamda kutilmagan tafsilotlarni taqdim etadi.

1. Bir soatlik muzokara va Oq uydagi ramziy detallar

Kiyev rahbarining so‘zlariga ko‘ra, Tramp bilan uchrashuvda Patriot raketaga qarshi mudofaa tizimlarini ishlab chiqarish uchun litsenziyalar olish, shuningdek, «foydali bo‘lishi mumkin bo‘lgan boshqa g‘oyalar» muhokama qilingan. Zelenskiy AQSHga «qat’iy qo‘llab-quvvatlovi» uchun minnatdorlik bildirgan bo‘lsa-da, yordam bo‘yicha aniq raqamlar yoki muddatlarni ayta olmadi.

Diplomatik doiralar va Oq uy muxbirlari uchrashuv atrofidagi ba’zi e’tiborli detallarga alohida to‘xtalib o‘tdilar:

  • Sukut saqlagan Tramp: AQSH prezidenti Donald Tramp muzokaralar yakunlangach, ommaviy axborot vositalari uchun hech qanday bayonot bermadi.

  • Yon kirish orqali kuzatish: Muxbirlarning ta’kidlashicha, Zelenskiy Oval kabineti joylashgan G‘arbiy qanotning asosiy kirish eshigi orqali emas, balki yon kirish orqali kuzatib qo‘yilgan.

Vladimir Zelenskiyning uchrashuvdan so‘ng bergan bayonotidan:

«Muzokaralarda Patriot tizimlarini ishlab chiqarish bo‘yicha litsenziyalar va boshqa g‘oyalarni muhokama qildik. Qo‘shma Shtatlarga doimiy qo‘llab-quvvatlov uchun minnatdorlik bildiraman.»

Zelenskiy va Trampning Oq uydagi uchrashuvi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Uchrashuv ishtirokchilari

Donald Tramp va Vladimir Zelenskiy

O‘tkazilish joyi va davomiyligi

Vashington, Oq uy (1 soat davom etdi)

Muhokama mavzulari

Patriot tizimlari litsenziyasi, havoda sulh tuzish taklifi

Uchrashuv yakuni

Hech qanday hujjat imzolanmadi, aniq muddatlar aytilmadi

Keyingi manzil

Senatorlar bilan uchrashish uchun Kapitoliyga tashrif

2. Tashrif sabablari va havoda sulh tuzish muhokamalari

28 iyul kuni NBC News tarqatgan xabarga ko‘ra, oliy darajadagi muzokaralardan so‘ng Ukraina prezidenti senatorlar bilan uchrashish uchun Kapitoliyga yo‘l oladi. Zelenskiyning AQSHga tashrifi, shuningdek, yaqinda vafot etgan senator Lindsi Grem bilan vidolashuv marosimida ishtirok etish bilan ham bog‘liq.

Ukraina rahbari AQSHga qadam qo‘yganidayoq, asosiy ustuvor yo‘nalishlari raketaga qarshi mudofaa va Vashington bilan strategik hamkorlik ekanini ta’kidlagan edi. Reuters agentligi esa Zelenskiy va Tramp uchrashuv davomida «havoda sulh tuzish» taklifini ham ko‘rib chiqishlari mumkinligini bildirgan.

Biroq, avvalroq Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov havoda sulh tuzish haqidagi xabarlarni ommaviy axborot vositalarining navbatdagi taxminlari va nazariyalari deb atab, bu bo‘yicha hech qanday aniq tafsilotlar yo‘qligini ma’lum qilgan edi.

Vashingtonda kechayotgan ushbu geosiyosiy muzokaralar va ularning natijalari butun dunyo hamjamiyati diqqat markazida bo‘lib turibdi.

Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va siyosiy yangiliklarni kuzatuvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Tramp va Zelenskiy o‘rtasidagi bu galgi uchrashuv Ukrainadagi vaziyatga va AQSHning harbiy yordamiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arxeologlar 500 ming yillik fil suyagidan yasalgan bolg‘ani aniqladiArxeologlar 500 ming yillik fil suyagidan yasalgan bolg‘ani aniqladiBugun, 01:02«SMЕRSH» bo‘linmasi tashkil etildi: Qrim va Novorossiyada yangi maxsus otryad ish boshlaydi«SMЕRSH» bo‘linmasi tashkil etildi: Qrim va Novorossiyada yangi maxsus otryad ish boshlaydiBugun, 00:01Qamoqdan qutulish uchun urushda qatnashgan qashqadaryolik jarohat bilan O‘zbekistonga qaytdiQamoqdan qutulish uchun urushda qatnashgan qashqadaryolik jarohat bilan O‘zbekistonga qaytdiKecha, 23:20Jarlikdan sakragan 17 yoshli yigit og‘ir jarohat oldi (video)Jarlikdan sakragan 17 yoshli yigit og‘ir jarohat oldi (video)Kecha, 22:39Kelin to‘yni bekor qilib, o‘sha kuniyoq boshqasiga turmushga chiqdiKelin to‘yni bekor qilib, o‘sha kuniyoq boshqasiga turmushga chiqdiKecha, 22:2074 yillik sir ochildi: Atlantika tubidan samolyot qoldiqlari topildi74 yillik sir ochildi: Atlantika tubidan samolyot qoldiqlari topildiKecha, 22:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda